Mozart szerelmi életének drámájáról árulkodó levél kerül kalapács alá (VIDEÓ)

A dokumentum akár félmillió fontért is elkelhet az aukciósház becslése szerint.

Az 1782 nyarán írt kétoldalas levélben a zeneszerző közeli barátjától kért tanácsot a jövendőbeli anyósával kapcsolatos "félreértés" rendezésére.

- közölte Thomas Venning, a Christie's könyv- és kéziratrészlegének vezetője.

A letter showing Austrian composer Wolfgang Amadeus Mozart in a 'complete panic' over his love life is set to go up for auction at Christie's in London next month https://t.co/WaEqMXHiktpic.twitter.com/P9JItzL1V7