Boris Kollár feljelenti korábbi élettársát, aki feljelentette őt, mert arra gyanakszik, hogy Kollár megfigyeltette a titkosszolgálattal

A parlament titkosszolgálatot ellenőrző bizottsága mai (péntek) ülésén foglalkozott Boris Kollár (Sme rodina) házelnök korábbi élettársa, Barbora Richterová feljelentésével. Richterová szerint Kollár az SIS-szel figyeltette meg őt, Kollár szerint viszont Richterová hazudik, ezért feljelenti őt. A házelnöki posztjáról nem akar lemondani.

Fotó: TASR

Az SIS munkáját ellenőrző parlamenti bizottság előtt folytatódott pénteken Boris Kollár és korábbi élettársa, Barbora Richterová közti konfliktus. Richterová azzal vádolta meg Boris Kollárt, hogy kihasználva kapcsolatát, az SIS-szel figyeltette meg őt. Az SIS igazgatóját, Michal Aláčot ugyanis a Sme rodina javaslatára nevezték ki a posztjára. Richterová feljelentést is tett az ügyben a rendőrségen, amelyben leírta, hogy ismeretlen személyautókból figyelik meg, és mellékelte a kocsik rendszámát is.

Hamran István országos rendőrfőkapitány csütörtökön kijelentette, hogy a feljelentésben szereplő rendszámokat nem találták meg a gépkocsi-nyilvántartásban, így azok akár az SIS-hez is tartozhattak.

Michal Aláč pénteken kijelentette, hogy Richterová hazudik, pontosabban a képviselőknek írt levelében megalapozatlan dezinformációk szerepelnek. Kizárta annak a lehetőségét is, hogy az SIS-t a házelnök érdekében felhasználták volna. Azt azonban – titoktartási kötelezettségére hivatkozva – sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudta, hogy a Richterová által közölt rendszámok az SIS-hez tartoznak-e.

Richterová: nagyon kockázatos a helyzetem

Richterová ma bejelentette, hogy egy ideig távozik a közösségi hálóról, szerinte a rendőrség javaslatára.

„Barátaim, a rendőrség nagyon kockázatosnak ítélte meg a helyzetemet. Emiatt azt ajánlották, hogy egy bizonyos szükséges időre jelentkezzek ki a közösségi hálóból... Tiszteletben fogom ezt tartani” – írta pénteken reggel az utolsó bejegyzésében Richterová.

Boris Kollár szerint azonban Richterová hazudik, ezért feljelenti őt. „A bizottság mai ülése után úgy látom, bizonyítani lehet, hogy Barbora Richterová hazudik, mint ahogy hazudott akkor is, amikor arról beszélt, hogy nem veszélyeztette saját gyerekét” – jelentette ki a házelnök. – Hazudik most is az SIS-szel való visszaélésről.”

Kollár feljelentést tesz Richterová ellen, mert szerinte ez segíthet tisztázni az ügyet.

„Feljelentést teszek Barbora Richterová ellen a főügyészségen azért, amit leírt, és azok ellen is, akik ezt a háttérből szervezik” – mondta Kollár. – Adjon választ arra a kérdésre, hogy honnét vannak meg neki azok a számok (rendszámok – szerk. megj.), hol látta azokat.”

Korábban a házelnök Zoroslav Kollár ügyvédet említette, aki szerinte a háttérből mozgatja a szálakat, de más ellenzéki pártokhoz köthető személyekről is beszélt, neveket azonban nem említett.

Újra megtenné, amit élettársával tett 12 éve

Kollár megerősítette, hogy hasonló helyzetben ugyanúgy viselkedne, mint 12 évvel ezelőtt, amikor ájultra verte akkori élettársát „Bárki ártani akar a gyerekeimnek, ugyanúgy fogok viselkedni, mint akkor” – jelentette ki Kollár. Arra a kérdésre azonban már nem volt hajlandó válaszolni, hogy miért kellett megverni az élettársát, amikor a gyerek már nem is volt a helyiségben. Abban ugyanis egyetért a két fél, hogy Kollár tényleg megverte az élettársát, amikor a gyereke már nem volt a teremben.

„Megteszek mindent, hogy védjem a gyerekeimet, megteszek mindent azért, hogy a támadás ne történjen meg újra” – válaszolta Kollár arra a kérdésre, hogy miért kellett megverni élettársát, ha már a gyereke nem volt veszélyben.

Richterovától Kollárnak két gyereke is van, és még két évvel ezelőtt is jó kapcsolatban voltak egymással. Richterová volt az egyik nő, aki a COVID-korlátozások ellenére gyakran látogatta Kollárt a kórházban, amikor autóbalesetet szenvedett.

A választásokat akarják manipulálni

Kollár szerint az egész ügy a Sme rodina ellen irányul.

„Beszélnek arról, hogy manipulálni fogják a választásokat. De nem magát a választást, arra nincs lehetőség, de a közvéleményt ilyen lépésekkel képesek befolyásolni – mondta Richterová vádjainak margójára Kollár. – Így fogják manipulálni a választást Szlovákiában.”

A házelnöki posztról nem mond le, nem lát erre okot, és áll elébe annak, hogyha a képviselők le akarnák váltani. „Azt akarom, hogy az egész világ, egész Szlovákia megtudja, hogy azért akarnak leváltani, mert védtem egyéves gyerekem életét” – mondta egyre ingerültebben Kollár.

-lpj-