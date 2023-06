23 év után ítélték el a nagymegyeri vérfürdő vádlottjait

A Specializált Büntetőbíróság hétfői (június 26.) ítélethirdetésén bűnösnek találta a 2000. október 5-én elkövetett, két halálos áldozatot követelő nagymegyeri vérfürdő vádlottait, Kalmár Eriket és Vlčko Pált.

52 lövést adtak le és két halottat hagytak maguk után a merénylők 2000. október 5-én a nagymegyeri Bartók Béla téren - A fotóra kattintva KÉPGALÉRIA nyílik! (Fotó: TASR-archív)

A bírósági szenátus Kalmár Eriket 21 év fegyházbüntetésre ítélte a társtettesként, több emberen elkövetett gyilkosság miatt. A bűnsegéd Vlčko Pált szintén elmarasztalta a bíróság, ám rá nem szabtak ki külön büntetést, mivel a dunaszerdahelyi maffia egykori tagja 2019 óta 25 éves szabadságvesztését tölti más súlyos bűncselekmények, köztük gyilkosságok miatt.

A szóban forgó bűntény óta eltelt hosszú idő, közel 23 év jogilag indokolta volna, hogy a bíróság jelentősen enyhítse az ítélet mértékét. Akár a 2005. előtti jogszabály alsó határát, a 15 évet is megközelíthették volna. A Specializált Büntetőbíróság testülete azonban mégis úgy döntött, hogy súlyos büntetést alkalmaz.

“Ha valaki a téren össze-vissza lövöldöz egy gépfegyverrel, akkor az elég veszélyes a társadalomra nézve”

- indokolta a szigorú büntetést a bírósági szenátus elnöke, Igor Králik.

Kalmár Erik (balra) és Vlčko Pál (jobbra) a Specializált Büntetőbíróság ítélethirdetésén (Fotó: Paraméter)

A megyeri merénylet

2000. október 5-én, este fél nyolc körül egy ezüstszínű Škoda Octavia állt meg a nagymegyeri Bartók Béla téren. Az ott lévő fodrászat előtt a helyi Kocsis Norbert és társasága múlatták az időt, egyesek az ott parkoló gépkocsikban ültek, a többiek pedig a járdán álldogáltak.

A szórakozó, italozó csoport mellett lefékező Octavia jobb első és jobb hátsó üléséről felfegyverzett, símaszkot viselő támadók ugortak ki, és Kalasnyikov típusú gépkarabélyokból tüzet nyitottak a jelenlévőkre. Majdnem két teljes tárat kilőttek, összesen 52 lövést adtak le, majd visszaültek az Octaviába, és elhagyták a tett színhelyét.

A Specializált Büntetőbíróság hétfői (június 26.) ítélete szerint merénylők kocsijában négyen ültek, jobb oldalt elöl és hátul Nagy Alfréd és Kalmár Erik, a volánnál Sátor Lajos, mögötte pedig Reisz Andor. A tettesek Nagymegyerről Ekecs irányába távoztak, majd Nyárasd és Nádszeg között Sátor két embere, Márik Andor és Konkoly Szilveszter vártak rájuk. Egy félreeső helyen felgyújtották a "bevetéshez" használt autójukat, majd egy másik gépkocsival az ismeretlenbe távoztak.

A tízes gyilkosság titkos tanúja volt a célpont

A merénylet nem más ellen irányult, mint a nagymegyeri Kocsis Norbert ellen, aki a hatóságok szerint az egy évvel korábban Dunaszerdahelyen lemészárolt Pápay-klán oszlopos tagjának számított. A Sátor Lajos-féle maffia azért vadászott a nagymegyeri férfire, mert Kocsis titkos tanúként terhelő vallomást tett Sátorékra a tízes gyilkosság ügyében.

Érdemes megjegyezni, hogy Kocsis a 2020-as, majd a 2022-es bírósági kihallgatásán is azt mondta, nem tudja, ki ellen irányult a támadás, ha pedig ellene, akkor fogalma sincs, mi volt ennek az indítéka. Pedig szinte pontosan egy évvel azelőtt, 1999 őszén egyszer már megpróbálták levadászni őt - Nádszegen adtak le a kocsijára egy gépfegyversorozatot, ám ő nem sérült meg - ellentétben egy utastársával, aki a helyszínen életét vesztette.

A támadók egy évvel később, 2000 októberében is elvétették a célpontot. Kocsisnak sikerült megmenekülnie, egyik barátjával a közeli alapiskolához futottak, berúgták az ajtót, és az épületben húzták meg magukat. A 24 éves P. Zsoltnak és L. Richárdnak nem volt ilyen mázlijuk, ők az aszfalton kiterülve végezték. A két halálos áldozaton kívül egy férfit életveszélyes fejlövéssel szállítottak kórházba - ő csodával felérő módon túlélte a lövöldözést, azonban szó szerint elölről kellett kezdenie az életét. Két további személyt a lábán ért találat, egyikük comblövést szenvedett - ő szerencsésebb volt, mint az unokatestvére, aki az egy évvel korábbi, nádszegi merénylet áldozata volt. Kicsi a világ, és még kisebb a Csallóköz.

Rendőrségi helyszínelés a nagymegyeri Bartók Béla téren (Fotó: TASR-archív)

Bizonytalan bíróság

Bár nyílt titoknak számított, hogy a bűntény a Dunaszerdahelyt és környékét uraló bűnbandák rivalizálásának sokadik felvonása, a merényletet akkoriban nem sikerült felderíteni. A kocka azután fordult, hogy a rendőrség 2016-ban őrizetbe vette az 1999-es dunaszerdahelyi tízes gyilkosságot megszervező, és 2010-ben saját társai által meggyilkolt Sátor Lajos egykori embereit, akik közül egyesek a vádemelés elkerülése, vagy az enyhébb büntetés érdekében részletesen beszámoltak arról a több tucat gyilkosságról, amelyeket a csoport az ezredfordulót követő évtizedben hajtott végre. Ezek egyike volt a 2000. október 5-én elkövetett nagymegyeri merénylet is.

A bűnügy kapcsán 2020 januárjában történt vádemelés a Nagyszombati Járásbíróságon. Az eljárás bizonyítási része szinte már teljesen lezajlott, vagyis az eljárás a végéhez közeledett, amikor a bírósági szenátus elnöke közel két év elteltével úgy határozott, hogy nem is kompetens az ügyben, és az eljárást a Specializált Büntetőbíróságra utalta.

A harmincas éveiben járó fiatal bíró, Martin Floriš nem ismeretlen a csallóközi nyilvánosság előtt: ő mentette fel B. Erzsébetet, az ekecsi kettős gyilkosság vádlottját, majd a fellebviteli bíróság utasítására megváltoztatta álláspontját, és 23 évet adott a dunaszerdahelyi nőnek, aki 2017-ben különös kegyetlenséggel végzett egy ekecsi nyugdíjas házaspárral. A bíró később országos hírnévre is szert tett: ő volt az, aki öt év után kiengedte a börtönből Juraj Hossút, aki eredetileg kilenc évet kapott egy fülöp-szigeteki férfi halálra veréséért, és Floriš ítélte marihuánatermesztésért nem jogerősen 16 év börtönbüntetésre és vagyonelkobzásra a 62 éves patonyréti Miloslav Weizert, miközben a férfi által termesztett növényekben található kábítószer-hatóanyag mennyisége még csak el sem érte a törvénybe foglalt büntethetőségi határértéket.

A megyeri bűnüggyel kapcsolatban egyébként a vádat képviselő, szintén fiatal ügyésznő is nem egyszer teljesen inkompetens módon járt el. Amikor például az első rendű vádlott, Kalmár Erik hónapokig tartó kivárás után végre hajlandó volt vallomást tenni, és hosszasan ecsetelte alibijét, a kihallgatást elvileg vezető ügyésznő nemhogy keresztkérdést, de egyetlen kérdést sem volt képes neki feltenni.

Korábbi cikkeink a témával kapcsolatban:

• "Engem fejbe lőttek, azt sem tudtam, ki vagyok" - Vádemelés a húszéves nagymegyeri merénylet ügyében

• "Úgy csináltam, mintha halott volnék" - Így élték túl a megyeri merényletet

Bűnbánó tanúk

Miután a nagymegyeri merénylet ügye kikerült a Nagyszombati Járásbíróság és a Nagyszombati Járási Ügyészség hatásköréből, és azt a Speciális Ügyészség, valamint a Specializált Büntetőbíróság vette át, az események felgyorsultak. 2022 őszén meg is történt a vádemelés, igaz, addigra a három vádlott egyike, a felsővámosi származású Márik Andor - Sátor kivégzőosztagának tagja - a börtönkórházban életét vesztette.

Márik Andor 2020 januárjában a Nagyszombati Járásbíróságon (Fotó: Paraméter)

A vádlottak padján tehát két ember maradt: a nagymegyeri Vlčko Pál, és a rimaszombati származású Kalmár Erik - aki egykor a dunaszerdahelyi tízes gyilkossággal jelenleg is gyanúsított, szintén rimaszombati gyökerű Bodoky Károly révén került a dunaszerdahelyi maffia közelébe.

A Specializált Büntetőbíróság besztercebányai intézményében rövid idő alatt tizenegy tárgyalást folytattak le, és már idén tavasszal pont kerülhetett volna az ügy végére, de technikai okok miatt az ítélethirdetés június 26-ra csúszott. Végül sikerült bizonyítani a két vádlott bűnösségét - ez viszont nem jöhetett volna össze a Sátor-féle maffia két bűnbánó tanúja, D. Péter és M. Erik nélkül. Ők 2016 óta működnek együtt a hatóságokkal, akkor felfüggesztették az ellenük zajló büntetőeljárást, és - egy-két további társukhoz hasonlóan - azóta is szabadlábon vannak.

D. Péter Sátor Lajos bűnszervezetének nagymegyeri szárnyához tartozott, amit Vlčko Pál vezetett. Elmondása szerint a merénylet napján Vlčko magához hívta, és D. kocsijával mászkáltak Nagymegyeren. Többször is elhajtottak a fodrászat előtt iszogató társaság mellett, majd a "Kavics", vagyis a nagymegyeri kavicsgödör felé vették az irányt, ahol Vlčko közölte a tónál várakozó, "rajtra kész" Sátorral, hogy Kocsis ott álldogál a téren. A tettesek ezután követték el a leszámolást.

Kavicsgödör és símaszk

Vlčko végig ártatlannak vallotta magát, és több ponton is próbálta támadni egykori "beosztottja", D. Péter szavahihetőségét. Azzal kapcsolatban nem is igazán sikerült a bíróságon rendet tenni, hogy pontosan melyik kavicsgödörnél jártak, mivel D. "ekecsi kavicsgödört" emlegetett, de vélhetően nem arra, hanem a nagymegyeri Ekecsi úton lévő egykori sóderbányára utalt.

D. Péter különböző vallomásaiban ellentmondások is voltak: évekkel ezelőtt, rendőrségi kihallgatásán még arról beszélt, hogy Vlčko a kavicsgödörnél egy símaszkot viselő emberrel beszélt, akit D. nem ismert fel. Később, bírósági kihallgatásán már azt mondta, hogy valóban símaszk volt az emberen, de az fel volt tekerve a homlokára, és Sátor Lajosról volt szó.

A bíróság végül úgy döntött, hisz D. Péternek, és ezt a szenátus azzal indokolta: nincs ok arra, hogy ne higyjen a tanúnak. Ebben pedig közrejátszott az is, hogy a fordrászat előtt italozó társaság tagjai közül többen is emlékeztek arra, hogy a leszámolás előtt D. Péter kocsija elhajtott a közelükben.

Vlčko Pál 2020 januárjában a Nagyszombati Járásbíróságon (Fotó: Paraméter)

Áthozta a határon a gyilkost

Vádlottársához, Vlčkóhoz hasonlóan Kalmár Erik szintén tagadta bűnösségét. Védekezését arra alapozta, hogy a gyilkosság előtt egy nappal Magyarországra utazott, ahonnan csak a bűntény másnapján tért haza Rimaszombatba. Ezt egyébként igazolták a régi határátkelői rendszer adatai: Kalmár 2000. október 4-én a losonci járásbeli Sátorosbányánál (Šiatorská Bukovinka) lépte át a magyar határt, és ugyanott, október 6-án tért vissza Szlovákiába.

Kalmár alibijét viszont a másik kulcsfontosságú tanú, M. Erik döntötte meg, aki arról számolt be, hogy a gyilkosság napján ő szállította Sátor Lajoshoz a merénylőt. Elmondása szerint ez úgy történt, hogy a Medve-Vámosszabadi határátkelő közvetlen közelében Kalmár "feketén" átsétált az erdei úton keresztül a szlovák oldalra, ahol átbújt a drótkerítés alatt, és beszállt a kocsijába. Kalmárt ezután M. Erik az egyik közeli faluban várakozó Sátor Lajoshoz szállította.

Kalmár nem győzte hangsúlyozni, hogy ő az említett három nap alatt nem hagyta el Magyarországot. Ugyanakkor azt elismerte, hogy járt október 5-én Győrben, mégpedig Reisz Andor társaságában, mert a dunaszerdahelyi férfivel autót akart volna vásárolni - amire viszont elmondása szerint nem került sor.

Kalmár Erik a Specializált Büntetőbíróság ítélethirdetésén (Fotó: Paraméter)

"Összeomlott az életem, miután őrizetbe vettek"

- jelentette ki záróbeszédében Kalmár, aki házát és családját is elvesztette, amikor több mint három évvel ezelőtt vizsgálati fogságba helyezték. A bíróság ennek ellenére sem tartotta megalapozottnak védekezését, és 21 év fegyházbüntetésre ítélte őt. A rimaszombati férfit egyébként tavaly év végén engedték ki az előzetesből, jelenleg szülővárosában él és dolgozik, de nyomkövetőt kell viselnie és munkaidőn kívül nem hagyhatja el lakhelyét.

Az ítélet nem jogerős, a vádlottak fellebbeztek ellene. Kalmár Erik szabadlábon, Vlčko Pál pedig a lipótvári (Leopoldov) börtönben várhatja meg a fellebviteli szerv, vagyis a Legfelsőbb Bíróság döntését.

(Barak Dávid)