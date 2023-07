Pellegrini sokáig titokban tartotta, végül mindent bevallott......könyvet írt a Hlas elnöke

Könyvet írt Peter Pellegrini a Hlas elnöke. A politikus ezt egy TikTok videóban jelentette be.

"Sokáig titokban tartottam, de ma végre előállhatok" - kezdi Pellegrini a mondandóját, majd azzal folytatja, hogy "Slovensko vlastnou cestou" címmel könyvet írt. A politikus úgy jellemzi a művet, mint egy laza 200 oldalas zsebkönyvet, ami nem azért ilyen rövid, mert nincs mit elmesélnie, inkább azért, mert szeretné, ha nyáron mindenki elolvasná.

Pellegrini a gyermekkorát, fiatal éveit és magánélete legfontosabb pillanatait is belszőtte az írásba, de a miniszterelnökségének legmeghatározóbb pontjai is terítékre kerülnek. Ígéri, elmond mindent, mert szerinte az embereknek jogában áll tudni, hogy is volt ez a maszkokkal (a járvány alatt), a Rázsochy kórház körüli botránnyal és az ország szétlopását is felhozza (majd elnézést kér a kifejezésért).

Az ország jövőjéről is ír, egy 12 éves tervet vázol fel, szerinte az ország 30 éve alatt nem igazán mozdult előre.

A könyveket a kampánygyűlései alatt ingyen fogják osztogatni.

