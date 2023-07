Elképesztő! Mentőövvel úszott át Oroszországba egy szlovákiai férfi, akár hat évet is kaphat

A 46 éves férfit azt követően fogták el, hogy május 1-én egy neoprén ruhában és egy mentőöv segítségével Észtországból illegálisan átúszott a Narva folyón az orosz félre. Az illetőt Ján Mazáknak hívják, és Kassáról származik. Egy hátizsák volt nála, benne műanyag zacskókban a személyes dolgaival – egy pár sportcipő, 300 euró készpénz, törölköző, valamint az általa feljátszott zenék.

A 47news.ru oldal szerint Kingisepp városában a bíróság július 4-én kezdte tárgyalni az ügyét. Illegális határátlépéssel gyanúsítják, amiért hatéves szabadságvesztés fenyegeti.

A Slovak man in a wetsuit and with a swim ring was detained at the border of Estonia and the Russian Federation. He was trying to get to Russia by the Narva River. pic.twitter.com/1lU7bSfTDf