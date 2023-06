LÉNYEG: Ódor mellett ott áll Čaputová, ezért a miniszterelnöknek nem kell azzal törődnie, hogy a parlament hátat fordított neki

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ahogy azt borítékolni lehetett, a képviselők magasról fütyültek az ügyvivő kormányra, meg annak programjára. Az mindössze 34 szavazatot vonzott be az összesen a 136-ból, így tehát csütörtökön nem kapott bizalmat a parlamenttől Ódor Lajos kabinetje. Ez azt jelenti, hogy mostantól a hivatalnokkormányunk megbízott kabinetként folytathatja az ország irányítását a szeptemberi választásig. Vagy még azon is túl, hiszen ki tudja, mit hoz a voksolás, és annak következményeként meddig tart összehozni az új végrehajtó hatalmat. Addig meg itt lesz nekünk ez a szakértőkből álló csapat, akik annyira nem függenek a szimpátiánktól.

Čaputová ismét megbízta Ódorékat, hogy dolgozzanak

Az államfőjétől viszont igen, és Zuzana Čaputovának a mai szavazás után külön meg is kellett bíznia Ódorékat, hogy csak dolgozzanak tovább, és ne törődjenek azzal, hogy csak az SaS és a Demokraták állt be mögéjük. A kormány tehát nem kapott egyetlen voksot sem az OĽaNO és a Sme rodina képviselőitől, hogy a 2020-tól ellenzékbe vonuló pártokról ne is beszéljünk. De Ódor kedvét ez nem szegte, hanem szépen megköszönte a képviselőknek a konstruktív hozzászólásokat. Az eredményt sem tartja meglepőnek, hiszen előre elmondták a pártok, hogy miképpen állnak hozzá ehhez a véleménynyilvánításhoz. Különben is, csak azt kell tudatosítani, hogy a kormánynak nem lesz teljes a hatásköre, bizonyos kérdéseket konzultálniuk kell a köztársasági elnökkel. És Ódor meg Čaputová kapcsolata egészen kiegyensúlyozottnak tűnik. Szóval ez menni fog.

Heger szorít a kormánynak

A korábbi kormányfő, Eduard Heger szerint nem volt okuk arra, hogy akadályokat gördítsenek a szakértői kormány elé. Mi több, az ő csapata szorít is Ódornak, hogy bírja a kormányzás terhét, anélkül is, hogy bizalmat szavaztak volna neki. Az exkormányfő együttérzően még azt is megjegyezte, pontosan tudja, milyen érzés ez. Hiszen az elmúlt hónapokban Heger is átélt mindenfélét, de aztán túl sok minisztere hagyta őt pácban, és végül elfogyott körülötte a levegő.

Danko felkészült arra, hogy kimondja, Ódorék felkészületlenek

A parlamenten kívüli Szlovák Nemzeti Párt azonban nem lógatja az orrát a történtek miatt. Andrej Dankóék üdvözlik, hogy a képviselők többsége fityiszt mutatott az általuk amúgy is felkészületlennek tartott Ódornak, és ebből azt a szakmai következtetést vonták le, hogy a kormányfőnek szépen vissza kellene adnia a megbízatását. Elvégre a mai naptól fogva nincs semmilyen felhatalmazásuk arra, hogy irányítsák az országot, a minisztereknek pedig nincs semmiféle joguk a tárcájuk nevében eljárni. De ezt nem az alkotmányjogászok állítják, hanem csak Danko, aki korábban, még házelnökként századosi babérokra tört.

Matovič nyáron is dolgozna

Igor Matovič is megszólalt a szavazás után. Bár a parlamentben nem állt Ódor mellé, de azért a maga módján barátságos hangot ütött meg. Ugyanis azt ígéri az OĽANO, hogy támogatni fogja a kabinet jó törvényjavaslatait. Sőt! Az egyszerű emberek szóvivője egyenesen azt állítja, hogy a párt a hivatalnokkormány rendelkezésére áll, ha bármikor a nyári szünet alatt rendkívüli parlamenti ülést akarna összehívatni. De persze csak akkor, hogy ha arról van szó, hogy az emberek megsegítése kerülne terítékre. Ez azért is juthatott Matovič eszébe, mert a képviselők lesöpörték az egykori vezető kormánypárt azon javaslatát, amely 500 eurós jutalom kifizetését szorgalmazta mindenkinek, aki részt vesz az előrehozott választáson.

Dzurindáék felvennék a harcot a dezinformációk ellen

A Mikuláš Dzurindát is magába foglaló Kékek-Híd választási párt is a szeptember végi voksolásra tekint előre, és egy orosz ellenzékivel is együtt akarnak működni, hogy fel tudják venni az Oroszországból érkező dezinformációk elleni harcot. Emellett a legfontosabb nemzeti érdek, hogy Ukrajna meg tudja védeni magát az orosz agressziótól, bár ezt sokan nem így gondolják ebben a fura országban. Mert a rengeteg félreinformáltnak valamiért bejön Moszkva fegyveres területszerzése. Akiket annyira lehet meggyőzni az ukrán fronton történtekről, mint a nemzetiek hoppmesterét, Andrej Dankót. A politikába félig visszatért Bugár Béla arról beszélt a lapunknak, hogy az SNS is a választásokra gyúr, és azokat próbálja elcsaklizni, akik hisznek a mindenféle olyan sületlenségekben, hogy az orosz a jó, és az ukrán a rossz. Az, hogy az orosz gyilkolászik ukrán területen, már nem érdekli őket.

Ahogy a Smert sem nagyon. A választások valószínű nyertesében azonban bíznak Moszkvában. Emiatt is lehet az, hogy egy kétes hírű, Kreml-barát orosz webcsatorna ezerrel tolja Fico szekerét az interneten.

Sidó Árpád