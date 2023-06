Progresszív lista: a párt képviselőjelöltjeinek fele nő, Spišiak előkelő helyen

Bemutatta képviselőlistáját a Progresszív Szlovákia (PS), a 150 jelölt fele nő, és felváltva szerepelnek a listán a férfiakkal. Az első magyar nemzetiségű jelölt, Martin Dubéci a 21., viszont Jaroslav Spišiak korábbi országos rendőrfőkapitány a 15. helyet kapta.

Fotó: TASR

A Progresszív Szlovákia ismert politikusai szerepelnek a párt képviselőlistájának első 30 helyén. A Közvélemény-kutatásokban a 2-3. helyen szereplő párt listáját Michal Šimečka, a párt elnöke vezeti, a második helyen Lucia Plaváková embrejogi aktivista szerepel, a harmadik Michal Truban, a párt egyik alapítója, első elnöke. A listán ez a férfi/nő váltakozás a továbbiakban is megmarad, mivel a jelöltek fele nő.

„Szlovákia történelmében az első releváns pártként olyan jelöltlistát kínálunk, amelynek felén nők szerepelnek. A tehetségük, szakértelmük, munkabírásuk és tapasztalataik semmivel sem kisebbek, mint a férfiaké” – magyarázta a lista összeállítását Šimečka.

Šimečka szerint az országot fenyegető legnagyobb veszély, hogy Robert Fico és a Smer alakíthat kormányt. „Az emberek frusztráltak, és ez a frusztráció olyan nagy, hogy az országot fenyegető legnagyobb veszély, hogy Robert Fico alakíthat kormányt” – mondta a pártelnök. Szerinte azonban sovány program lenne, ha csak azzal indulnának a választáson, hogy „Állítsuk meg Ficót!”, ezért szakértőkből és szakértő politikusokból álló listát készítettek.

Spišiak a 15., Dubéci a 21., viszont a Magyar Platform nem túl erős a listán

A listán a 15. helyet kapta Jaroslav Spišiak korábbi országos rendőrfőkapitány, akit a dunaszerdahelyi maffiával való leszámolás tett ismertté. Spišiak, aki a párt biztonságpolitikájáért felel, hosszú szakmai előélet után most márciusban lépett a politika színpadára.

„Véleményem szerint a közhangulat Szlovákiában egyre rosszabb irányba fordul. Egyre hangosabbak a demokrácia ellenzői, és nem a fejlett nyugati világ felé haladunk. Ez nagyon zavar, emiatt gondoltam úgy, hogy tenni kéne ellene valamit, megfelelő irányba terelni a közvéleményt, és megvédeni a demokratikus intézményrendszert” – magyarázta a Paraméternek döntését Spišiak.

A első magyar nemzetiségű jelölt Martin Dubéci, aki a 21. helyet kapta a listán. Ő jelenleg Kassán él és dolgozik, a Tabačka kultúrközpont igazgatója. Forró Tibor, a párt Magyar Platformjának alapítótagja és vezetője a 47. a listán. A platform tagjaként a lista 64. helyén kapott helyet Zuzana Vargová, a 67. pedig Váradi Krisztián dunaszerdahelyi orvos. A párt aktív magyar kampányt tervez, a szórólapjaik, plakátjaik magyarul is megjelennek majd az ország déli részén. Az élő programjaik, a politikusokkal való találkozóik azonban javarészt szlovákul zajlanak, ahogyan ez történt a legutóbbi, dunaszerdahelyi és komáromi rendezvényükön is, az érdeklődők azonban magyarul is kérdezhették az előadókat.

A Magyar Platformnak mintegy 8 tagja szerepel a 150 jelölt között, de ebbe már beleszámolták Jaroslav Spišiakot is, aki szlovák nemzetiségűként támogatja a platformot. A teljes listát a párt honlapján lehet megnézni.

- lpj -