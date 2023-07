Gólzápor a MOL Arénában, legyőzte a DAC a Rapid Wient a főpróbán

Az új szezon előtti főpróbán a DAC a bécsi Rapid ellen lépett pályára kedden a MOL Arénában. Krstović (2), Trusa és Vitális találataival 4:2-re nyertek a sárga-kékek a nyári felkészülés utolsó mérkőzésén.

Cséfalvay Á. András felvétele

A 2023/24-es idény előtti főpróbán a csapat kedden az osztrák élvonal tavalyi negyedik helyezettjével, a bécsi Rapiddal mérte össze erejét a MOL Arénában. Adrian Guľa vezetőedző sérülés miatt ma nem számolhatott Pinto, Čermák, Niarchos és Gavrić játékával.

Jobban nem is indulhatott volna a találkozó, a 4. percben Kalmár szabadrúgását Krstović csúsztatta fejjel a hálóba – 1:0. A dunaszerdahelyiek az első húsz percben szinte lefocizták az ellenfelet, a kétezres közönség többször is tapssal jutalmazta a csapatot. Ramadan és Trusa is kihagyott egy-egy ordító helyzetet, Krstović azonban elemében volt, és a 15. percben Andzouana beadását kapásból Gartler háta mögé küldte – 2:0. Fokozatosan feljött a Rapid is, az első valamirevaló helyzetüknél Cvitkovic fejlet centikkel mellé. A félidő hajrájában kissé felforrtak az indulatok, majd egy kontra végén Kühn laposan Petráš jobb alsó sarkába célzott – 2:1.

A második félidőt is jól indította a DAC, az 51. percben egy agresszív labdaszerzést követően Krstović gurított Trusa elé, aki második meccsén második gólját szerezte a DAC színeiben – 3:1. A csapat tetszetősen, ám nagy kockázattal játszott, amiből többször is gondok keletkeztek a tizenhatosban. A 62. percben Druijf még az üres kapu mellé célzott, ám két perccel később Risvanis pontatlan átadása után a Rapid támadója ismét egygólosra csökkentette a sárga-kékek előnyét – 3:2. A hajrában Leginus nagyszerű beadását Záhradník fejelte centikkel fölé, majd jött Vitális, aki jó harmincról, bombagóllal állította be a végeredményt – 4:2. A lefújás után a szurkolók vastapssal köszönték meg a csapat mai teljesítményét.