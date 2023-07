Csobbanj bele a nyárba – zavartalan kikapcsolódással és családbarát környezettel vár a deáki AVA Thermalpark

Elkezdődött a vakáció, már javában tombol a nyár, ilyenkor pedig egyértelműen vízközelben, sőt, egyenesen a vízben érzi magát legjobban az ember. A deáki AVA Thermalparkban minden korosztály megtalálja a számára ideális kikapcsolódási lehetőséget.

A 2022-ben teljesen felújított deáki AVA Thermalpark 2700 négyzetméternyi vízterületet biztosít a látogatóknak.

A 900 és 1560 méteres mélységből eredő, 39 Celsius-fokos geotermikus víz számos jótékony hatással bír, hatékony segítséget nyújt a mozgásszervi, idegrendszeri és reumatikus panaszokkal küzdőknek.

A vendégek öt medencében élvezhetik a geotermikus víz nyújtotta kikapcsolódást. A zavartalan pihenést garantáló buborékmedence masszázságyakkal, masszázspadokkal és hátmasszázs-fúvókákkal van felszerelve.

Emellett a látogatók rendelkezésére áll egy 7 úszópályával és rajtkockákkal ellátott úszómedence, a teljes relaxációt biztosító meleg vízű medence masszázspadokkal, hidromasszázs-fúvókákkal, szökőkúttal és árnyékolóval, valamint egy családi relaxációs medence ugyancsak masszázságyakkal, masszázspadokkal, hidromasszázs-fúvókákkal és árnyékolókkal.

A deáki AVA Thermalparkban a gyerekekre is rengeteg kaland és élmény vár: a gyermekmedencében egy hatalmas vízi vár és vízi attrakciók teszik élvezetesebbé a játékot, valamint a kilenc méter magas, duplapályás csúszdát is imádni fogják, amelyen összesen 100 méteren élvezhetik a csúszás örömét.

A vízi gyerekvilág pedig még nem minden! Az Aváčik játszóteret garantáltan imádni fogják a gyerkőcök, trambulinok, mászókák, ugrálóvárak és még sok más attrakció várja őket.

A Vitális szaunavilág a felnőttek számára kínál egyedi kikapcsolódási lehetőséget: finn szauna, gyógyfüves só-szauna, jégkamra és pezsgőfürdő is igénybe vehető.

A nyári szezonban a felnőtteknek és a gyerekeknek egyaránt gazdag programmal készülnek.

A deáki AVA Thermalpark festői környezetben, nagy füves területeken fákkal és napozóágyakkal kínál kellemes kikapcsolódási lehetőséget a parton.

A Pool bárban elfogyaszthatjuk kedvenc hűsítő italunkat. A finom ételek kedvelői hat büfé gazdag kínálatából válogathatnak, ráadásul két cukrászda is rendelkezésre áll: az egyik hagyományos cukrászdaként működik, ahol fagyi és sütemény is kapható, a másikban pedig a gyerekek és a felnőttek nagy kedvence, a palacsinta, valamint friss gyümölcs és főtt kukorica is vásárolható.

Aki viszont inkább a jól megszokott reggelijét vagy ebédjét fogyasztaná el, a fürdő bejárata előtt talál egy vegyesboltot, ahol minden szükséges hozzávalót megvásárolhat, mindemellett pedig higiéniai eszközök és szuvenírek is kaphatók.

A vendégek több szálláslehetőség közül is választhatnak közvetlenül a fürdő területén. A nyaralóövezetben három egyszerű turistaház és 15 új, komfortos kis ház található. További újdonságnak számít a felújított hotel franciaágyas és különágyas szobákkal.

A kalandok kedvelői számára pedig egy lakókocsis kemping áll rendelkezésre, ahol saját sátrat is lehet állítani. A kempingező vendégek számára konyha, mosókonyha, szociális helyiségek, zuhanyzók és társalgó is biztosított, emellett természetesen grillezésre is lehetőség van.

A fürdő teljes területén ingyenes internet-hozzáférés biztosított. A tágas parkoló közvetlenül a fürdő előtt található, azoknak pedig, akik több napra érkeznek, a parkolás a komplexum területén biztosított.

Az üzemeltetők a remek szórakozás, az ínycsiklandó ételek és a kellemes környezet mellett hétvégente kulturális és zenei programokkal igyekeznek még élvezetesebbé tenni az üdülést.

A deáki AVA Thermalparkban garantáltan mindent átélhet, amit egy tökéletes nyaralástól elvár.

Kövesse a programokat a fürdő weboldalán, Facebook- és Instagram-oldalán, ahol minden aktuális információt megtalál.

Az AVA Thermalpark naponta 9 és 19 óra között várja a látogatókat, péntekenként és szombatonként pedig varázslatos hangulatú éjszakai fürdőzésre is lehetőség van 20:30 és 24 óra között.

Minden vendéget szeretettel várnak!

Elérhetőségek:

Hlavná 847, 925 81 Diakovce

(PR-cikk)