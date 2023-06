Állami temetéssel vettek végső búcsút Olaszországban Silvio Berlusconitól (FOTÓK)

Állami temetéssel vettek végső búcsút Olaszországban szerdán Silvio Berlusconi volt olasz kormányfőtől a milánói székesegyházban.

Fotók: TASR/AP - további képekért kattints!

A szertartáson részt vevők között ott volt Sergio Mattarella olasz államfő, Giorgia Meloni miniszterelnök és szinte a teljes kormány.

Mintegy 2000 ember léphetett be a dómba, a külföldi vezetők között volt Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. Az ipar, a szórakoztatóipar és a sportvilág csúcsvezetői is megjelentek. Számos európai uniós tagállamot a nagykövet, az Európai Bizottságot pedig gazdasági biztosa, az olasz Paolo Gentiloni volt kormányfő képviselte. Az állami temetést kísérő szertartást Mario Enrico Delpini milánói érsek vezette.

Milánón kívül gyászszertartásokat tartottak szerte Olaszországban. A kormány szerdára gyásznapot hirdetett, a középületeken félárbocra eresztették az állami lobogót.

Az állami gyászszertartás mellett a kormányzati intézmények többsége három napra leállította a munkát. A parlamenti üléseket és szavazásokat körülbelül egy hétre felfüggesztették.

A volt kormányfőt támogatói az elmúlt évtizedek egyik jelentősebb emberének nevezték. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a Corriere della Sera című lapban írt vendégcikkében azt írta, hogy sokan akarták Silvio Berlusconit "tisztességtelen módszerekkel legyőzni".

Olasz sajtóorgánumok értesülése szerint Silvio Berlusconit saját kérésére elhamvasztják, a hamvakat a Milánóhoz közeli Arcoréban lévő luxusingatlanjában, a Villa San Martinóban helyezik el.



MTI