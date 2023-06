Árverésre bocsájtják Carrie Fisher Leia hercegnő szerepében viselt fehér ruháját.

A fehér ruha, amelyet Carrie Fisher az 1977-ben bemutatott Csillagok Háborúja - Egy új remény című filmben viselt szerdán kerül kalapács alá Los Angelesben. A filmes- és televíziós kellékek és jelmezek árusításával foglalkozó Propstore cég, amely az aukciót is szervezi, arra számít, hogy mintegy kétmillió dollárért fog elkelni a ruhadarab.

