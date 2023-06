A jövő politikusai tudjanak számolni háromig (négyig, no…)

A jövő szlovákiai politikusainak már gyermekkortól nagyobb szüksége lehet az oktatási reform eredményességére.

Amint azt ismét láthattuk, vannak csak háromig (középiskolák esetében kettőig) számolni tudó szlovák parlamenti képviselők. Akik ráadásul a saját maguk által fogalmazott mondatok jelentésével sincsenek tisztában.

Ha tehát a kedves szülő úgy véli, hogy ő márpedig mindenáron szlovák parlamenti képviselőt nevelne a gyermekéből, annak fokozottan ajánljuk figyelmébe az oktatási reformot. Első dühünkben azt is mondhatnánk, hogy nem a testnevelés óraszámát kell növelni eggyel az ilyen gyerkőcök számára, hanem az írást, olvasást, nyelvtant, fogalmazást és főleg a számtant. Azonban nem teszünk ilyen kijelentést, hiszen a reform egyik lényegi eleme, hogy nem az óraszámok és a tantárgyak számának növelése a minőség javításának eszköze, hanem a kompetenciák fejlesztése. Ezt márpedig az általános iskolákban a harmadik tesit a jóindulatú magyarázatok dacára, az államfői vétón és a szinte összes szakmai szervezet és kaszt heves és nyilvános tiltakozásán is arrogánsan változtatás nélkül átkalapáló „honatyák” nem értették meg (de akkor minek avatkoznak ebbe a szakterületbe…).

Ugyanakkor ők maguk a bizonyíték a reform szükségességére (a bevezetésre kerülő három ciklus egyik célja is a biztonságos szövegértés, szóbeli és írásbeli önkifejezés, a kommunikációs és problémamegoldó készségek támogatása).

Hiszen ha valaki nem érti meg – utólag sem! –, hogy amit beleírt a törvénybe, az nem azt jelenti, amit ő írni akart, akkor visszamehet az alsó tagozatra. Mert ha a törvény jóváhagyott verziójában az áll, hogy az általános iskolában heti három óra testnevelés legyen eztán a politikai megváltás, akkor bizony az első tanítási napon letanított első három tornaórával a suli teljesítette kötelességét. Mert az iskola szó mást jelent, mint az évfolyam, s mást, mint az osztály. Ezt azért már az elsősök is tudják, megmondhatták volna a képviselőknek, ha azok megkérdezik őket. Gyakorlatilag tehát a legokosabb képviselő javaslata tulajdonképpen a meglévő órák számának csökkentését is okozhatta volna, mert összesen 3 óva kevesebb, mint osztályonként 3 óra (utóbbi esetében általában az osztályok száma a szorzó, de logikusan több összeadással is kiszámolható a szorzat).