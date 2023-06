Superlativusokban a leendő vendéglátóipari és szállodipari szakemberekről...

A 2022 februárja óta Erasmus-akkreditációval rendelkező dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola 19 diákja - 17 vendéglátóipari tanulmányi szakon és 2 idegenforgalmi menedzser szakon tanuló diák – idei kötelező szakmai gyakorlatát nemrégiben Budapesten abszolválta. Egyedülálló lehetőségként a magyar főváros hét nívós szállodájában töltöttek három hetet.

Az exkluzív Expo Congress Hotel****, amely Mellow Mood szállodacsoport Congress Hotels brandjének tagja, a K + K Hotel Opera Budapest****, amely 2018-ban a legjobb budapesti konferenciahotel címet is elnyerte, a belvárosi a világörökség részét képező Andrássy úttal párhuzamosan fekvő fekvő Benczúr Hotel***, az üzleti övezetben található Hotel Central Basilica Budapest****, valamint a belváros szívében, a Váci utcában található Alta Moda Fashion Hotel**** és az Estilo Fashion **** designhotel biztosították számukra a kihívásokkal teli tapasztaltszerzés lehetőségét.

A diákok nagy többsége a felszolgálásban, reggeliztetésben, a rendezvények lebonyolításában segített, néhányan a szállodák konyháján dolgoztak, illetve akadtak olyanok is, akik a house-keeping csapatát erősítették.

A két turizmusra szakosodott diáklány pedig a K46**** Residence Budapest könyvviteli osztályán nyerhetett betekintést a szálloda rezervációs rendszerébe, a számlakiállítás részleteibe.

Közvetlen közelről tapasztalhatták meg a híres magyar vendégszeretetet, a messze földön ismert barátságos és udvarias kiszolgálást.

Bátran használták az iskolában megszerzett ismereteket, a gyors reakciókat igénylő helyzetekben is talpraesetten reagáltak. A mindennapi szállodai ill. éttermi rutin biztosabbá tette őket. Tökéletesedett a problémamegoldó képességük, állóképességük is jócskán nőtt, az idegen nyelvű, különösen az angol nyelvű kommunikáció terén is sokat fejlődtek. Mindannyian rendkívül sok pozitív tapasztalattal és feledhetetlen élményekkel gazdagodva tértek haza.



Ottlétük során megállapították, hogy van mit ellesni a magyarországi kollégáktól, legfőképp a szakmai alaposságuk és alázatuk, valamint az általuk képviselt kifinomult kommunikációs stílus volt inspiráló számukra. Ez a tapasztalat mintaként szolgál majd számukra a jövőbeli pályafutásuk során.

A budapesti szakmai gyakorlat helyszíneinek képviselői superlativusokban nyilatkoztak a leendő vendéglátóipari ill. szállodaipari szakemberekről. Elsősorban gyakorlati tudásukat, rátermettségüket, felkészültségüket, a munkához való érdeklődő hozzáállásukat és nem utolsó sorban igényes megjelenésüket emeleték ki, többüknek állást is ajánlottak. Az elismerések és dicséretek által nőtt a diákok önbizalma, a jövőt tekintve még bátrabban tekintenek az új kihívások elé.



-kl-