Nyoma veszett a 16 éves lánynak – sokkoló részleteket osztott meg a közösségi oldalán, és elárulta, miért szökött meg

Közel két hónapja veszett nyoma a 16 éves Nina Bílikovának. A lány a közösségi oldalán közölte szüleivel, miért a szökést látta egyetlen kiútként.

A zregionu.sk szerint április végén kezdték keresni a 16 éves lányt. Édesapja azt mondta, lányát Vágújhelyen (Nové Mesto nad Váhom) látták utoljára, ahol állítólag beszállt egy autóba. Hozzátette: lánya azt követően kezdett problémákba keveredni, hogy megismerkedett új barátnőjével, aki rossz befolyással van rá.

Néhány nappal a keresés megkezdését követően a lány a közösségi oldalán megosztott egy terjedelmes bejegyzést, amelyben leírta családi problémáit és a nehéz helyzeteket, amikkel szembe kellett néznie. Mint írta, önszántából szökött meg, és nem akar hazamenni, mert nem látja értelmét. Hozzátette: nem akar senki olyan közelében lenni, aki megbántotta őt. Szökésének fő oka az volt, hogy nem akart belépni egy diagnosztikai központba, valamint az is, hogy édesapja állítólag bántotta őt. Az egész helyzet kiindulópontja Nina szexuális orientációja lehetett.

Néhány nappal ezelőtt az apa újfent megszólalt: mint mondta, lánya kitalálta a történeteket, az interneten olvasva pedig hittek neki az emberek. Nina erre reagálva újabb bejegyzést tett közzé a profilján, amellyel azt akarja bizonyítani, hogy az igazság az ő oldalán áll. Megosztotta a bíróság ítéletét, amelyben elutasították a határozatot, ami arra kötelezte Ninát, hogy lépjen be a diagnosztikai központba.

Emellett megosztott egy videót is, amelyen látható, ahogy édesapja vulgárisan beszél feleségével, lányával és annak barátnőjével. Nina hozzáteszi, hogy a szökés nem jelent megoldást, de számára ez volt az egyetlen kiút. „Nem akarok hazamenni. Az igazságomat ugyan papíron is bizonyítottam, de így sem tudok semmiben sem hinni” – jelentette ki.

A hozzátartozók és a barátok között információk keringnek, miszerint Nina Svájcba utazott új életet kezdeni, és vele lehet barátnője is. Noha a keresés megkezdésekor édesapja is arra gyanakodott, hogy lánya Svájcban tartózkodhat, most viszont úgy gondolja, hogy ez nem igaz. Nemrégiben egy fotó is megjelent róla – ezen látni, hogy befestette a haját, piercinget tetetett és vélhetően szemüveget is hord.

A rendőrség továbbra is keresi a lányt, és arra kéri az embereket, hogy aki látta őt, vagy információval rendelkezik a hollétéről, az hívja a rendőrséget.



