Nemzetbiztonsági tanács: A hazai radikálizálódó fiatalok nagyobb veszélyt jelentenek, mint a menekültek vagy Prigozsin

Jevgenyij Prigozsin hétvégi puccskísérletével is foglalkozott a kormány nemzetbiztonsági tanácsa, de nem tartja azt biztonságnövelő kockázatnak. Ennél és még a viszonylag nagy számban érkező menekülteknél is nagyobb kockázatot jelent azonban a hazai, radikalizálódó fiatalság.

Az ukrajnai helyzetről is tárgyalt a kormány nemzetbiztonsági tanácsa, de a testület szerint a hétvégi események nem fokozták az orosz-ukrán háború miatti biztonsági kockázatot Szlovákia esetében.

„A hétvégi események amilyen gyorsan jöttek, úgy el is mentek, ezért nem látunk fokozottabb kockázatot Szlovákia biztonsága szempontjából – mondta Ódor.

Szerinte azonban Prigozsin hétvégi lázadása is azt mutatja, hogy az orosz helyzet egyáltalán nem stabil. „Ezek az események is azt bizonyítják, hogy az ilyen konfliktusok nem a stabilitást erősítik, hanem a társadalom felbomlását.

A háború elsősorban az ukrán nép szenvedését okozza, másodsorban biztonsági kockázatot jelent egész Európa számára, és végül szenved tőle Oroszország lakossága is” – magyarázta a miniszterelnök.

A kormány továbbra is azt javasolja a lakosságnak, hogy ne utazzanak Oroszországba.

Jönnek a menekültek, de el is mennek

A nemzetbiztonsági tanács második témája a menekülthelyzet volt, de Ódor szerint ez nem jelent jelenleg veszélyt az országra, mert olyan menekültekről van szó, akik számára nem célország Szlovákia.

„Még ha regisztrálja is őket a rendőrség, többnyire távoznak egy harmadik országba, ezért semmilyen kockázatot nem jelentenek számunkra” – mondta a miniszterelnök.

A menekültkérdéssel foglalkozik a holnap kezdődő uniós csúcstalálkozó is, amely foglalkozik az unió külső határainak védelmével is.

Néhány radikalizálódot fiatal nagyobb veszélyt jelent

A biztonsági tanács haramdik témája a fiatalok radikalizácuiója volt, ami elsősorban az online térben történik. „A rendőrség több esetben is közbelépett, részletesebben figyelnie kell a helyzetet, és együttműködik az iskolákkal is” – mondta Ódor. Ivan Šimko belügymniniszter szerint elszigetelt esetekről van szó. „Nem beszélhetünk radikális csoportokról, inkább olyan egyénekről, diákokról van szó, akik a közösségi hálókon kerültek radikálisok befolyása alá” – mondta Šimko.

A belügyminiszter szerint megtörténtek közvetlen fizikai támadások is.

„Volt fegyveres támadás is, szerencsére áldozat nélkül, illetve robbanóanyag-gyártásról is értesültünk, de ezek egyedi esetek” – tájékoztatott a belügyminiszter.

Szerinte nem kell megijedni, nem nagyon súlyos a helyzet, de annyira mindenképpen, hogy az már a biztonsági tanács ingerküszöbét is megütötte. „Volt néhány letartóztatás is, de voltak olyan esetek is, akik nem voltak büntethetők, esetükben más eljárást választottunk” – utalt feltehetően kiskorú elkövetőkre Šimko. A miniszter szerint kevesebb, mint 10 esetben kellett eljárnia a rendőrségnek.

- lpj -