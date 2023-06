Érdekes arcokból és újításokból nem lesz hiány az idei Gombaszögi Nyári Táborban!

A Gombaszögi Nyári Tábor főszervezője, Nászaly Gábor elárulta, idén milyen újdonságok várják a látogatókat, kik azok az érdekes arcok, akik ellátogatnak, illetve meddig lehet kedvezményesen jegyet venni. Íme minden fontos tudnivaló a fesztivállal kapcsolatban.

Szinghoffer Mátyás fotóriportja a 2022-es Gombaszögi Nyári Táborról (További képekért kattints a fotóra!)

Az érdeklődők július 5-ig tudnak kedvezményesen elővételes jegyet venni, utána már csak a helyszínen lesz rá lehetőség, magasabb áron. Eléggé gyorsan fogynak a sátorjegyek, az Andrássy-kempingben például már az összes jegy elfogyott. A Coburg-kempingben, ami a fesztivál központjához nagyon közel helyezkedik el, még van néhány hely, valamint ott van még a Bebek-kemping is, ami idén főként a gyermekekkel érkező családokat várja, mivel a fesztivál központjától távolabb esik, így csendes kempingként szolgál majd.

Érdemes figyelni a Gombaszögi Nyári Tábor oldalát, ahol folyamatosan hozzák nyilvánosságra az egyes programokat. A napokban válik véglegessé a közéleti program. Várhatóan olyan vendégek is érkeznek, mint Hamran István országos rendőrfőkapitány, Balík Péter, Szlovákia régiófejlesztésért, beruházásokért és informatizációért felelős minisztere, Koncz Zsófia, Magyarország miniszterhelyettese, valamint Horváth Mihály szlovák pénzügyminiszter és Varga Mihály, Magyarország pénzügyminisztere – két ország pénzügyminisztere a tervek szerint részt vesz majd egy közös beszélgetésen.

„Intenzíven dolgozunk azon, hogy Ódor Lajos miniszterelnök úr is eljöjjön hozzánk” – tette hozzá a főszervező.

Idén új társszervezőkkel működnek együtt, mint például a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége, a Hajógyár, az MCC, valamint programmal készül a komáromi Szinnyei József Könyvtár és a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség is.

Nászaly Gábor elmondta, a hálozati problémákat is orvosolták.

„Idén sikerült megegyeznünk a legnagyobb hazai mobilszolgáltatóval, aki a fesztivál idejére ideiglenes erősítő tornyot helyez ki a helyszínen, így mindenki zavartalanul tud hazatelefonálni, de emellett már megszokott módon wifi hotspottal is készülünk.”

Nagy újításnak számít, hogy a kemping zuhanyzó- és WC-kapacitása lényegesen bővült. Várhatóan kevesebbet kell majd sorakozni és jóval több lesz a meleg víz a kemping területén, mivel az egykori "öreg vizesblokk" teljesen megújul, ami 12 új zuhanyzót jelent.

Július 12-én 10:00 órakor, a fesztivál hivatalos megnyitóján adják át a Bebek-kemping területén álló Andrássy-kúriát, és a benne található múzeumot, ami a gombaszögi pálos monostor gazdag leletanyagát és a gömöri vasgyártás dicső múltját dolgozza fel, és természetesen évközben is várja a látogatókat.

Kinek érdemes ellátogatni?

„A Gombaszög egy olyan hely, amit minden létező korosztálynak ajánlunk, hiszen egy összművészeti fesztivál, ami tényleg mindenkinek szól. Ezt jól tükrözi a 6 színpadunk zenei felhozatala és a napközbeni programok is, melyek idén 35 különböző helyszínen várják a látogatókat. Kicsiknek, nagyoknak és még nagyobbaknak is kínál sokszínű lehetőségeket. Fontos megemlíteni, hogy saját óvodánk is van, úgynevezett Gombaovi, ami minden nap reggel 8 órától este 6-ig nyitva tart. Szórakoztató foglalkozásokkal, programokkal és koncertekkel készülünk a gyerekeknek" - részletezte Nászaly Gábor.

A fesztiválnak sikerült egy exkluzív megegyezést kötnie egy ételcsomagolást forgalmazó céggel, akik ellátják az eseményt komposztálható kellékekkel (evőeszközök, tányérok, dobozok, felespoharak…). A fenntarthatóság jegyében idén először az ételmaradék, a komposztálható csomagolások, valamint a használt étolaj is külön tárolókban lesznek gyűjtve, és ez a hulladék megfelelő módon kerül majd feldolgozásra. A cél az, hogy minél kevesebb feldolgozatlan, káros szemét keletkezzen a fesztivál alatt.

A szervezői csapat nagyon készül és szeretettel várnak mindenkit Gombaszögön július 11. és 16. között.



(Bokros Bia)