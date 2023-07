LÉNYEG: Megmenekült a párkányi magyar óvoda, Wlachovský pedig Budapesten leckéztette Szijjártót 1956-ból

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Matovič kockáztatja a parlamenti bejutást (Fotó: TASR)

Egy hét alatt sikerült megmenteni Párkány egyetlen magyar óvodáját, a város képviselői ma eltörölték azt a határozatot, amivel múlt héten még az óvodát törölték volna el. Ugyan a múlt heti döntés nem nagy többséggel született, de akkor még a 13-ból 7 képviselő szavazott az óvoda bezárására.

A legrosszabb a sztoriban talán az, hogy a 7 közül kettő a Szövetség képviselője volt, vagyis tisztában kellett volna lenniük döntésük súlyával.

Úgy látszik utólag rájöttek a hibára, mert ma már 12-en mondták, hogy mégsem, maradjon az óvoda! Vagyis fellélegezhetünk, megmenekül egy jó kihasználtságú magyar óvoda, de igazából azok a szülők örülhetnek, akik múlt héten hirtelen azzal találták szemben magukat, hogy nem tudják, szeptemberben hová vigyék óvodába gyereküket.

Biztosan segített a szülők és a lakosság példás és gyors tiltakozása, hiszen szinte egy napon belül komoly tiltakozóakciót hívtak össze, néhány napon belül pedig több ezer aláírást gyűjtöttek az óvoda védelmében.

Valószínű azonban az is, hogy az érintett képviselőknek is leesett a tantusz, rájöttek, hogy ezzel a határozattal nemcsak saját maguk, hanem pártjuk politikai halálos ítéletét is aláírták. Ez nem túl praktikus így, néhány hónappal a parlamenti választás előtt. Leesett ez a pártelnöknek, Forró Krisztiánnak is, aki szintén Párkányban kezdte a múlt hét szerdáját. Szerencsére ezt a vihart sikerült gyorsan eloszlatni.

Matovič a listaleadással is utolsó lett

Vasárnap éjfélkor lejárt a határidő, amíg a pártok és koalíciók leadhatták a választási listájukat az őszi előrehozott parlamenti választásra. A választásokon 25 párt és koalíció indul, vagyis lesz minől válogatniuk a szavazóknak.

A listát „természetesen” Igor Matovič adta le utolsóként, aki hármas koalíciót hozott létre az OĽaNO és barátai néven. Ennek a tagja az OĽaNO-n kívült Veronika Remišová egy százalékosra olvadt pártja, a Za ľudí, valamint Anna Záborská - szó szerint - mérhetetlenül kicsi Keresztény Uniója. Vagyis Igor Matovič kockáztat, a háromtagú koalíciónak ugyanis legalább 7 százalékot kell elérnie, miközben magának az OĽaNO-nak sem túlságosan acélos a támogatottsága. A Focus júniusi mérése szerint mindössze 6 százalék, vagyis Matovič egyedüli pártként sem vehetné teljesen biztosra a bejutása.

Az OĽaNO elnöke egyelőre nem sokat árult el a listájáról, azt sem lehet tudni, ezúttal ki lesz a listavezető. Igaz, ez nem is annyira lényeges az OĽaNO esetében, hiszen a párt a „fordított listára” építi kampányát: Matovič és társai minden bizonnyal a lista végén szerepelnek majd. Egyelőre még azt sem lehet tudni, hogy Matovič listáján ki képviseli majd a „Magyar Szíveket”, vagyis azt a „brandet”, amivel a magyar szavazókat akarják megszólítani.

Ha a „magyarság képviselete” Matovičnál egyedül a pótképviselőként ismertté vált Cseh Péterre marad, akkor az OĽaNO „magyar tábora” elmondhatja, hogy tényleg csehül állnak.

Matovičcsal ellentétben Boris Kollár házelnök büszkén vezeti a Sme rodina választási listáját. Nem zavarja az sem, hogy a fél ország elítéli őt az élettársa brutális bántalmazásáért, amit ráadásul ő maga sem tagad. Sőt! Még dicsekszik is vele azt állítva, hogy újra megtenné, „hiszen a kisfiát védte”. Még ha elhisszük is Kollárnak, hogy a gyereke veszélyben volt, mert a felesége „átdobta a fél nappalin”, a magyarázatában akkor is nagyon furcsa, hogy amikor félholtra verte az élettársát, akkor a gyerek már nem volt nála. A másik furcsaság, hogy ennek ellenére pártja listáján még mindig vannak nők…

Wlachovský mosolyogva alázta Szijjártót Budapesten

Botrány nélkül ért véget Miroslav Wlachovský első budapesti látogatása, a szlovák külügyminiszter magabiztosan és elegánsan vette ezt a nem könnyű akadályt. Kicsit bírált, kicsit dicsért, de főleg ügyesen odaszúrt Szijjártó Péter magyar külügyminiszternek, akinek saját fellegvárában,

a Külügyminisztérium Bem téri épületében kellett végighallgatnia, hogy most azon az oldalon áll az orosz-ukrán háborúban, ahol Kádár János is állt 1956-ban. Vagyis az oroszok pártján.

Szijjártó nem is nagyon beszélt a szomszédban dúló háborúról, inkább a menekültekbe „törölte a lábát”, mert azok nem lőnek vissza, és a gázcsapot sem tudják elzárni.

Lajos P. János