Ne csak a kültéri kukáknál, hanem már bent kezdd el a szelektálást!

Egy háztartásban, a konyhában, fürdőben és a szobákban hétről hétre rengeteg szemét keletkezik, amelynek egy része újrahasznosítható hulladék, amennyiben szelektíven gyűjtöd. Ma már a legtöbb településen lehetőség van a hulladékok szelektív gyűjtésére, és sokan élnek is vele, már ami a kültéri szemeteseket illeti, azonban házon belül még kevesen vannak, akik szétválogatva gyűjtik a papírt, műanyagokat, alumíniumot és a komposztálásra alkalmas szerves hulladékot. De ma már egyre több gyártó kínálatában találunk beltéri használatra való szelektív szemetes kukákat, amelyek a kültéri színes kukákhoz hasonlóan, a gyűjtést megkönnyítendő, akár ugyanolyan kék, sárga és zöld árnyalatokban is kaphatóak. De aki a szemetes elhelyezését csak szekrényen kívül tudja megoldani, az is találhat különböző dekoratív szelektív megoldásokat.

Kezdd kicsiben!

Az élelmiszer és újrahasznosítható hulladékok szelektálása egy jó minőségű hulladékgyűjtővel lényegesen egyszerűbbé válik, valamennyi Curver szemetes ezt kínálja. Egyes gyártók komoly, akár 10 év garanciát is adhatnak az általuk készített szemetesekre, nem véletlenül, hiszen ezek az edények anyagukban és a mérnöki munka minőségében is nagyban különböznek filléres társaiktól.

A kis méretű szelektív szemeteseket használhatod otthon kint és bent, az irodában, a garázsban vagy bárhol, ahol felmerül az igény a hulladék szelektálására. Amennyiben nem egyetlen, hanem 2 vagy 3 szemetest helyezel el, azzal másokat is arra ösztönzöl, hogy szétválogatva pakolják a szemetet az edényekbe, így megkönnyíted a magad vagy a takarító személyzet munkáját, illetve a környezetnek is jót teszel vele, de csökkented a kommunális hulladék elszállításának költségét is, ha kisebb kültéri kukát használsz.

Hogyan válassz megfelelő szemetest?

Az edény kiválasztásánál a legfontosabb szempont, hogy kül- vagy beltéren használjuk-e, ez ugyanis meghatározó az anyag, a tartósság szempontjából. A kinti szemeteseknek UV- és időjárásállónak kell lenniük, és gyakran nagyobb űrtartalmú kukára is szükség van, hiszen több helyről érkező hulladékot kell tárolni bennük.

Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy milyen jellegű szeméthez szánjuk, hiszen például a szelektív hulladékok lényegesen tisztábbak, mint a kommunális típusúak, és a szerves hulladékok is más típusú edényt kívánnak.

Sok helyen praktikusak lehetnek a pedálos szemetesek, amelyeknél nem kell kézzel érinteni a fedelet, így higiénikusabbak, mint a fedeles típusok. Egyes szelektív hulladékok fedelet sem igényelnek, mert nincs szaguk, míg a szerves vagy vegyes szemét esetében a szagzárás rendkívül fontos, de a méret meghatározása is lényeges.

Esztétikus szemetesek

A beltéren használt szemetesek esetében még fontosabb az esztétikus, dekoratív külső, illetve a felesleges kézmosások elkerülésére a szemét elhelyezéséhez kezet nem igénylő típusok.

A műanyag és inox szemetesek között egyaránt találhatsz az ízlésednek és a funkciónak megfelelő darabokat.

(PR-cikk)