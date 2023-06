Csak félig tért vissza a politikába a Híd korábbi elnöke, mert irritálta őt az, ami a Szövetségben folyt. Bugár Béla szerint negyedszázada Vladimír Mečiartól szörnyű állapotban örököltük az országot, azonban most ennél is rosszabb a helyzet. Mert azóta elveszett a hit. Két és fél hétig még lát mozgási lehetőséget, aztán pöccen a motor, és startol a kampány. Ha majd ott tartanak, az is világos, kivel kell koalícióra lépni. Na, nem Mari nénivel, vagy Pista bácsival! Az azonban nyugtasson meg minket, egy kicsit azért normálisabb országban élünk. Mert az embereknek leesett, a magyarok nem az ördögtől valók.

A napokban bejelentette, hogy visszatér a politikába és tanácsokkal fogja segíteni a régi-új párttársakat az új Hídban. A felesége nem tiltakozott? Nem mondta azt, hogy ejnye-bejnye, hagyja már végre ott azt a politikát?

Nem. Sőt! És ezen én is csodálkoztam. Mai napig nem tudok napirendre térni efölött. Azt látta, hogy kezdettől fogva nagyon irritált engem az, ami a Szövetségben folyt. Én meg láttam a somorjai alapszervezetnél, meg más helyeken, hogy az MKP-sok járási szinten nem tartják be a szabályokat, mert ahol lehetett, a másik két platformot átvágták. Ehhez aztán már csak hab volt a tortán, hogy Berényi József úgy lett megyeelnökjelölt, hogy közben sérült az alapszabály, és a habkoronára az a kis piros meggyecske, az meg Gyimesi érkezése volt. Tehát a feleségem is látta azt, hogy ezek a kérdések foglalkoztatnak...

Netán még ő noszogatta önt.

Azt azért nem, de egyszerűen azt mondta, hogy nem maradhatok ki belőle, de azt tudja, hogy képviselőjelölt nem leszek. Helyette segítem az újonnan létrejött Hidat, kijárok, ha kell, alakuló ülésekre, falugyűlésekre, vitákra, elmegyek akár televízióba, de a listára nem kerülök fel.

Akkor a neje azt tudja, hogy szeptember végéig nem nagyon látja majd önt.

Hát, igen, és ez már így is probléma, elsősorban az unokánk miatt, aki minden nap pár órát nálunk van.

Másfél évvel ezelőtt adott nekünk utoljára interjút és akkor azt nyilatkozta, hogy kivonulva a politikából a második életét éli. Azt mond, amit akar, akár valami belülről fakadót is.

Így van.

Az jó, mert az ilyen belülről fakadó kijelentésekre van szükségünk. És akkor ez a második életes megjegyzés még mindig igaz, vagy ez most már egy harmadik számú, ami azzal, hogy ismét a Híd tagja lett, már megint kicsit más?

Csak félig tértem vissza a politikába, hiszen aktív politikai szerepet nem vállalok. Ezért például a vezetőségbe nem lépek be, csak sima, egyszerű tag vagyok, és képviselőjelölt sem leszek. Mert az meg nem volna szerintem tisztességes, hogy úgy indulnék a választásokon, hogy előre tudom, hogy nem akarok képviselő lenni. Annyi a változás, hogy többet vagyok Pozsonyban, de ezt leszámítva, amint lehet, akkor az időmet az unokámmal töltöm. Tegnap is például megjöttem, meglátott engem, azaz a papát és az autómat, rögtön muszáj volt a gyerekülésbe beültetni, tenni egy kört, és akkor mindenki megnyugodott.

A parlament elnöke meg szintén lenyugtatta a kedélyeket, és a múlt pénteken hivatalosan is kihirdette a választásokat. Így aztán már módosítani sem lehet a választásokon induló pártok nevét.

Mi nem is akarjuk.

Persze, ez így igaz, merthogy most már van egy olyan nevük, hogy Modrí, Most-Híd.

Ez a választási párt megnevezése, ami a Mikuláš Dzurinda vezette szervezettel való összefogásáról szól. Azonban szerintem még nem zárult le a folyamat, mindenki azt nézi, hogy a következő felmérések milyen tendenciát mutatnak, és aztán még mindig lehet a listára fölvenni jelölteket.

Egészen július elejéig, azaz két és fél hétig van még mozgási lehetőség a listán. Melyik pártokkal egyeztetnek, akiknek a politikusai kölcsönös hajlandóságot mutatnának az ilyen együttműködésre?

Én nem egyeztetek senkivel, hiszen én nem vagyok benne a vezetőségben, én csak segítem a munkájukat.

Akkor ezzel összefüggésben tanácsadóként mit javasol a kollégáinak?



Az a srácok dolga, hogy kivel egyeztetnek. És különben sem jó ezt megszellőztetni, mert már nagyon sokan elmondták, hogy így egyesülünk, meg úgy spájame sa, satöbbi és ez a szó elhasználódott. Ezért például, a választási párt, a már említett Kékek- Híd úgy jött létre, hogy nem harangozták be előre. Mikor az érintettek megegyeztek, kiálltak a sajtó elé, és elmondták, hogy na, ez sikerült.

Tanácsa csak van arra vonatkozóan, hogy kivel egyeztessenek a párttársai?

Akivel lehet.



Rendben, akkor kezdjük Eduard Heger pártjánál, a Demokratákkal lehet?

Soha. Megmondom, hogy miért. Ne haragudjon a világ, azért az elmúlt három és fél évért Heger is felelős.

Világos beszéd. Simon Zsoltékkal például?

Szerintem lehet. De ez az én véleményem.



A Szövetséggel kapcsolatban mit mond?

A Szövetséggel? Hiszen az előbb mondtam, hogy az MKP a Szövetségen kívül is, meg belül is állandóan a feszkót csinálta. Állandóan támadták a másikat. Úgy nem lehet egységet építeni, hogy megegyezünk valamiben és aztán az hirtelen érvényét veszti. Szerintem a Szövetséggel nem lehet, nagyon sajnálom. És ezt én úgy mondom, hogy a korábbi Hídnak az utolsó közgyűlésén felszólaltam és elmondtam, hogy én sem látok más lehetőséget, csak azt, hogy próbáljuk meg a Szövetséggel. De tévedtem. Olyanokkal, akik nem tartanak be alapvető egyezségeket, nem lehet együttműködni.

Már ráhangolódott arra, hogy ön is a kampány részese lesz? Vagy még annyira hevesen nem dobog az a szív?

Dehogynem! Sőt! Lehet, hogy jobban dobog, mint mondjuk másoké. Dzurindát is noszogatom, most is hívtam, csak éppen fényképezteti magát. Nézze, muszáj, de olyanokkal nem vagyok hajlandó foglalkozni, hogy ki képviseli a Híd pártot. Egyetlen egy Híd van, az vagyunk mi. A Szövetségben meg bármit át lehet nevezni hidas platformnak, akár kutyát, macskát, az lényegtelen. A Híd az, amit a belügyminisztériumban bejegyeztek.

És most úgy néz ki, hogy a tapasztaltabb, korosabb matadorokra mutatkozik szükség Szlovákiában? Már nem pont önre gondolok, hiszen ön még 65 éves sincs. De mondjuk Mikuláš Dzurinda már 68, és a kereszténydemokraták rutinos motorosa, František Mikloško meg 76.

Messzebbről kezdem. 1998-ban Vladimír Mečiartól szörnyű állapotban örököltük az országot. A gazdaság annyira szét volt verve, hogy az erről szóló példát mindenkinek el szoktam mondani. Két héttel a választások előtt a Szlovák Nemzeti Bank kijelentette, hogy csak 50 ezer korona, tehát 1600 euró van a számlájukon. El tudja képzelni, hogy amikor 25 évvel ezelőtt megalakult az első Dzurinda- kormány, fél évre rá a jegybank elnökasszonya azzal jött, hogy ha nem hozunk gazdasági intézkedéseket, fél éven belül az ország gazdasága összeroppan. Ráadásul Európában fekete lyukként tartották számon Szlovákiát. Tehát se az EU, sem pedig a NATO, egyik komolyabb szervezet sem volt hajlandó szóba állni Pozsonnyal.

Azonban most ennél is rosszabb a helyzet. Mert akkor legalább az emberek még hittek a politikusoknak és hittek az állami intézményekben. A mostani ügyvivő kormány előtti kabinetek, - és ezért mondtam, hogy Hegerékkel soha nem működnénk együtt -, szóval az Ódorék előtti hatalom három és fél év alatt ettől a hittől fosztotta meg az embereket. Ma már az állami intézményekben alig hisznek. És ezt nagyon nehéz lesz visszaállítani.

De visszatérve 1998-ra, az akkor még nem koros, - ma már korosabb - politikusok, Dzurinda, Mikloško, jómagam, meg jónéhányan, fokozatosan rendbe raktuk az országot. Most ugyanerre van szükség. De például a Progresszív Szlovákia, amelyiknek a tapasztalata egyenlő a nullával, az hogyan fogja megcsinálni ezt a munkát? Nem elég csak beszélni a dolgokról, azt el is kell végezni. Nem látom azt, hogy valaki azt mondaná közülük, hogy az egészségügyet hogyan fogja rendbe rakni, hogy a szociális dolgokban, ügyekben mit fognak csinálni. Mert ez nem is olyan egyszerű.

Meg nem is biztos, hogy a választókat ez annyira érdekli.

Az rendben van, de engem érdekel. És hány olyan választó van, hány olyan újságíró, akit érdekel, aki szeretné tudni?

Erre még ráérnek.

Ó, hát ne vicceljen már!

Szeptemberre valami biztos lesz.

Köszönöm szépen! És akkor minek alapján választaná őket?

Szeptember végéig van még elég idő. Addig még lehet kampányolni, és mondjuk bicajra is lehet pattanni. Azt már tudni, hogy Dzurinda folytatja-e a nevéhez fűződő kerékpáros reklámhadjáratot? Ön is nyeregbe ül?

Dehogy ülök én nyeregbe.

Somorjáról Dunaszerdahelyig azért el lehetne kerekezni, nem?

Persze, négy kerékkel probléma nélkül. Nekem amúgy is olyan biciklim van, aminek jó széles a kereke, mert hát gerincműtét után vagyok, négy csavar van bennem.

Ám ahogy mondja, van egy jó bicaja.

Igen, de azt inkább rövid utakra használom. Az sok lenne, hogy én felpattanjak a biciklire, és Dzurindával együtt pedálozzak. Én inkább másképpen csinálom.

Sólymos Lászlóéknak azért majd javasolja, hogy tekerjenek vele?

Persze. És ha van eszük, akkor elektromos biciklire ülnek. Ne haragudjon, ha már egyszer a PS nyomja az elektromos autókat, akkor miért lenne kevésbé hasznos az elektromos kerékpár?





Megint ez a PS, mintha ezzel a párttal lenne itt a legnagyobb baj!

Egyáltalán nem. Csak náluk az a probléma, hogy bár állandóan 10 százalék fölött mérik őket, és én egy ilyen párttól azt várnám, hogy közölje, az egyes szakpolitikákban mit tennének. De ezt nem látom. Ami meg csak az én problémám, mert én a választópolgároktól eltérően másképpen nézek a politikusokra, mert sokáig ott voltam közöttük.

Tételezzük fel, hogy ez a hidas-dzurindás formáció bekerül a törvényhozásba. Itt van egy másik párt, amelyik a választások után megkerülhetetlen lesz, és olyan kérdéses, hogy mit lehet velük kezdeni. Ez pedig Peter Pellegrini pártja, a Smerből évekkel ezelőtt kiszakadt Hlas.

Fico tényleg nagyon sokat változott, de Pellegrinivel miért ne lehetne együttműködni? Szeretem azokat, akik azt mondják, hogy vele sem. Na, és akkor ki a ménkűvel? A Mari nénivel, vagy én nem tudom, a Pista bácsival a Hegyalján? Hát, ha összeszámoljuk, kinek mekkora a támogatottsága, - vagy egy hazai klasszikust idézve, kinek mennyi a zsetonja - akkor lehetetlen Pellegriniéket kihagyni. Érthető, hogy egyszerűen mindig abból főz az ember, ami van. És abból a legjobbat kell tudni kihozni. Márpedig szerintem Pellegrini nem egyenlő Ficóval, nézze meg akár mondjuk az ukrán-orosz háborús kérdést, vagy az európai uniós témákat.

És ha a Szövetség is bekerülne, ők Pellegrinivel kapcsolatban mit tennének? Milyen a koalíciós potenciálja Forró Krisztiánéknak?

Hát ezt döntsék el ők. Én velük foglalkozni nem kívánok. Elég volt az, hogy tévedésből korábban én is azt mondtam, hogy a Híd lépjen be a Szövetségbe. Nem, nem foglalkozom velük. Én azt mondom, mi foglalkozzunk azzal, hogy a legjobb eredményt érjük el, aztán majd meglátjuk.

Mert ott van azért legalább egy olyan érdekes dimenzió, ami mellett azért ne menjünk el. Ez pedig az, hogy Orbánék Fico szekerét tolnák, de ebben nehezen találnak partnerre. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is járt Pozsonyban, beudvarolt Ficónak, aki állítólag kiérdemelné a tiszteletünket, mert annyira jó fej lenne velünk. Ezt hallaniuk kellene a Fidesz itthoni stratégiai partnerének, az MKP-nak, vagyis a Szövetségnek. Ők viszont ezzel látszólag nem törődve beszerezték ezt a Gyimesit, akire aztán tényleg lehet mindenfélét mondani, de hogy Fico-párti lenne, az talán nem.

Gyimesi olyan, mint a kaméleon. 2020 előtt tudott a létezéséről?

Tényleg nem akarom őt védeni, de az mindenkire érvényes, hogy egyszer csak felbukkant.

Na jó, oké, de kisebbségi témával nem foglalkozott.

Miután felbukkant, foglalkozni kezdett vele.

Csak kihasználta a kisebbségi témákat, visszaélt velük. Gondoljon bele, hogy annál az Igor Matovičnál tűnt fel, aki ellenezte a kettős állampolgárságot.

Mára már Matovič is megváltozott ilyen szempontból.

Matovič?

Nem így lenne?

Soha nem változott meg, ő mindig csak kihasználja az adódó lehetőségeket. Ha holnaptól azt használhatná ki, hogy Fico a legjobb, és neki ettől felugrik 20 százalékra a támogatottsága, akkor belevágna. Ő ilyen, ezt komolyan mondom. Ebből a szempontból szerintem Gyimesi, ha arra szükség volna, legfeljebb nyel egy nagyot. De a Szövetségnek nem ez lesz a legnagyobb problémája.

És mindegy is, hogy most vele együtt bejutnak-e, vagy sem. Szerintem nem kerülnek be a parlamentbe, de ez az én véleményem. Nekik a legnagyobb problémájuk az lesz, hogy ki tudja, mi lesz még a Gyimesből a párton belül, de ő még az OĽaNO-s időkben a saját párttársait is nagyon keményen támadta, lejáratta. Ugyanazt fogja csinálni a Szövetségben is. Aki nem ért vele egyet, annak puff, nekimegyünk című fejezet, és megsértjük. De ők ezt vállalták, ez az ő a dolguk.

Áprilisban egy szlovák lapnak adott egy interjút, ott azt mondta, hogy ha a kisebbségi párt idén nem jut be a parlamentbe, akkor vége a játéknak, mert később már nem lesz erre lehetőség.

Most is ezt mondom...

Mert hogy a szlovák pártok is építkeznek a kisebbségek irányába.

Most hagyjuk Matovič magyar szívét, de ha megnézi, szinte az összes szlovák párt igyekszik a maga módján. Vagy magyart tesz a listára, vagy létrehozza a saját, mit tudom én, kisebbségi csapatát.

Ez valahol jó, vagy nem?

Akkor jó, ha mellé kisebbségi program is párosul. Tehát nem csak létre kell hozni, hanem el is kell mondani, hogy a gyerekek én kisebbségi szempontból ezt és ezt szeretném az oktatásügyben, ezt akarom a nyelvhasználatban, ezt a kultúrában, ezt meg, mit tudom én, a régiófejlesztési témáknál. Azonban ezt nem látni sehol.

Akkor a Sulík-féle Saska ilyen szempontból jó áll, merthogy Ravasz Ábel meg átpártolt hozzájuk.

Igen, de a programjukban korábban ennek a kérdésnek nem volt nyoma.

Majd mostantól lehet.

A kérdés, hogy a többiek ezt el fogják-e fogadni, illetve egy dolog az, amit leírunk a papírra, a másik meg, hogy mit valósítunk meg belőle.

És amúgy mit szól ahhoz, hogy a volt fegyvertársa sulíkos lett?

Ő döntött így. Nézze, Ravasz egy kicsit nehezményezte azt, hogy mi történt a 2020-as választások után. Amikor, finoman szólva nem valami jó eredményt értünk el, akkor lemondott az elnökség, és utána létre kellett hozni egy csoportot, amelyik előkészíti a Hídon belüli váltást. Erre a feladatra három embert jelöltünk ki, és megsértődhetett, mert ő nem került be ebbe a csapatba. Akkor mondtam neki, ne haragudjon, de hát ő volt a kampányfőnök. Pártelnökként nekem le kell mondanom, és mivel a kampány nem sikerült, neki is le kell. Úgyhogy valószínű, van benne egy ilyen is, de ez az ő döntése, ezzel ne foglalkozzunk. Hogyha tud változtatni az SaS-en annyit, hogy jobban megértik a kisebbségi dolgot, már megérte.

Az MKP-sok miért döntöttek úgy, hogy a Hídat lecserélik Gyimesire? Mi ebben a biznisz? Első ránézésre nem tűnik úgy, hogy többet tenne le az asztalra, mint mondjuk az a hidas csapat, amelyik miatta távozott a Szövetségből.

Valószínűleg kezdettől fogva ez volt az elképzelés. Hosszú ideig folytak a tárgyalások arról, hogy milyen legyen a Szövetség. Megegyeztek, hogy három platformos lesz, és Berényi néhány hónappal később előjött azzal, hogy meg kell szüntetni ezeket a frakciókat. Vajon miért? Persze beszélhetünk személyi érdekekről is, hiszen a Híd platformnak jutott az, hogy majd az európai parlamenti választásokon listavezetőt állíthat. Az MKP-sok pontosan tudták, hogy az a fajta politika, amit Gyimesi valósít meg, a gyűlöletkeltést, azt a Híd soha nem fogja elfogadni. És akkor beszélhetnénk arról is, hogy járási szinteken az MKP mindent sorozatban sértett meg. Miért távoztak a járási elnökeink? Kettő kivétel, az összes járási vezető elment a Szövetségből, mert nagyon negatív tapasztalatuk volt az MKP-sokkal, akik nem tartottak be semmit. Csak az ő platformjukhoz tartozó lehetett ilyen-olyan poszton. Aztán tudták már egy-két éve azt is, hogy ha Gyimes jön, akkor a Híd megy. Mégis megcsinálják. Vajon miért?

Pontosan ez a kérdés.

Hát, azért, hogy a hidasok elmenjek a fenébe. És aztán megint a Híd lehet a rossz, mert ő volt az, aki elment. Az, hogy az MKP-sok túrták ki a hidasokat, lényegtelen számukra. Megint beindulhat az árulózás, meg a szerecsenmosdatás, amit az MKP 12 évig "sikeresen" művelt.

De ettől ők több szavazatot remélnek, hogy kiutálták a párt egyharmadát?

Komolyan azt hiszik, hogy Gyimesi hoz nekik annyit, hogy ez helyettesíthető. Én szerintem ez butaság. Meg azt is ostobaság magyarázgatni, hogy a Híd tulajdonképpen ott maradt a Szövetségben.

Ez a reakciója arra a szövetséges narratívára, hogy nincs is különösebb látnivaló, a Híd platformja maradt a helyén, a Szövetségen belül?

Igen, ez butaság. Korábban a hidasok megválasztottak negyvenöt embert, akik a Szövetségen belül képviselték a platformot. Na, ebből 38-an azt mondták, csókol apád, Lajos, és elmentek. Tehát akkor most maradt a platform, vagy nem maradt, ha távozott a 85 százalékuk? Akkor meg miről beszélnek? Persze, papagáj módjára azt is el lehet mondani, hogy igenis, kérem szépen, nem is létezik vasárnap, szombaton ér véget a hét. Tehát ezért mondom én azt, majd a választó eldönti, hogy hol van a Híd.

És hol van a Híd?

Kérem szépen a Híd itt van, és úgy, ahogy bejegyezték a belügyminisztériumban, Híd 2023 néven.

Ön szerint Forrónak nem kéne lemondania a történtek után?

Forró azt nyilatkozta egy tavaly decemberi ülésen, hogyha január 28-ig nem szűnnek meg a platformok, akkor lemond. Ez fel van játszva, megmutathatom.

Most meg szinte megszűnt az egyik platform, úgyhogy...

A másik kettő megmaradt. Sőt, bár eredetileg az összes beszüntetését akarták, most meg mindenáron létrehozták a harmadikat is, ráadásul olyanokkal, akik soha nem voltak a Híd tagjai. Szóval hazudni lehet, probléma nélkül. De van ennek a sánta kutyának, meg a hazug embernek a története...

Amikor otthagyta a Szövetséget, tavaly májusban írt egy Facebook-bejegyzést, amiben Forrónak szebb jövőt kívánt. Most mit kíván a párt elnökének?

Jó egészséget! És még tiszta, paraszti gondolkodást, de szerintem arról már lekéstünk.

Csak nem? De maradjunk a kívánságoknál. Simon Zsoltnak mit kívánna?

Azt mondom, hogy félre kell tenni a sérelmeket, és ha azt mondjuk, hogy van lehetőség arra, hogy esetleg összefogjunk, akkor felejtsük el azt, ami volt. Én ezt megtettem akkor, amikor létrejött a Szövetség. Azt mondtam, hogy mindegy, hogy tizenkét éven keresztül árulóztak. Lényegtelen, próbáljuk ezt elfelejteni, és keresni kell a megegyezést. Ennyi. Nehéz dolog, de egy pártelnöknek mindig a nehéz dolgokat kell megoldani.

Az 1998-as választások utáni eseményekről egyszer azt nyilatkozta, hogy nagy ródeó volt abból, amikor Miklós László magyarként miniszter lett, és önből meg a törvényhozás alelnöke, és a parlament biztonsági emberei szóltak is önnek, hogy egyre csak érkeznek a fenyegetések, és óvatosnak kell lenni. Most meg kaptunk egy ügyvezető kormányt, amelyiknek az élén egy magyar áll, és nem tiltakozik szinte senki.

És ez minek az eredménye?

Mondja meg ön.

1998-ban az tűnt a legnagyobb problémának, hogy különféle posztokat magyarok foglalnak el. Négy évvel később, 2002-ben már a téma az volt, hogy lehet-e a parlament elnöke magyar. És utána, mikor megalakítottuk a Hidat 2009-ben, olyan dolgokat is keresztül tudtunk vinni, amit azelőtt soha. Emlékezzünk vissza, a miniszterelnök-helyettesünk, Chmel Rudi bácsi ott ült a parlamentben, és két napig védelmezte a kisebbségi nyelvhasználati törvényt, amit aztán el is fogadtak a képviselők.

Fokozatosan, ez alatt az időszak alatt a Híd elérte azt, hogy a feszültség, ami volt a szlovákok, magyarok között, nem mondom, hogy eltűnt, de nagyon lecsökkent. Gondoljon csak bele, hogy a Szlovák Nemzeti Párt segítségével, 2016 és 2020 között olyan törvényeket is megszavaztunk, amilyenek azelőtt szóba sem jöhettek. El tudta volna képzelni, hogy például az úgynevezett himnusztörvény módosításakor az SNS megszavazza azt, hogy bárki bárhol annyit énekli, fütyüli, játssza a himnuszt, amennyit csak akarja?

Nehezen.

Számos olyan dolog történt, ami előtte sokáig elképzelhetetlennek tűnt, de azóta nagyot változott a világ, a mi segítségünkkel is.

Van, aki azt mondja, ez az enyhülés Orbán Viktor segítségével történt, merthogy ő felkarolta Ficót, és…

Orbán és Fico között volt egy egyezség, hogy olyan dolgokat nem nyitnak meg, amik heves érzelmeket váltanak ki, és amiben nem tudtak volna megegyezni. Ezért nem nyitották meg a kettős állampolgárság ügyét. Ami abból a szempontból jó, hogy a két ország között nem volt veszekedés. De amit itt elértünk, azt nem Orbán Viktor érte el, hanem mi. Ő itt nem tud szavazni, ő itt nem tudja meggyőzni a koalíciós partnereket.

Ilyen szempontból, hogy jött egy ügyvezető kormány, és azt egy magyar irányítja, és a nacionalisták eddig még nem hőbörögnek, ebből az következik, hogy mégiscsak normálisabb ország lett ez a Szlovákia?

Kisebbségi szempontból biztos, hogy normálisabb lett, mert még egyszer mondom, olyan dolgok már nem történhetnek, mint amilyenek valamikor, hogy a kijelentéseink miatt majdnem megvertek. Engem is leköpködtek a nemzeti tanácsban, amikor volt ez a látogatóknak szánt parlamenti nyitott nap, egy öreg meg bottal támadt rám. Sok minden volt. Ez ma már nincs. Egyszerűen az emberek valahogyan megszoktak minket. Minden egyes kormányban, ahol tagok voltunk, az jött le, hogy a magyarok szavatartóak, amit megígérnek, betartják. Megbízhatóak. És fokozatosan az embereknek leesett, hogy a magyarok nem ördögtől valók. Óriási munka volt.



Hétfőn ismertette Ódor a kormányprogramot. Átfutotta már?

Nagyjából tudom, hogy mi van benne.

Például kimaradt belőle a kisebbségpolitika.

Kritizálják is ezt jónéhányan, de egy dolgot tudni kell. Ez a kormány négy- öt hónapig lesz itt. Ennyi. De nem is az a probléma, mert öt hónap alatt is sok mindent meg lehet csinálni. Ha van parlamenti támogatottság. Azonban nekik nincs, és nem fog keresztülmenni a kormányprogram. Nagyon jól tudjuk, hogy nem fog a kormány bizalmat kapni. Úgy, ahogy a parlament a Heger-kormánynak sem szavazott bizalmat.

Ha bent ülne a parlamentben, támogatná ezt a programot?

Erre a pár hónapos időszakra igen. 2020 után három és fél évig volt itt egy vagy két kormány, ami kilencvenvalahány képviselővel indult. A programjában meg benne volt a kisebbségi törvény, meg sok egyéb más is. Mutassam vagy mondjam, hogy mi valósult meg belőle?

Mondja, kérem..

Semmi! Alkotmányos többségük volt és az eredmény meg nulla. Ezt azért mondom, hogy a papír mindent elbír, csak utána van-e politikai akarat azt megvalósítani? Emlékszik, amikor Matovič a parlamentnél - a magyarországi állampolgársági törvény ellen tiltakozva - egy szívecskét tartott fel, rajta a szöveggel, hogy ne vegyék el a magyarjainkat? Ez számára egy bohóckodás, egy gesztus, mert ezzel is felhívja a figyelmet magára. Persze, a negatív kampány is kampány...

Közben meg a közvélemény-kutatási adatok szerint hosszú hónapok óta Robert Fico vezet.

Így van, és meg is fogja nyerni a választásokat.

Az a Robert Fico, aki már nemcsak ezekkel a fasisztoid republikásokkal kokettál, hanem most legutóbb egy kötözni való, köztörvényes antiszemitával szerepelt egy műsorban. Megőrült a Smer elnöke?

Megváltozott, ő nem volt ilyen. Gondoljon bele, hogy amikor mi vele koalícióban voltunk, kijelentette, hogy az EU magjához akar tartozni, és megszívlelte azt is, amikor 2018-ban figyelmeztettem őt, hogy ha sorosozni fog, akkor nem fogunk vele többet együtt sajtózni. Akkor még nem lett volna hajlandó Kotlebáékkal együttműködni. Nyíltan biztos nem. Megváltozott, persze, azért is, mert hát próbálják őt lecsukni, igyekeznek mindent begyűjteni ellene, de ez a Fico már nem az a Fico. Ezzel a Ficóval szerintem nem szabad kokettálni. Nem szabad még csak arra gondolni sem, hogy esetleg vele együtt lehetne működni.

Ő tényleg úgy foghatja föl, hogy vagy kormányt alakít, vagy lehet, hogy megy a börtönbe?

Szerintem, ha nem is alakít kormányt, biztos, hogy változni fognak itt a dolgok. Eleinte a rendőrség bárhol csapott is le, akkor a kommandósok először kitépték az ajtót. Ismerek olyan kollégát, aki azt mondta, már rozoga a bejárati ajtaja, ki kéne cseréltetni, de nem teszi, mert jöhet a rendőrség, és kiverik az új ajtóját. A mai napig nincs kicserélve neki.

Kiről beszélünk?

Mindegy. A lényeg az, hogy Matovičék színre kerülése után hogyan indult be a hatóságok razziái. Teátrálisan csináltak mindent, eredmény meg a nullával volt egyenlő. Most már próbálják normálisabban tenni a dolgukat, de...

Az igazságszolgáltatás malmai általában lassan őrölnek...

Nemcsak, hogy lassan őrölnek, hanem mert most már próbálnak nem koholt vádakkal előjönni. Próbálnak normálisan dolgozni, anélkül, hogy beavatkoznának a politikusok. Mert már rájöttek arra, hogy az úgy nem lesz jó. Próbálnak felderíteni dolgokat, és ez így van rendjén. Tehát, hogyha Ficóra is találnak olyat, amit tudnak bizonyítani, akkor valószínű, hogy ülni fog, de már nem azzal a módszerrel, ahogy azt Matovičék elképzelték.

Tippeket kérek.

Nem adok, mi vagyok én, tiposos?

Az előbb már elárulta az egyik megérzését, most csak folytassuk ezt. Ön azt tippeli, hogy a Smer nyeri a választásokat és nem a Hlas.

Igen, szerintem a Smer. Mert olyan dolog az elkövetkező néhány hónapban nem történik szerintem, ami…

Kampányban mindig történhetnek komoly dolgok.

2018-ban ott volt a Kuciak-gyilkosság, az mindent megváltoztatott. Hát nagyon remélem, ilyen már csak nem lesz. Tehát nem tudom, hogy mi történhet még, ami annyira megdobná a kettőjük közti viszonyt, hogy a Hlas megelőzné Ficót. Fico ugyanis támadó politikát folytat. Nagyon keményen nekimegy bárkinek, akinek a véleménye nem egyezik az övével. Míg Pellegrini próbál azért, mondjuk úgy, óvatosabban fogalmazni. Ez látható például az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban is. Pellegrini azt mondja, továbbra is támogatni kell az ukránokat. Kérdés, lesz-e nekünk mivel.

A szlovákok, de talán a szlovákiai magyarok is miért eszik nagykanállal ezt az oroszpárti maszlagot?

Nézze, amikor én azt látom Gyimesinek a billboardján, hogy "békét akarunk", akkor mindig az jut eszembe, édes fiam, te is arra a szintre süllyedtél már, mint mondjuk Forró Krisztián, aki kiírja azt, hogy itt mi vagyunk otthon, "My sme tu doma"? Amit a Slovan-drukkerek ordibálnak, mikor vonulnak a dunaszerdahelyi meccsre. De ki nem akarna békét, azt mondja meg nekem! Még ha a szomszéddal is, ha összeveszik, akkor is békét akar, de a békét hogy lehet megvalósítani? Le kell ülni tárgyalni, és tiszteletben kell tartani a megegyezéseket, legyen az a budapesti vagy a minszki megegyezés.

Még egy tippet kérek. Három magyar párt indul a választásokon, abc-sorrendben: Híd, Magyar Fórum, Szövetség. Hány százalékot kaphatnak?

Nem tippelek. Ezt még most pláne nem tudom megtippelni, még ha akarnám, akkor se.

Sorrendiség?

Nem tudom, megmondom őszintén, nem ez a fontos, hogy most ki szerez egy százalékkal többet, vagy kevesebbet.

De valaki bejut a három közül?

Hát szerintem, ha Dzurindáék is megemberlik magukat, és beindítják a kampányt, akkor mi bejuthatunk.

Dzurinda eddig még nem gyújtotta be a rakétákat?

Most gyújtogatja már. Emlékszem, mit mondott egyszer Čarnogurský, amikor Csehszlovákia szétválásáról volt szó, hogy a KDH azt azért nem támogatja, mert Szlovákia nincs erre fölkészülve. Ez éppen olyan, mint amikor a repülőgép-anyahajón már ordít a repülő motorja, már mindenki kiabál, induljon már, de csak a pilóta tudja, hogy még nincs meg a megfelelő forgatónyomaték, és anélkül rögtön a vízbe pottyanna. Szerintem Dzurindánál most van meg a kellő forgatónyomaték, csak kicsit meg kell pöccinteni.

Tehát mostanában fog bepöccenni?

Jövő héttől már pöccen.

A Híd meg vele együtt?

Mi már előtte is elkezdtük a munkát, járunk ide-oda, mint a kerge birka, a tévéműsorokba is, vidékre is.

Gyakrabban fogjuk önt látni a tévében? Van érdeklődés?

Mi az, hogy! Szinte minden napra van valami, és talán jövő kedden meg az SNS elnökével ülök le vitatkozni…

Andrej Danko? Régi, jó barát!

Majd adok én neki olyan Ukrajnát!

Lehet, hogy meg tudja győzni az igazságról…

A fenét tudom meggyőzni! Ő is a választásokra gyúr, és azokat próbálja elcsaklizni, akik hisznek a mindenféle ilyen teóriákban, hogy az orosz a jó, az ukrán a rossz. Az, hogy az orosz van ukrán területen, már nem érdekli őket.

Ez szomorú.

Látjuk, milyen hoaxok keringenek az ukrajnai vízirőmű gátjának fölrobbantásával kapcsolatban is. Hát az oroszok fennhatósága alatt volt, csessze olasz. És be van bizonyítva, hogy azt egy sorozatban, négy vagy öt villanással robbantották fel. Tehát azt aláaknázták ezek a marhák, és azt nem egy drón, meg nem egy rakéta találta el, hanem az oroszok robbantották fel, csak hogy ezzel is fékezzék egy kicsit az ukrán ellentámadást. És őket az sem érdekli, hogy így a Krím félsziget meg nem kap ivóvizet. De egyesek akkor is elhiszik, hogy azt az ukránok tették. Na, de jó, ne menjünk bele…

Cserébe belemehetnénk egy ennél sokkal kellemesebb témába. A múltkor megemlítette, hogy miután otthagyta a Szövetséget, a nyugis időszakában hogyan indul a napja, és a háziállatait milyen sorrendben eteti meg. Most, hogy hivatalosan is elindul a kampány, ez megváltozik?

Az állatok nem maradhatnak éhesek. Változatlan a rend: a cica és a kutya után a tyúkok kapnak enni, aztán én, és aztán a reggeli után elvégzem a tornáimat, utána pedig egy kávé, ez egy bevált módszer.

Kampányidőszakban is tartható?

Ha nem vagyok távol az otthontól, akkor persze majd a feleségem etet. Mármint nem engem, hanem a tyúkokat, meg a többieket. És aztán még ott van a kert.

Arról néha posztol a Facebookján, most majd több képet rak fel oda?

Nincs energiám a közösségi oldalamra...

De azért azt tudja, hogy hasznos, mert azt sokan nézik.

Jó, rendben van. Rátehetem a tyúkjaimat, akik kicsi tojásokat tojnak, viszont örökké zabálják a zöldet, meg mást is. Mert kiderült, hogy a tyúkjaim szeretik a meztelen csigát. Összeszedek ötvenet, beszórom nekik, falják, mint a ménkű.

Ez valami franciás gusztus lesz.

Csak sajnos nem tojnak tőle többet, a ronda banda. Na mindegy. De már esszük a saját paprikánkat, a paradicsomot, a cukorborsónak már az utóját szedjük föl. Kaprot már hoztam egy marékkal ide, a pártba is, annyi van. És hát harcolok egész tavasszal. A lökött csigák, hangyák, tetvek, atkák ellen. Én még ilyet nem éltem meg!

Lehet, hogy egy szakpolitikussal kellene konzultálni, mert ő tudna tuti mezőgazdasági tippeket adni.

Én pontosan tudom, mikor mit kell csinálni. Tudja például, hogyan mentettük meg a sárgarépát?

El sem tudom képzelni.

A rohadt hangyák megtalálják a fiatal zöldségnek a gyökerét, és azt lerágják. Na de! A hangya mit nem szeret? A kávézaccot! Ezért azt szórtam minden sorba, és a sárgarépáim szép nagyok lettek.

Akkor ez ki van pipálva! Már csak a pártot kell bejuttatni a parlamentbe. Az lehet, hogy egy fokkal nehezebb feladat?

Hát az nehezebb, mert a választókat kell meggyőzni, hogy ez egy jó projekt. De az elődjének, a Hídnak a munkájára is lehet építeni. És a Híd 2023 meg ugyanaz az erő, és folytatjuk a munkát. Vannak felmérések, amelyek azt mutatják, hogy az emberek félnek a gyűlölettől. A gyűlöletkeltés meg marha könnyű dolog, és ennek a mestere például Gyimesi. De mi nem akarunk olyan országban élni, ahol gyűlölet van, mert az nagyon veszélyes. Átéltük azt, amikor a magyarok ellen ugráltak, volt pofozkodás, köpködés. Ezt még egyszer nem szeretném megtapasztalni, hogy valakinek odaszóljanak, hogy szlovákul beszéljünk, hogy Na Slovensku po slovensky. Nem lehet az, hogy egyszer a magyarokat kell gyűlölni, aztán a romákat, aztán most jönnek a migránsok, aztán jönnek a libsik, meg a franc tudja kik. Nem lehet így élni. Soha nem valami ellen, hanem valamiért kell dolgozni. És a Híd meg egy ilyen párt.

