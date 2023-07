Kilencvenszeres életfogytiglani börtönre ítélték a tömeggyilkosság elkövetőjét

Az elítélt egy februárban kötött vádalku folyományaként bűnösnek vallotta magát, és beleegyezett abba, hogy a halálbüntetés elkerülése érdekében kilencvenszeresen súlyosbított életfogytiglani börtönbüntetésre ítéljék. A mostani ítélet a szövetségi bíróságon született, de ennek ellenére még Texas állam bírósága előtt is tárgyalják majd az ügyet, és ott még akár halálra is ítélhetik.

