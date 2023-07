Nem bírt magával a páros, a strand kellős közepén kezdett szexelni a fürdőzők szeme láttára

Újabb páros nem bírt magával, és kezdett szexelni fényes nappal a nyilvánosság előtt. Az eset a nyitrai fürdőben történt – számolt be róla a TV JOJ.

Illusztráció (Fotó: TASR)

Felvétel is készült róla, ahogy a páros a földön fekve szexel. A nő ugyan próbálta eltakarni azt, amit nem akartak, hogy mások is lássanak, de nem járt sikerrel, a törölköző szinte a hátáig felcsúszott. A videón az is látható, hogy a közelben más fürdőzők is a pokrócokon, törölközőkön heverésznek. A felvétel a TV JOJ riportjában tekinthető meg.

A rendőrség már vizsgálja a történteket. Renáta Čuháková rendőrségi szóvivő közlése szerint garázdaság bűncselekményét követi el, ha valaki nyilvánosság előtt végez közösülést, és ezzel közfelháborodást okoz.

Nyitrán az átlagnál gyakrabban fordulnak elő hasonló esetek: május végén például egy 29 éves férfiről és egy 21 éves nőről készült felvétel, ahogy a belvárosban, egy üzlethelyiség bejáratában szexelt. A páros szintén a rendőrök kezére került, eljárást indítottak ellenük.



(noviny.sk)