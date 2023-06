50 Cent októberben ismét Budapesten koncertezik

Ismét Magyarországon ad koncertet a világ egyik legsikeresebb rappere, 50 Cent. A 47 éves Grammy-díjas amerikai előadó október 18-án a Budapest Sportarénában lép fel - közölte a szervező Live Nation csütörtökön az MTI-vel.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

50 Cent eddig kétszer járt Magyarországon. Először 2006-ban koncertezett a Budapest Sportarénában, ahol tavaly októberben, tizenhat év szünet után ismét színpadra lépett. Most újabb európai dátumokkal egészítette ki The Final Lap Tour 2023 című világkörüli koncertsorozatát.

A rapper sztár mostani turnéjával a minden korábbi rekordot megdöntő Get Rich or Die Tryin' című debütáló albuma megjelenésének 20. évfordulóját ünnepli. A hamarosan induló koncertsorozatra már csaknem 700 ezer jegyet adtak el, a most bejelentett új európai dátumok között van egy norvég, egy magyar, valamint egy második birminghami est az Egyesült Királyságban.

A turné során 50 Cent előadja legismertebb számait, listavezető slágereit, valamint olyan dalokat is, amelyeket évtizedek óta nem játszott élőben. A koncertsorozaton régi barátja, Busta Rhymes melegít be valamennyi amerikai és európai helyszínen.

A turné július 21-én indul Salt Lake Cityben, az amerikai szakasz szeptemberben Torontóban ér véget, majd néhány nappal később már Európában folytatódik a koncertsorozat.

50 Cent Curtis James Jackson III néven született New Yorkban, Queensben. Szüleit korán elvesztette, apa nélkül nőtt fel, édesanyját titokzatos körülmények között holtan találták, így nagyszülei nevelték fel. Már tizenéves korában vonzotta a rap, a Run DMC-s dj, Jam Master Jay kiadójához került, majd a Columbia Records 1999-ben szerződtette.

2000 áprilisában Queensben nagyszülei háza előtt kilencszer rálőttek, az egyik golyó az arcát találta el. A Columbia megvált tőle, de felvételei felkeltették Eminem figyelmét, aki bemutatta Dr. Dre producernek. Wanksta című száma bekerült a 8 mérföld című filmbe.