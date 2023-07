LÉNYEG: Csak a választások után tudhatjuk meg, mennyi nőt pofozott fel a parlament elnöke

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Szerdán méltó módon megünnepelhettük a 9. században élt hittérítő testvérek napját. Meg akár azt is, hogy a parlament elnöke a helyén maradhatott. Mert tegnap nem verődött össze elegendő képviselő arra, hogy egy rendkívüli ülés keretében menessze a nőverő hírében álló Boris Kollár házelnököt. De szegény pártelnök úr alig élvezhette ki azt, hogy megúszta ezt az ellene indított kezdeményezést, mert aztán megint jelentkezett valaki, aki alaposan besározta az amúgy sem makulátlan politikust.

Exkluzív ígéret

Nem akárki, hanem egy Kollárt évtizedek óta ismerő, - egy egykor hírhedt bűnbandához köthető - vállalkozónak a nyelve eredt meg, aki több fontos ügyben is együttműködő tanúként szerepel. Tomáš Rajecký exkluzív interjút adott az egyik szlovák lapnak, és abban megpendítette, hogy Kollár keze gyakran megszaladt, ha arról volt szó, hogy meg „kellett” rendszabályozni egy nőt. Kollár problémás nőügyeinek állítólagos ismerője azonban egy jellem, mert most még nem akarja kiteregetni a házelnök szennyesét. Inkább megvárja az előrehozott választásokat, hiszen nem tetszene neki a vád, hogy befolyásolni akarná a szavazópolgárok döntését.

Fico magyarjai

Csütörtökön komoly szinten felmerült az is, hogy a Szövetség egyik reménysége, Gyimesi György Stockholm-szindrómában szenved. A magyar párt jelöltlistáján az eredetileg 150. helyen szereplő exképviselő ugyanis olyan gesztusokat tesz Robert Fico pártja irányában, mintha eddig OĽaNO-sként nem pont az ellenkezőjét vallotta volna. A hazai oroszpárti magyarok nagy reménységéről kiderült, kikéri magának, hogy egyes újságírók Fico visszatérésével riogatnak. Különben is, ő egy olyan, nemzetben gondolkodó kormány megalakulásában bízik, amelyiktől majd jól rettegni fognak a progresszívnak bélyegzett firkászok. Ha meg erre valaki előrángatja a Szövetség vezetőjének korábbi nyilatkozatát, amelyik szerint egy határozat szól arról, hogy a választásokat követően a Smerrel nem tudják elképzelni az együttműködést, az megkaphatja, hogy ez a döntés már régi és elévült. Na, meg molyrágta, ósdi, és legfőképpen divatjamúlt. Forró Krisztián még nem nyilatkozott Gyimesi posztolgatós ügyében, ezért nem világos, hogy a Szövetségnél a lista utolsó helyéről integetni kezdtek a Fico-féle Smer felé, vagy csak Gyimesi magánakciójában szörnyülködhetünk.

OĽaNO-é lett a bunyós

Bár Forrónak legújabban van más gondja is, nem csak Gyimesi okoz neki fejtörést. A pártelnökhöz ugyanis tartozik egy cég, amelyikben alkalmazottként dolgozik a Gypsy Warrior néven ismert roma származású bunyós. Róla meg csütörtökön kiderült, hogy egyszerre két párt színeiben is megmérettetné magát a választásokon. Ez azonban nem egyeztethető össze a szabályokkal, ezért aztán a bokszoló úgy döntött, hogy inkább az OĽaNO listáján kíván indulni, ám azt nem magyarázta el, hogyan kerülhetett fel a Szövetség jegyzékébe is. Tankó Viliam nevét tehát tehát senki ne keresse a magyar párt listáján, és emiatt van az, hogy az utána következő jelöltek eggyel előbbre lépnek.

Hasznos idióták

Közben meg az egyik legismertebb brit lap a véres kezű orosz államfő hasznos idiótáinak listájára sorolta Robert Ficót. Biztos jól érzi ott magát a Smer elnöke, hiszen a jegyzékben olyan agytrösztök szerepelnek rajta kívül, mint az oroszok szénhidrogénkészleteibe belebolondult Orbán Viktor, na meg a franciák fekete öves populistája, az orosz adományokat előszeretettel felhasználó Marie Le Pen. A börtönbüntetése elől menekülő Fico ennek a szupercsapatnak lehet a tagja, kiérdemli minden idióta tiszteletét. Köztük biztos azokét is, akik készpénznek vették, hogy létezik egy fénykép, amelyen az Egyesült Államok elnöke, Joe Biden a szlovák államfő, Zuzana Čaputová hajkölteményébe fúrva magát csókolgatja a frizurát. Pedig ez csak egy lejárató szándékkal megkomponált fotómontázs, ami azt hivatott alátámasztani, mennyire megalapozott az a rigmus, amire az általában félőrültként ordítozó balfék, Ľuboš Blaha hozza hangulatba az Amerika-ellenes rajongóit.

Pozsonyba látogat Zelenszkij?

Biztos lázba hozta őket az a mai hír is, miszerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök külföldi turnéra indult, és egyes információk szerint Prágát érintve ellátogathat Pozsonyba is. Csehország és Szlovákia nem csatlósa a gonosz birodalmának, így az ukrajnai háború kitörése óta nyíltan támogatja keleti szomszédját, ahogy csak tudja. Egyelőre egyik illetékes szerv sem erősítette meg Zelenszkij szlovákiai látogatását. Még az elnöki palota sem, amelyikből jövőre Čaputová kiköltözik. Még nem tudni, ki foglalja el a mostani államfő helyét, de annyi már látszódik, hogy a közvélemény-kutatások Peter Pellegrinit favorizálják, és a második helyet meg Ivan Korčok exkülügyminiszter csípné el.

Sidó Árpád