VIDEÓ: Terroristákat megszégyenítő támadás az oroszoktól – hatalmas tűzgolyóvá vált a robbanószerrel megpakolt tank

A Romanov oroszbarát csatorna osztott meg egy drónfelvételt, amelyen látható, ahogy egy több mint 70 éves T-54/55 típusú tankot távirányítással vezéreltek az ukrán egységek felé. A harckocsi megállt azután, hogy ráhajtott egy aknára, és amikor az ukránok eltalálták egy rakétavetővel, hirtelen hatalmas tűzgolyóvá válva felrobbant. A tank ugyanis hat tonnányi robbanóanyaggal volt megpakolva.

#Ukraine The Russian Army sent a T-54/55 VBIED filled with 6 tonnes of TNT at AFU lines near Marinka, Donetsk Oblast.



The attempt failed as the remotely-controlled bomb ran into a mine 100m from the front line, and was then hit by a Ukrainian RPG shot, causing a huge explosion. pic.twitter.com/sXXI57wV7v