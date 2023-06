LÉNYEG: A Szövetség talán nem zuhant össze a Híd távozása után, de távolodik a küszöbtől, a PS viszont erősödik

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Peter Pellegrini pártja már csak a harmadik (Fotó: TASR)

Csúszik le a Hlas, erősödnek a liberálisok és a Smer

A Progresszív Szlovákia átvette a Hlas helyét a támogatottsági listán, és így a második helyre lépett elő, közvetlenül a csaknem 19 százalékkal élen álló Smer mögé. Michal Šimečka pártja már több hónapja erősödik, jelenleg 15 százalék felett áll, az utolsó hónapban több mint 2 pontot erősödött. Az Ipsos közvélemény-kutató ügynökségnek a Denník N számára készített felmérése azonban a Smernek is több mint 2 pontos emelkedést mutatott az utóbbi egy hónapban, míg a Peter Pellegrini vezette Hlas csaknem egy százalékot csökkent, 14,8-at mértek neki.

A parlamentbe 8 párt jutna be, a már említett három mellett a többiek 9 százalék alatt vannak: a Republika, az SaS és a Sme rodina közelebb a 9-hez, az OĽaNO és a KDH pedig közelebb az 5-höz.

Érdekes adatokat mért az Ipsos az 5 százalék alatti régióban is, az eredmények jelentős eltérést mutatnak az AKO legutóbbi felméréséhez képest. Az Ipsosnál az SNS mellett erősödött Eduard Heger pártja, a Demokraták is – a májusi 3,8-ról 4-re.

A Szövetség viszont 3,8-ról 3,1-re esett vissza a Híd kilépése után, ami még mindig magasabb, mint az AKO által mért 1,3 százalék.

A Kékek-Híd választási párt az Ipsos szerint kicsivel egy százalék alatti értékkel indulhat neki a választási kampánynak. A Magyar Fórum vezette tömörülés azonban rosszul szerepelt az Ipsosnál: míg az AKO szerint múlt héten még 2,1 százalékon álltak, az Ipsos jóval 1 százalék alatti támogatást mért Simon Zsoltéknak.

Az ukránok visszafoghatták az ellentámadást

Továbbra is súlyos a helyzet az orosz-ukrán fronton, ahol már több mint két hete folyik az ukrán ellentámadás. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az ukrán erők „nagyon hatékonyan verték vissza az orosz támadásokat” a Kelet-Ukrajnában folyó harcokban, és hangsúlyozta, hogy az ellentámadás jól halad. Ezzel szemben viszont egyes nyugati elemzők szerint

az ukrán támadás intenzitása néhány napig csökkenhet, a katonai vezetők értékelni akarják az elmúlt napok eredményeit.

Az ENSZ közben azzal vádolta Orszországot, hogy nem engedik be a humanitárius segítséget a felfobbantott kahovkai víztározó által elöntött, és az oroszok által ellenőrzött területekre. Nem engedik, hogy az elfoglalt ukrán területeken az ENSZ segítséget nyújtson az elöntött területeken élő sokezernyi embernek, akik elvesztették otthonaikat.

Ukrajna még várhat a NATO-tagságra

A NATO közben készül a júliusi, vilniusi csúcstalálkozóra, amelynek fő témája az orosz-ukrán háború, és a Ukrajna jövőbeni NATO-tagsága lesz. Jens Stoltenbert NATO-főtitkár szerint Ukrajna még nem kap meghívót, viszont megerősíthetik azt a 2008-as vállalást, amely szerint a NATO üdvözli Ukrajna közeledését az atlanti katonai szövetséghez.

Több tagállam, elsősorban a balti államok és Lengyelország ennél sokkal határozottabb állásfoglalást szerezne elérni,

amiről szó volt a B9-es országok pozsonyi csúcstalálkozóján is, június elején. Ők konkrét felvételi ajánlatot adnának Ukrajnának, természetesen, csak miután a háború véget ért.

Sötét zárka a rosszalkodó óvodásnak

Durva büntetést alkalmaznak az „engedetlen” óvodásokra egy kelet-szlovákiai, Tőketerebes melletti óvodában: sötét kamrába zárják őket, amelyben csak egy ágy van, és egy vödröt adnak neki, amibe pisilhetnek. Ezt a büntetést több kisgyerekre is kiszabták, akik közül többnél is szorongás alakult ki, éjszaka sírva riadtak fel álmukból.

Az óvoda vezetése és az óvónők tagadják, hogy ez megtörtént volna, szerintük ez csak a gyerekek „élénk képzeletének” a terméke.

Az ügyről a Markíza televízió számolt be, a műsorban egy kisgyereket is megszólalt, aki elmondta, hogy amikor „rosszak voltak”, bezárták őket „egy raktárba, ahol az ovónénik pisilnek, a WC mellett, és sötét van bent”. Az ügyben több szülő is feljelentést tett, a rendőrség pedig nyomozást indított. Az érintettek és a település nevét a televízió nem hozta nyilvánosságra.

Lajos P. János