LÉNYEG: Mi volna, ha négy magyar parlamenti mandátum volna…?

Lehullik végre a lepel, szólhatnánk némiképp hatásvadász fordulattal a pártok választási listáinak közzétételéről. Csakhogy az a bizonyos lepel majd szeptemberben, a parlamenti választások abszolválása után lesz majd lent. Akkor derül ki visszavonhatatlanul, hogy mit is műveltek az aktorok. Értsd, a költői túlzással istenadta népnek titulált választópolgárok en bloc! Figyelem, azokat is beleértve, akik nem mennek el szavazni! Bár már most sejthető, hogy sem komoly meglepetés és köszönet sem lesz az eredményben…

Ki az a szamár...?

A Hlas választási listáját a várakozásoknak megfelelően Peter Pellegrini pártelnök vezeti, de az utolsó helyen is egy Pellegrini, a pártelnök unokatestvére szerepel. Kampánycselből, úgymond… A magyar választókat Vlček Erik komáromi olimpikonnal akarja megszólítani a Hlas, aki a 26. helyen szerepel a listán.

Pellegrini azt ígéri, hogy pártja sohasem csúszik le az agresszív, vulgáris retorika szintjére. Hogyne! De ki az a szamár, aki ennek az ellenkezőjét ígéri…?

Parlamenti mandátum - trolibusz - bicikli

Kassán mutatta be jelöltlistáját a Kékek-Híd választási párt, amelyet az előzetes információknak megfelelően Mikuláš Dzurinda (Kékek-Modrí) vezet, a második helyen pedig Sólymos László, a Híd elnöke áll. A teljes listán 6-4 arányban osztozik a két párt a Kékek javára, az első 18 helyből azonban 8-at kapott a Híd. A kampányt biciklin indították, „Tour de Slovakiát” terveznek.

A lista ugyan valóban 6:4 arányban oszlik meg a két párt jelöltjei között, a Kékek javára, de ez az arány a lista egészére érvényes, az egyes szakaszokban viszont van eltérés. Ilyen például az első húsz hely, ahol a Híd 8 helyet kapott, Rigó Konrád alelnök a negyedik, Agócs Attila, Fülek polgármestere a hetedik, Ožvald Erzsébet, Pozsony megye alelnöke pedig a 9.

Szlovmagy szempontból nem is olyan rossz ez a leosztás, hiszen ha az eredmény minimum 5 százalékos volna, holtbiztos volna négy magyar parlamenti mandátum. Csak hát ugye világos, ha az a volna nem lett volna, öreganyátok trolibusz lett volna. Vagy legalább bicikli...?

Matovič kivár vagy kavar?

Igor Matovič, az OĽaNO és Barátai elnöke még kivár. Vagy inkább szokása szerint kavar? A listáját még nem hozta nyilvánosságra, amire már csupán két napja van. Miközben még azt sem tudja, egyedül indul-e pártja a választásokon, avagy koalíciós lesz-e az a lista. Ha koalíciós, akkor kettes vagy hármas lesz-e az a koalíció. Matovič mégis azon rugózik inkább, hogy nem fogtak össze a kisebb demokratikus pártok. A parlamenten kívüli Demokratit, a Modrít, Hidat és a Magyar Fórumot hibáztatja, amelyek tárgyaltak az együttműködésről. Matovič szerint félő, hogy így elvesznek az ezekre a pártokra adott szavazatok.

Mindenesetre egyelőre úgy tűnik, az OĽaNO, a Kresťanská únia és a Za ľudí koalícióban indul, miután nem az OĽaNO-t nevezték át úgy, hogy a velük együtt induló pártok is bekerüljenek a megnevezésébe. Ez viszont elég rizikós, mert 5 helyett 7% a bejutási küszöb, és erre 2020-ban az ugyancsak koalícióban induló Progresívne Slovensko és Spolu pártok már ráfáztak, mivel a leadott szavazatoknak csupán a 6,96%-át szerezték meg, és nem jutottak be.

De hát Igor tudja, hogy mit akar, nem igaz? Vagy nem tudja…?

A vénember

Azt sem tudni, hogy tudta-e vagy nem tudta, hogy mit csinál a vénember, aki korábban megfenyegette Zuzana Čaputová köztársasági elnököt és Jaroslav Naď volt védelmi minisztert.

Az illetőt veszélyes fenyegetőzéssel és tiltott fegyverkezéssel gyanúsítják, ezért indítványozták a preventív jellegű vizsgálati fogság elrendelését.

A Dunajská Lužnán élő tag fenyegető levelekkel molesztálta az államfőt és a korábbi védelmi minisztert.

Ján Golian bíró viszont pénteken úgy döntött, hogy szabadon engedi őt. Meglehetősen kiterjedt korlátozásokkal persze, ugyanis a gyanúsítottnak tilos belépnie Pozsonyba és Pezinokba is.

„Egy idős emberről van szó, akit érintett az információs háború, amitől alapvetően egész Szlovákia szenved“ – magyarázta a bíró. Aki szerint mindenki láthatja, milyen agresszíven viselkednek a politikusok, akiknek nem okoz gondot a legvulgárisabb kifejezések használata sem. A férfi kihallgatásából egyébként egyértelműen kiderült, hogy megbánta cselekményeit.

Elkezdődött a nyári vakáció!

De zárjuk a hetet egy igazi jó hírrel: Világos, hogy elkezdődött a nyári vakáció, ugye?! Több mint 680 ezer tanuló kapta meg pénteken az év végi bizonyítványt, 491 663 alapiskolás és 189 048 középiskolás. Jó pihenést mindegyiküknek. Családostul!

Barak László