Igaz, személyazonosságát nem fedte fel, cserébe egy csomó szeretetteljes történetet osztott meg velünk a komáromi Pókember.

A videóban kiderül többek között az is, hogy miért öltözik be valaki pókembernek, illetve milyen ember is lapul az álarc mögött. Megtudhatjuk azt, hogy milyen jellegű eseményeken találkozhatunk vele, és kitálal a leánybúcsúkkal kapcsolatos rendezvényekről is…

VIDEÓ:

(Bokor Bia, Poroknovec Erik)