LÉNYEG: Mi a cikibb? Ha nőverő a szlovák parlament elnöke, vagy ha a házelnök ráküldi a nőire a titkosszolgálatokat?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Már a NAKA is foglalkozik a nőverő parlamenti elnök ügyével. Ez semmi jót nem jósol Boris Kollárnak, aki a családias pártját, az utóbbi hónapokban 6 százalék körül mért Sme rodinát ismét be szeretné juttatni a parlamentbe. Azt, hogy a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség akcióba lépett, maga az országos rendőrfőkapitány nyilatkozta csütörtökön. Hamran István egy rádióműsorban számolt be arról, hogy Kollár egyik gyerekének az anyja, azaz a sértett közvetlenül a NAKA-nál tett feljelentést, és testi sértés gyanúja miatt indult eljárás. Igaz, ez a bántalmazás nem most történt, hanem 2012-ben, de hát mikor derüljenek ki ezek a kínos incidensek, ha nem a választási kampányban.

Felmerült egy gyanú

És ez még nem minden! A házelnök cáfolni próbálja a megruházott hölgy másik - szintén nem "piskóta" - vádját is, miszerint Kollár megfigyelteti őt. Ez már csak azért sem tekinthető légből kapott találgatásnak, mert a rendőrfőnök azt is megpendítette, hogy beazonosítottak néhány rendszámot, és felmerült a gyanú, hogy a hírbe hozott gépkocsik állami tulajdonban vannak. Így aztán az sem kizárt, hogy vizsgálni fogják az állami hatalommal való visszaélés gyanúját is. Ez azért is lehet megalapozott, mert az mindenki számára világos, hogy az utóbbi időszakban a Sme rodina "felügyelte" a titkosszolgálatokat, a "cég" mostani vezetőjét is Kollárék delegálták. A gatyája is rámehet a parlament elnökének, ha kiderül, hogy a SIS a kottájából játszik, és állami ügynökök segítségével próbálja kezelni a kínos "családi" ügyeit.

Szóval rá jár a rúd Kollárra, és nem kizárólag a zsúfolt magánélete miatt, hanem a pénzügyei is népszerűnek számítanak. Mert a parlament elnöke a vagyonnyilatkozatában csak a köztisztviselői fizetését tünteti fel, ami csinos összeg, de ahhoz képest kevés az a havi 6,5 ezer euró, hogy a góré dunaszerdahelyi járásbeli Nemesgombán található kastélyait éppen felújítják.

Kivárnak a törpepártok

Felújítás alatt állnak a demokratikusnak tartott törpepártok is, mivel alapból nem annyira népszerűek, hogy szeptember végén elég szavazatot kapjanak a parlamenti bejutáshoz. Most itt van ez a hír Mikuláš Dzurindáról, a Modrí, Most-Híd vezetőjéről, aki nem akar nyilvános spekulációkba bocsátkozni a Demokrati párttal folytatott újabb tárgyalási lehetőségről. Erről az exkormányfő azután nyilatkozott, hogy Eduard Heger pártja bejelentette, kit tesz meg a listavezetőjének. Egyébként egy orvost, aki a Nemzeti Onkológiai Intézet sürgősségi osztályát is vezette. De most nem is ez a lényeg. Hanem inkább az, hogy a demokraták egyelőre még nem osztották el véglegesen a listájuk további helyeit, ám nem zárják ki, hogy más pártok képviselői is szerephez juthatnak. A tömörülés alelnöke arról beszélt a portálunknak, hogy Dzurindáékkal, azaz a Híddal, meg Simon Zsolttal is korábban úgy zárultak a tárgyalások, hogy ők álltak fel az asztaltól. Azonban Hegerék a legvégsőkig készek tárgyalni, ha lesz érdeklődés a többiek részéről. Hiszen még van egy kis idő, csak július 2-ig kell véglegesíteni a jegyzéket, kiket indítanak az egyes pártok. És a jelenlegi felmérések azt mutatják, hogy a felsoroltaknak sem túl erősek a pozíciói.

Mindenki bezöldült

Erősíteni meg talán azzal lehetne, ha valami "zöld" kérdést karolnának fel. Ez persze csak egy tipp, de azon az identitást kutató friss felmérésen nyugszik, miszerint környezetvédőnek tartja magát az ország háromnegyede. A hazafiak csapata is elég széles, a lakosok majdnem 60 százaléka így határozza meg magát, azonban demokratából is van elég, 51 százalékos a táboruk, pont annyi, mint a katolikusoknak. És ha csak a hagyományos politikai felosztást nézzük, akkor a jobboldali beállítottság egy százalékkal népszerűbb, mint a 22 százalékosra mért baloldali. Kár, hogy ez utóbbi közösség szinte egy tömbben Robert Ficóra szavaz, aki meg a népszerűsége feltornázásával próbál menekülni a most a Boris Kollárt is fenyegető Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség elől.

Sidó Árpád