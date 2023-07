LÉNYEG: Ha ez így megy tovább, az országnak is intenzív kezelésre lesz szüksége

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Chuck Norris (Fotó: Facebook / Svetielko nádeje)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

A negatív reklám is reklám – gondolhatja Boris Kollár házelnök, akinek leváltásával ma kétszer is megpróbálkoztak a képviselők. A Sme rodina nőverő elnöke lubickolhat az őt övező sajtófigyelemben, hiszen a jegybank elnökének perén kívül a belpolitika állóvize alig mozdult kedden. A választások közeledtével viszont egyre nagyobb szüksége lenne Szlovákiának egy Chuck Norrisra.

Kollár megint megúszta

A parlament kellemesen hűtött üléstermében kedden a képviselők fele sem volt jelen, így hiába kezdeményezte a Demokrati párt a Kollár leváltásáról dönteni hivatott rendkívüli ülés összehívását, az első próbálkozás alkalmával csak 66 képviselő nyomta meg a jelenléti gombot, és második nekirugaszkodáskor sem voltak többen 71-nél a plénumban. Legalábbis hivatalosan. A Smer és a Sme rodina képviselői ugyanis valójában ott kuksoltak az ülésteremben, de azzal, hogy nem nem jelezték gombnyomással a részvételüket, mintha ott sem lettek volna. Kollár az ülés előtt megismételte, hogy nem bánt meg semmit, és ha a gyereke védelme úgy kívánná, újra megtenné, amit 12 évvel korábban tett. Az unalomig ismert történet egy mondatban: Kollár állítja, hogy az élettársa lakásukban eldobta egyéves gyermekét, ezért – fia védelmében – megpofozta a nőt. És erre még büszke is...

A házelnök valószínűleg úgy kalkulál, hogy minél többet cikkeznek a lapok erről a régi ügyről, annál több potenciális választó agyába fészkeli bele magát az ő és pártja neve. Kampányidőszakban pedig ez a legfontosabb.

A képviselők mindenesetre szerdán délután ismét megpróbálják megnyitni a rendkívüli ülést, amire vajmi kevés esélyük van. Holnap ugyanis államünnep lesz.

Már Chuck Norrisban bízhatunk

Egy besztercebányai gyermekkórház pácienseinek már tegnap ünnepnapjuk volt, hiszen nem más látogatta meg őket, mint a legendás Chuck Norris, aki tudja Boris Kollár minden gyermekének nevét. Igen, ő az, aki megérti, mit akar mondani Andrej Danko...

Vagy hogy ismertebb poénokat is idézzünk vele kapcsolatban: Chuck Norris egy kézzel is tud tapsolni. És az is közismert, hogy Chuck Norris csak egyszer ütött mellé... azóta kék az ég.

Azt viszont talán kevesebben tudják, hogy a színész már 83 éves is elmúlt, a legendás öregúr viszont a beszámolók szerint így is mosolyt varázsolt az onkológiai páciensek arcára. Őket valószínűleg fel kellett készíteni arra, ki is ez az amerikai bácsi, aki pózolni szeretne velük a kórházi ágyuk mellett.

És az megvan, hogy Chuck Norris elkapta a koronavirust, de már elengedte?

Kočnert megoperálták

Jelenleg az ország legismertebb betege minden kétséget kizárólag Marián Kočner. Az elítéltnek hétfőn tüdőműtétre volt szüksége, egy pozsonyi kórházban ezért saját szobát különítettek el neki a folyosó végén, és jelenleg is kommandósok őrzik. A kórház szóvivője szerint az intézményben bevett szokás, hogy a páciensek mellett rabok is érkeznek valamilyen kivizsgálásra vagy műtétre. Ez állítólag semmilyen módon nem befolyásolja sem a pácienseket, sem a személyzetet. Erről más lehet a véleménye annak a hölgynek, aki egy Facebook-kommentben írta le, hogy Kočner miatt el kellett halasztani az ő operációját. És nem szívesen lettünk volna a műtétet végző sebész helyében sem, akinek valószínűleg minden szakmai profizmusát latba kellett vetnie, hogy ne tegyen kárt az elítéltben...

Kažimír még magabiztos

Egyelőre nem ítélték el a korrupcióval vádolt Peter Kažimír jegybankelnököt, akinek ma is folytatódott a pere a bazini Speciális Büntetőbíróságon. A volt pénzügyminiszter visszautasítja a vádat, mely szerint 48 000 euró kenőpénzt adott át František Imreczének, a Pénzügyi Igazgatóság volt elnökének. A vádirat szerint Kažimír még pénzügyminiszterként többször azt kérte Imreczétől, hogy egyes cégek soron kívül megkapják az adó-visszatérítést, összessen több mint 3 millió eurót.

A hétfőn kezdődött tárgyaláson Kažimír ártatlannak vallotta magát, az ellene indított eljárást törvénytelennek nevezte. A keddi nap tárgyalótermi történéseinek részletei egyelőre nem ismertek, mert a nyilvánosság kizárásával tárgyalják a Szlovák Nemzeti Bank elnökének ügyét.

Valószínűleg most ő is Chuck Norrishoz imádkozik.

Juhász László