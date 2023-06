Szörnyű eset egy problémás börtönben – holtan találtak egy rabot a cellájában, át volt vágva a torka

Holtan találtak egy elítéltet a Dubnica nad Váhom-i börtönben – számolt be róla a TV Noviny.

A portál szerint a rab holttestét a cellájában találták meg átvágott torokkal.

A TV Noviny hétfőn számolt be róla, hogy a börtön 28 alkalmazottja nyújtott be panaszt az intézmény vezetőjének viselkedése miatt. A dokumentumban azt írják, hogy a főnök vulgárisan beszél a beosztottjaival, nem tartja tiszteletben a véleményüket, illetve egy bizonyos szinten kínozza is őket. Ráadásul az alkalmazottakat állítólag arra is próbálta rávenni, hogy keressenek indokokat konkrét vádlottak ellen, hogy megfegyelmezhessék őket.

Az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Alkalmazotti Kar (ZVJS) vezérigazgatósága viszont elutasította a panasztételt – annak ellenére is, hogy az alkalmazottak közül senkit sem hallgattak ki.



(tvnoviny.sk)