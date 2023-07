Zelenszkij megérkezett az elnöki palotába - már azt is tudni, miről fognak tárgyalni Čaputovával

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma délután Szlovákiába látogatott.

További képekért kattints! (Fotók: Cséfalvay Á. András)

Zelenszkij korábban a Twitter oldalán jelezte, hogy Zuzana Čaputová államfővel, Ódor Lajos miniszterelnökkel és Boris Kollár házelnökkel is találkozni fog.

Martin Strižinec, az elnökasszony szóvivője szerint Zuzana Čaputová és Volodimir Zelenszkij főleg biztonságpolitikia kérdésekben fognak tárgyalni, és arról mi a helyzet jelenleg a fronton. Továbbá Ukrajna további támogatásáról is szó fog esni, és megtárgyalják majd az ország (Ukrajna) béketervét is. Ukrajna "euroatlanti ambícióinak támogatása" is terítékre kerül, tekintettel a közelgő NATO-csúcsra, amelyet a litván fővárosban fognak megrendezni.

Sajtótájékozatóra nagy valószínűséggel 15:00 óra körül kerülhet sor. Az elnöki palotában az ország kül- és védelmi miniszterei is találkoznak.

Az ukrán elnök Csehországból érkezett Szlovákiába, ahol Petr Pavel államfővel, Petr Fiala kormányfővel, illetve a parlament alsó- és felsőházával is találkozott. A héten Zelenszkij Bulgáriában is volt.



(parameter)