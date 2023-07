„Amikor elkezdtem a testépítést, sokan kinevettek” – Flaska Richárd dunaszerdahelyi testépítő bajnok

A patonyréti születésű, de már egy ideje Dunaszerdahelyen élő Flaska Richárd első helyezést ért el a Naturál Testépítők és Fitness Szlovák Bajnokságon, ami kvalifikációs verseny is volt a világbajnokságra. A PowerFit Natural Cup versenyen második helyet sikerült kiharcolnia, de megfordult Budapesten is, a NaturAllStars 2023 - Nemzetközi Naturál Testépítő Bajnokságon, ahol Athletic Phisique kategóriában 6. lett, Classic Phisique kategóriában pedig az 5. helyet érte el. Ricsi elárulta, hogy a sok győzelem után is csak egy egyszerű embernek tartja magát, aki imádja azt, amit csinál. A beszélgetés során csak úgy áradt belőle a sok pozitív energia.

Fotók: Cséfalvay Á. András (1-6.), archív (További képekért kattints a fotóra!)

Hogyan jutottál el a testépítés gondolatáig?

Ha visszarepülök az időben, és nekem valaki azt mondja, hogy leolajozott testtel és tangában fogok állni a színpadon, több száz ember előtt, esküszöm, hogy csukafejessel kiugrok a nyolcadik emeletről. Akkor nagyon kinevettem volna az illetőt, mivel abban az időben nem érdekelt ez az egész. Több mint két éve hagytam abba a focit, ezután döntöttem el, hogy kipróbálom a naturál testépítést.

Amikor elkezdtem a testépítést, sokan kinevettek, mondván, hogy sovány vagyok, én „csak fociztam”, nem sok esélyt jósoltak nekem ezen a területen.

Mostanra jóleső dolog, amikor ezek az emberek ma már tanácsokat kérnek tőlem. Azóta már érkezett felkérés arra is, hogy versenyre készítsek fel embereket. Rengeteg célom van, de amit igazából el szeretnék érni, az az, hogy azokat az embereket tudjam segíteni a céljaik elérésében, akik bizalommal fordulnak hozzám. A fiatal srácok, akik versenyezni szeretnének, vagy akár egy fiatal anyuka, aki csak pár kilót szeretne ledobni, én pedig annyira örülök az ő sikereiknek. Azt nem gondoltam volna, hogy az emberek amiatt fognak keresni, hogy milyen eredményt értem el a sportban.

Nem lettem más ember, nem lettem több azért, mert versenyeket nyertem. Nem gondolom többnek magamat, csak simán szeretem azt, ami csinálok, és igyekszem tovább fejlődni. Annyi mindenben kell még fejlődnöm, mind a sportban, mind az életben.

Vannak konkrét terveid a jövőre nézve?

A terveim között szerepel egy jó helyezés az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon is. Nincs kétségem afelől, hogy meg tudom csinálni, és ezt nem nagyképűségből mondom, csak tudom, mi az, amit hajlandó vagyok ebbe az egészbe beletenni. Ha versenyezni megyek, akkor nyerni megyek, nem pedig azért, hogy egy legyek a sok közül. Igyekszem nagy célokat kitűzni, de a realitás talaján maradni. A legnagyobb célom nem a világbajnokság, nem is egy érem, hanem a pillanat, amikor a versenyen lejövök a színpadról, egy pici baba ott üljön a párom nyakában és adhassak neki egy puszit. Az igazán nagyobb célok azok, amiket nem magunkért csinálunk.

Mi az első emléked a sporttal kapcsolatban?

A legelején csak egyetlen dolog miatt kezdtem sportolni, hogy jó csajokkal ismerkedhessek. Persze ez ma már mást jelent. Régebben a foci szerelmese voltam, olyannyira, hogy akkor el sem tudtam képzelni, hogy lesz még egy akkora dolog, ami megközelíti azt az intenzív rajongást, amit lehet érezni egy sport iránt.

Mostanra az az ember vagyok, aki imádja az életét, és aki hálás azért, hogy rátalált erre a sportra.

Sikerült tapasztalatokat gyűjteni a versenyeken?

Nekem ez volt az első szezonom, és eddig összesen négy versenyen indultam, volt köztük egy világbajnoki kvalifikációs verseny is Pozsonyban. A szlovák országos bajnokságon sikerült megnyernem a kategóriámat. Szlovákia kiemelkedő teljesítményt ér el, mondhatni, hogy nagyon erős a mezőny. Például a világ legjobbjai között van egy nyitrai srác, de vannak pozsonyiak is. De meg kell említenem azt is, hogy Magyarországon is óriási tehetségek vannak, tehát mindkét ország nagyon erős.

Milyen mélypontokkal kellett szembenézned?

A problémák azért vannak, hogy megoldjuk őket. Voltak pillanatok, amik irdatlan nehezek voltak. Nem attól leszek férfi, hogy eljátszom a hőst, hogy ez mennyire könnyű volt. Nem fogok keménykedni, mert voltak nagyon nehéz pillanatok, de ezt az egészet én választottam. Úgy gondolom, ez az áldozat, a lemondás mindenhez kell, és mindig lesznek nehéz napok.

Mindent megteszek a jó eredményért, de csakis addig, amíg nem érzem azt, hogy a barátnőmet elveszíthetem. A család mindig a sport fölött állt.

Az utóbbi időben volt akkora „szerencsém”, hogy mindenki akkor ünnepelt kerek szülinapokat, amikre én a saját kis dobozommal mentem. Sosem voltam meghívva ennyi helyre, ahol ilyen jól kinéző kaják voltak, amikből persze nem ehettem. A kirándulásokra fritőzzel jártam, ahol külön főztem magamnak. Olyan is előfordult, hogy amikor nem találtunk konyhai résszel rendelkező szállást, akkor a barátnőmmel a szobában ülve azon gondolkodtunk, hogyan csempésszük föl a sütőt. Mindent meg kellett oldani, mivel korlátozva volt, hogy mit ehetek, és célom volt vele.

Mit szoktál tanácsolni azoknak, akik megkeresnek téged?

A klienseimnek is mindig azt szoktam mondani, ha okos akarsz lenni, akkor nagyon sokat fog kelleni tanulni. Az összes kliensemmel való munkát tanulásnak élem meg. Mindenkinél mások a körülmények, mások az igények, amikhez nekem alkamazkodnom kell. Ha valaki teljesen kezdő, akkor elindulunk az alapoktól. Először mindig tisztázzuk, hogy mi a cél, és mennyi munkát akar az illető belerakni.

A reális cél kitűzése nagyon fontos, amiben én útmutatással próbálok segíteni. Mindig arra törekszem, hogy megtaláljuk az arany középutat, ami mindenkinek jó.

Fontos tényező az, hogy milyen étel szerepeljen az étrendben, hiszen hiába fogom a lazacot ajánlani, ha nem szereti, esetleg nem engedheti meg magának, hogy rendszeresen megvásárolja, akkor keresünk más opciót. Régebben egyáltalán nem voltam az a „social media srác”, de mivel ezzel még komolyabban akarok foglalkozni, ezért szükség van erre is. Szeretnék az embereknek adni abból, amit én kaptam a sporttól. Ennek köszönhetően érzem teljesnek az életemet, hiszen megtaláltam benne önmagamat.

Szerintem a legfontosabb, hogy mindenki megtalálja azt, amit igazán a magáénak érez, és abba igyekezzen beletenni a legjobb tudását. Legyünk pozitívak, örüljünk az egészségnek, a családunknak, keressük az igazi értéket.

Kár volna azt mondani, hogy minden rózsaszín, mivel nehéz az élet, de megpróbálhatjuk belőle kihozni a legtöbbet.

Bizonyára van mögötted egy csapat, aki segít a céljaid elérésében.

Szeretném megköszönni azoknak a cégeknek és magánszemélyeknek, barátoknak, akik akár anyagilag, akár csak egy pár kedves szóval támogattak, hogy hazai környezetben, Dunaszerdahelyen lehettem szlovák bajnok, és ennyien eljöttek megnézni. Köszönöm az ŠK ARENA RELAX Team-nek, hogy együtt érhettük el, amit elértünk, és külön kiemelném Méhes Roli barátomat, akitől annyi, de annyi szeretetet kaptam, hogy az elmondhatatlan. Köszönöm a biobuildinges családnak, és külön egy nagyon nagy köszönet Mészáros Elődnek a rengeteg tanácsért, tudásért, segítségért, amit tőle kaptam. Szeretném megköszönni a családomnak, akik végig mellettem álltak, s legfőképp Dórinak, a barátnőmnek tartozok nagyon nagy köszönettel.



(Bokros Bia)