LÉNYEG: Bírjunk ki még egy évet, mert akkor már a reálbérek is növekedni fognak. Igaz, az energiaárak is

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Csütörtökre bepunnyadtak a szlovákiai politikusok, nem volt különösebb közlendőjük. Talán rápihennek a választási kampány második felére, meg hát a parlament is lehúzta a rolót. Ebben a helyi értékű uborkaszezonban ragadta meg a mikrofont a pénzügyminiszter, és mondta el, hol tart az ország és mi mindenre lehet számítani az elkövetkező időszakban.

2024-ben már a reálbérek is megugranak

Horváth Mihályék gazdasági előrejelzése szerint az év végére 6 százalékra csökkenhet az infláció, ami a 2023-as átlagos drágulást 10 százalék körülire szelídíti. Ez sem kevés, de a környező országok közül az egyik legjobb mutató, és a jó hír az, hogy a pénzromlás legdurvább korszakát már magunk mögött tudhatjuk. Úgy, hogy a következő időszakban egy számjegyű értékeket várnak a szakik. Ez érvényes az élelmiszerekre is, a következő hónapokban az árak növekedése ebben a szegmensben is megszelídül. Mert míg idén a harapni- és kortyolnivalók ára éves szinten mintegy 19 százalékkal emelkedik, jövőre az élelmiszer-infláció 4,8 százalékra mérséklődik. Ráadásul 2024-ben már a reálbérek is megugranak, vagyis a helyzet a lakosság szempontjából javulhat, aminek a babérjait majd a szeptemberi választások után felálló új kormány arathatja le. Ennél rosszabb hír, hogy az energiaárak még jövőre is emelkedni fognak, átlagosan mintegy 10 százalékkal. A gazdaság szárnyalására sem igen számíthatunk, mert az idén is csupán 1,2 százalékkal nőhet, és ez a tempó jövőre sem lesz sokkal gyorsabb. Így is hálásak lehetünk az EU-s támogatásoknak, mert ez a teljesítmény is az uniós, illetve a helyreállítási alapból érkező pénzeknek köszönhető.

Mit várhatunk Ficótól?

Valahol az állandóan az Európai Uniót szapuló Robert Fico is pozitívnak tarthatja ezeket a brüsszeli dotációkat, ettől még olyan undorító jelöltlistát fabrikál a pártjának, amilyet csak akar. A Smer vezetője csütörtökön jelentette be, hogy kit indít a választásokon az előkelő 150-ik helyről. Na nem, mintha nagy durranás lenne az, hogy egy oroszosan csengő nevű ifjú komcsit rakott oda, de az felháborító, hogy ez a legény egy ismert összeesküvés- elméleteket gyártó lapnak is bedolgozott. De mit várhatunk attól a Ficótól, aki a hazai fasisztákkal is vígan elhaverkodik. Talán még az általa megvetett Soros Györggyel is vígan ágyba bújna, csak valahogy megússza a maffiakormányzásáért fenyegető börtönt. És a hozzá hasonló alakok miatt lavírozhat Pozsony Nyugat és Kelet között, mint amolyan evickélő kompország.

Dunaradvány közelebb került egy jóféle borvidékhez

Ettől teljesen függetlenül egy örömteli eseményre is sor kerülhetett egy Komárom és Párkány közötti településen. Pár év késés után ugyanis végre átadták az új kompjáratot a szlovákiai Dunaradvány és a magyarországi Neszmély között. Szlovákia régiófejlesztésért felelős minisztere is ellátogatott az avatóünnepségre, és ott úgy fogalmazott, az átkelővel egy olyan fejlesztést adnak át, amely a Duna mindkét oldalán megkönnyíti az emberek életét, legyen szó iskolába vagy munkába járásról. Esetleg a nevesebb borvidékek meglátogatásáról.

Kiska nem hódolt be

Mindeközben csütörtökön megkezdődött Andrej Kiska tárgyalása az exállamfő egyik cégének ügyében. A volt köztársasági elnök korábban azt nyilatkozta a sajtónak, hogy ez egy politikai ügy, és azt állítja, nyolc éven át azért nyomoztak ellene, mert ő volt az elnök, és nem akart behódolni a Fico rendszere által képviselt maffiának. Ettől még a hatóságok úgy látják, jogosulatlanul igényelt az államtól adóvisszatérítést, valamint az elnökválasztási kampányával kapcsolatos költségek könyvelését is vizsgálja a bíróság.

Rács mögött a helyük a kreténeknek

A rendőrség más ügyekben is aktív. Az egyenruhások például rács mögött akarják látni azt a Somorja mellől származó fickót is, aki korábban megfenyegette Zuzana Čaputovát és Jaroslav Naď volt védelmi minisztert. A gyanú szerint egy idősebb férfi fenyegető leveleket küldött az államfőnek és a miniszternek, erre a zsaruk házkutatást tartottak nála, és kiderült, hogy a dühös kibic fegyvert és lőszereket halmozott fel a lakásában. Van tehát pár kötöznivaló kretén ebben az országban, még szerencse, hogy nem mindegyiknek van politikai ambíciója.

Sidó Árpád