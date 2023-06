Százezreket lapátolt ki magának jutalomként a nagymegyeri termálfürdő előző vezetése

A nagymegyeri termálfürdőnél már októberben megérkezett a karácsony, az év tizedik hónapjában, melyben kiderült, hogy új vezetése lesz Nagymegyernek, nagy összegű karácsonyi és teljesítmény utáni jutalmakat hagyott jóvá – elsősorban magának – a termálfürdő vezetése – derült ki képviselő-testület ülésén.

Fotók: Cséfalvay Á. András

Šušík Roland

Lukáš Machala helyére Šušík Rolandot nevezték ki, aki pedig a Termál Kft. tavalyi tevékenységéről készített jelentés kapcsán beszámolt többek között arról is, milyen kétes jutalmazás zajlott le a Machala-féle vezetés utolsó hónapjában.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a tavalyi évben a Termál Kft. adózás előtti gazdasági eredménye 501 996 euró volt 4,928 milliós bevétel mellett, noha egy évvel korábban tulajdonképpen ugyanilyen eredményt (509 ezer euró) ért el a fürdő 2,965 milliós bevételnél.

„Észrevételeink szerint ezt a nem jó gazdálkodás, illetve a megugró személyi és bérköltségek, valamint az ezek után fizetendő járulékterhek eredményezték, amelyek az előző évekhez képest 1 238 813 millióval ugrottak meg” – fejtette ki, hozzátéve, hogy ez a kiugró költségnövekmény a fürdőhöz hozott vezetők bérét és különböző juttatásait teszi ki.

Elismerte azt is, hogy a fürdő átvette a Beatrix étterem üzemeltetését 15 alkalmazottal, az ő bérköltségük viszont csupán 238 ezer eurót tett ki az év második felében.

Rámutatott ugyanakkor, hogy termálfürdő 80 alkalmazottja már októberben karácsonyi jutalmat kapott, néhányan pedig 225 708 euró értékben teljesítmény utáni jutalmat is.

„Ebből 50,7% öt ember fizetés melletti juttatása, amit én nem nagyon tudok hova tenni, és próbálunk rá megoldást találni, hogy ez visszakerüljön a Termál Kft-hez” – húzta alá.

Kórósi Zalán

Kórósi Zalán képviselő, aki a Termál Kft. felügyelő bizottságának is tagja, korábban már beszélt róla, hogy olyan jutalmazási rendszert észleltek a fürdőnél, ami még európai szinten is párját ritkítja.

Elárulta, hogy a menedzsmenthez tartozó öt személy, akiknek bruttó 2800 eurós fizetése volt, egyenként 18 ezer eurót vehettek fel az októberi választások után, tehát megbízatásuk végén teljesítmény utáni jutalomként, 4200 eurót karácsonyi bérként, és 1300-at személyi pótlékként.

Néhány további személy szintén több ezres jutalommal zárt. Kórósi ezt követően tett javaslatot arra, hogy a jövőben a városi cégeknél a közgyűlés (polgármester) és a felügyelő bizottság beleegyezését is ki kelljen kérni hasonló jutalmak esetén.

A jutalmak kapcsán egyébként megdöbbenésének adott hangot a Termál Kft. szakszervezeti elnöke, Vörös Zsuzsanna városi képviselő is. „Nekem csak az egyszerű alkalmazottaknak nyújtandó 12%-os béremelésről volt tudomásom, a jutalmakról nem, és ehhez a hozzájárulásomat sem kérték” – mondta akkor.

Šušík Roland, az új ügyvezető kérdésre válaszolva beszélt arról is, hogy megtalálták annak nyomait, hogy az előző ügyvezető (Machala) nagyobb, mintegy félmillió eurós összeget vehetett fel a fürdőtől. Véleménye szerint ezt próbálhatták elkendőzni, mikor ő és több képviselő akkoriban ellenőrzést próbáltak tartani a fürdőnél, de ezt számukra meggátolták. A pénz végül három részletben került vissza.

Šušík rámutatott arra is, hogy a pozitív gazdasági eredmény ellenére számos intézkedés utal a fürdő rossz gazdálkodására a tavalyi évben. Ezek közt említette, hogy a koronavírus-járvány levonulása után már januárban lehetőség nyílt volna kinyitni, de erre csak hetekkel később került sor. „Ezt azzal indokolták, hogy a téli hónapok veszteségesek, de ezzel nem tudok azonosulni, mivel az akkor keletkező bevételek épp a veszteségeket csökkentették volna. A kései nyitással megkésett felfutás is” – szögezte le.

Számokat is mondott, ezek szerint tavaly 404 988 látogatója volt a fürdőnek, ami a 2019-es, legsikeresebb év 65%-át tette ki, míg idén 5 hónap elteltével 72%-nál járnak. Felhívta a figyelmet egy kétes szerződésre is egy, az online jegyeladást biztosító céggel is, amely a minden online eladott, közel 16 eurós belépő felét lekapcsolta. „A legrövidebb időn belül felfüggesztettük az együttműködést a céggel” – húzta alá Šušík.

Elárulta azt is, hogy amit Lukáš Machala korábban a sikereként könyvelt el az egykori biztonsági szolgálat lecserélésével járó megtakarításról, valójában kamu.

Machala a 2021 őszén megtartott lakossábi fórumok egyikén beszélt arról, hogy éves szinten 35 ezer eurót spórolnak ezen a téren, Šušík adatai szerint viszont épp ennyit vesztettek fele. Szavai szerint ugyanis míg korábban éves szinten 190 ezerbe, addig tavaly 224 ezerbe került a biztonsági szolgálat.

Elárulta ugyanakkor, hogy ezzel a biztonsági szolgálattal egyelőre nem tudták felmondani a szerződést, noha a városi rendőrséggel egyeztetnek egy jövőbeli együttműködésről, biztonsági rendszerek telepítéséről annak érdekében, hogy a fürdőnek egyáltalán ne legyen szüksége saját biztonsági emberekre, amivel a fenti százezres tételt ténylegesen megtakaríthatnák.

Beszélt arról is, hogy mennyire előnytelenül telepíthetett a fürdő napkollektorokat. Elmondása szerint ugyanis 179 ezer eurót fordítottak 100 kW/h teljesítményt elérő napkollektorokra, miközben a párkányi Vadas fürdő ennél némileg kevesebből kétszer ekkora teljesítményt hozott ki.

Kifejtette, hogy ügyvezetőként több előnytelen szerződéstől is elállt, ugyanakkor ahhoz, hogy konkrét jogi lépéseket is tehessenek az előző vezetéssel szemben, meg kellene várni a kerületi bíróság döntését az ügyvezető kinevezéséről. Elmondta, hogy a szállásadókkal is dolgoznak a normális együttműködésen.

Végezetül elárult még két összehasonlító adatot a tavalyi és az idei év között. Tavaly januártól májusig, tehát tulajdonképpen a szezon kezdetéig 122 970 vendége volt a fürdőnek, míg az idei év azonos időszakában 159 354. A fürdő jegyekből származó bevételei tavaly júniusig 843 852 eurót tettek ki, míg idén 1 446 152 eurót.

