A japánok szerint hazudott Joe Biden, ezért tiltakoztak is Washingtonnál

A japán kormány szóvivője pénteken tagadta Joe Biden amerikai elnök azon állítását, miszerint Tokió az ő nyomatékos győzködésének köszönhetően növelte meg védelmi költségvetését.

Kisida Fumio - archív felvétel - AP/TASR

Macuno Hirokazu kabinetfőtitkár, kormányszóvivő azt is közölte, hogy Biden szerintük valótlan állítása miatt hivatalos, diplomáciai úton is tiltakoztak Washingtonnál. Japán tavaly decemberben döntött arról, hogy éves védelmi kiadásait 20 százalékkal megemeli, és idén már 2055 milliárd dollár lesz, ami rekordnak számít. Új nemzetvédelmi stratégiájában Tokió ötéves távlatban előirányozta védelmi költségvetésének a GDP két százalékára történő bővítését is a hosszú időn át fenntartott egy százalék után.

Az amerikai elnök egy kaliforniai kampányfogadás alkalmával utalt arra, hogy Kisida Fumio kormányfő és a japán kormány az ő többszöri rábeszélésének köszönhetően emelte meg a védelmi kiadásokra szánt összeget.

Mint mondta, Japán hosszú ideje nem növelte kiadásait, de miután ő "három különböző alkalommal" is beszélt Kisidával, a japán kormányfő "meggyőzte magát arról, hogy ezen változtatnia kell". Biden a legfejlettebb ipari országok májusi hirosimai csúcstalálkozóját említette a találkozás harmadik alkalmaként, ám akkorra Tokió már döntött az emelésről.

Macuno fogalmazása szerint Biden megjegyzése "félrevezető" volt, s nem világos, hogy mi volt vele a célja. A szóvivő megerősítette, hogy Tokió a saját akaratából határozott a kiadások növeléséről.

