Ódor Lajos kijelentette, lépéseket tesznek, hogy visszafogják a tehetségek tömeges elvándorlását Szlovákiából

Meg akarjuk tenni az első lépéseket annak érdekében, hogy már ebben az évben mérsékeljük a tehetségek tömeges távozását az országból. Ezt Ódor Lajos szlovák kormányfő mondta Prágában, a Csehország képviselőivel folytatott tárgyalást követően. Az előkészített intézkedések célja, hogy növeljék a szlovák felsőoktatás minőségét – tájékoztatott a TASR tudósítója.

Ódor Lajos és Petr Fiala (TASR)

A szlovák kormányfő emlékeztetett: Petr Fiala cseh kormányfő vezette korábban a brünni Masaryk Egyetemet. Ebben az iskolában sok szlovákiai diák tanul, és Ódor szerint Fiala is igyekezett őket az egyetemükre csábítani. Ezért arról is beszéltek, hogy mi az, amit a szlovák egyetemeknek kínálniuk kellene a szlovákiai diákoknak, hogy vonzóbbá váljanak. Hozzátette: ehhez valami kézzelfoghatóra is szükség van.

„Azonkívül, hogy a helyiségek talán kicsit máshogy néznek ki, a cégekkel való együttműködés és a minőség hangsúlyosabbá tétele az, amit nálunk is folytatnunk kell” – mondta Ódor a cseh és szlovák iskolaügy különbségeiről. Emlékeztetett: a helyreállítási tervben egy olyan reform is szerepel, amely a felsőoktatás minőségének növelését tűzi ki célul. „Nem lesz könnyű, de meg akarjuk tenni az első lépéseket, hogy a tehetségek tömeges elvándorlását már ebben az évben visszafogjuk” – közölte a kormányfő.

Délután a prágai várban Petr Pavel cseh államfővel is találkozott. Ódor elmondása szerint többek között a félretájékoztatásról beszéltek. „Az államfő is azt támogatja, hogy a félretájékoztatást még a korai szakaszában el kell csípni, amikor még lehet vele valamit kezdeni. Ez persze nehéz, de látjuk, hogy milyen következményekkel járhat a társadalomra nézve” – közölte Ódor.

Pavel a két ország kapcsolatáról beszélt. „A cseh-szlovák kapcsolatok erősek, az együttműködés pedig megingathatatlan, függetlenül a politikai képviselet változásától” – írta a találkozó után a Twitter közösségi oldalán. Az egyes témák közül kiemelte a NATO közelgő vilniusi csúcstalálkozóját.

A szlovák kormányfő „világos előrelépést” vár a csúcstalálkozótól. A tagállamoknak Ódor szerint pozitív jelzést kell küldenie Ukrajnának, hogy tudja, hogy az ő oldalán állunk. Hozzátette: ez azonban nem magától értetődő, és „pengeélen fogunk táncolni”.

Ódor Lajos szlovák kormányfő a találkozás során azt is elmondta, szerinte jelenleg nincs olyan migrációs helyzet, hogy Csehországnak ismét ellenőrzéseket kellene bevezetnie a szlovák határon.

Bár ez Ódor első hivatalos prágai útja, Fialával már többször találkozott, legutóbb múlt héten a pozsonyi visegrádi csúcson, melyen Szlovákia szimbolikusan átadta a V4 soros elnökségét, éppen Csehországnak.

TASR