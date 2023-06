Dzurinda és Sólymos biciklivel indul országjárásra, a Kékek-Híd Kassán mutatta be a választási listáját

Kassán mutatta be jelöltlistáját a Kékek-Híd választási párt, amelyet az előzetes információknak megfelelően Mikuláš Dzurinda (Kékek-Modrí) vezet, a második helyen pedig Sólymos László, a Híd elnöke áll. A teljes listán 6-4 arányban osztozik a két párt a Kékek javára, az első 18 helyből azonban 8-at kapott a Híd. A kampányt biciklin indították, „Tour de Slovakiát” terveznek.

Fotó: TASR

Kassán mutatta be választási listáját a Kékek-Híd (Modrí–Most-Híd) választási párt, a listát Mikuláš Dzurinda, a Kékek (Modrí) elnöke vezeti, a második helyen Sólymos László, a májusban újjáalakult Híd elnöke áll. A helyszínválasztásnak Sólymos szerint üzenete van.

„Tisztában vagyunk vele, hogy Szlovákia nemcsak Pozsony, nemcsak észak vagy nyugat, hanem dél és kelet is” – magyarázta Sólymos, aki szerint a párt egyik legfontosabb feladatának a régiók közti különbségek felszámolását tartja.

Ehhez azonban szerinte reformok kellenek. „Ha segíteni akarunk a leszakadó régióknak, akkor be kell startolnunk a gazdaságot, amihez reformokra van szükség” – állítja Sólymos. Szerinte a leszakadó régiókat pozitív diszkriminációban kell részesíteni, és meg kell mutatniuk, hogy tudnak együttműködni. „Meg kell mutatnunk, hogy a liberálisok és a konzervatívok is tudnak együtt dolgozni, nekünk narancsszínűeknek ugyanazok a céljaink, mint a kékeknek” – mondta Sólymos.

Dzurinda szerint a párt az egész országra figyelni akar, nyugattól keletig és északtól délig.

„ Az embereknek a problémái is érdekelnek, akik nem szlovák nemzetiségűek, ezért választottuk Kassát a kampány elindításához” – mondta a Dzurinda.

Az első 10-ben a Hídnak 4 jelöltje van

A lista 6:4 arányban oszlik meg a két párt jelöltjei között, a Kékek javára, de ez az arány a lista egészére érvényes, az egyes szakaszokban lehet eltérés. Ilyen például az első húsz hely, ahol a Híd 8 helyet kapott, Rigó Konrád alelnök a negyedik, Agócs Attila, Fülek polgármestere a hetedik, Ožvald Erzsébet, Pozsony megye alelnöke pedig a 9.



A Kékek-Híd választási listájának 1-10. helye, az 1-20. lista megtalálható a cikk végén (Fotó: Paraméter)

Az első húsz jelölt között 4 nőt találunk, 2-2-t az első illetve a második tízben. Az első tízben a már említett Ožvald Erzsébet (Híd) mellett a Kékek Jana Ambrošovát jelölte az 5. helyre. A második tízben ugyancsak egy jelöltje van a Hídnak, és egy a Kékeknek. A Kékek Jana Šokovát tette a 13. helyre, a Híd Sárközy Irént a 14-re.

Jana Šoková eddig ismeretlen volt a politikában, de nem állt távol tőle: az ő édesapja ugyanis Mikuláš Dzurinda.

Az apjával nemcsak a Kékek megalapításában dolgoztak együtt, Šoková az igazgatója a Politika és a Reformok Intézet Polgári Társulásnak, amelyet Mikuláš Dzurinda alapított.

A kampányt Kassán kezdték és Kassán is fogják befejezni. Mint később kiderült „Tour de Slovakiát” terveznek, vagyis biciklin járják körbe az országot. A kampányt támogatni fogja Bugár Béla és Ivan Mikloš is, habár egyikük sincs a listán, Mikloš kerékpáron is részt vesz a kampányban. „Bugárral nagyon jól éreztem magam a színpadon” – számolt be az első, még csütörtökön tartott kampánybeszélgetésről Dzurinda.

Dzurinda szerint nem készülnek arra, hogy feladják a választások előtt. „A júniusi két százalékból szeptemberre tudunk 5 százalékot csinálni” – jelentette ki a Kékek elnöke.

- lpj -