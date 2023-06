A Wagner-lázadással kapcsolatban az EU továbbra is éber marad, az orosz helyzet összetett és kiszámíthatatlan

A hétvégi oroszországi eseményeket, a meghiúsult fegyveres felkelést követően a helyzet továbbra is összetett és kiszámíthatatlan, az Európai Unió továbbra is éber marad, és Brüsszel szoros koordinációt folytat a 27 uniós tagállammal és a szomszédos országokkal - jelentette ki Josep Borrell kül-és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő Luxembourgban hétfőn, az EU-tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón.

Josep Borrell (TASR)

Véleménye szerint ezek az események arra engednek következtetni, hogy az orosz állam és Vlagyimir Putyin elnök személyes hitelessége gyengülőben van. Mint mondta, a helyzet új kockázatokat vetít előre: a politikai instabilitást egy nukleáris nagyhatalom területén.

Újságírói kérdésekre válaszolva a főképviselő kijelentette: a Wagner fegyveres csoport lázadása "belügy", amihez az EU-nak nincs köze. "Nem akarunk okot adni az orosz közvéleménynek arra, hogy azt higgye, bármilyen módon érintettek vagyunk. A helyzet váratlanul ért bennünket, de foglalkoznunk kell vele, elemeznünk kell a lehetséges forgatókönyveket, és előre kell terveznünk a lehetséges válaszokat, de ezt nem lehet egyik napról a másikra megtenni" - hívta fel a figyelmet.

Borrell hangsúlyozta: Ukrajnát továbbra is támogatni kell, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy folytassa az orosz csapatok visszaszorítását. Ennek érdekében az EU megduplázza az országnak nyújtott hadifelszerelést és képzést - erősítette meg. Közölte azt is, hogy a külügyminiszterek hétfőn elfogadták az európai békefenntartási mechanizmushoz szükséges 3,5 milliárd eurós kiegészítést, ugyanakkor hangsúlyozta: ez a támogatás nem csak Ukrajnának szól, hanem mások mellett az afrikai vagy a nyugat-balkáni békefenntartó tevékenységeket is megerősíti. Hozzátette, hogy az uniós katonai misszió már 24 ezer ukrán katonát képzett ki, az év végére a számuk elérik a 30 ezret.

"Hosszú távon, a háború befejezése után is segítjük Ukrajnát abban, hogy megvédje magát, és elrettentse az esetleges jövőbeli agressziót, valamint ellenálljon a destabilizációs törekvéseknek. Továbbra is katonai segítséget fogunk nyújtani védelmi iparának fellendítéséhez képzési missziók és technológiák átadása révén" - hangoztatta.