Áll a bál Hamran és a belügyminiszter között – nem kizárt, hogy lemond a rendőrfőnök

Az utóbbi időszakban tapintható feszültség alakult ki Hamran István országos rendőrfőkapitány és Ivan Šimko belügyminiszter közt.

Hamran István (Fotó: TASR-Dano Veselský)

Hamrannál a belügyminiszter közösségi oldalán közzétett bejegyzései vágták ki a biztosítékot, amelyben a dubnicai gyilkosság kapcsán a rendőrség munkájáról írt, valamint arról, hogy a rendőröknek nem szabad teljesen szabad kezet kapniuk.

Mint ismert, brutálisan meggyilkoltak egy 39 éves nőt, Dubnica nad Váhom-ban június végén. A férfi egy bozótvágó késsel, machetével támadott a nőre. Az elkövető már 2021 óta zaklatta a nőt, Andrea nagyon félt tőle, fel is jelentette a rendőrségen.

Hamran a történtek kapcsán múlt héten leszögezte, nem a rendőrség mulasztása miatt gyilkolta meg az elkövető a nőt. A rendőrfőkapitány szerint az első bejelentéstől, amit 2021 júliusában tett meg az áldozat, a rendőrség mindent elkövetett a sértett védelme érdekében.

„Az ügyben eljáró rendőr a saját mobilszámát is megadta a sértettnek, hogy hívja, ha a gyanúsított esetleg újra zaklatná” – tájékoztatott Hamran.

A rendőrség elérte, hogy az eredetileg csak szabálysértésnek minősülő ügyet bűncselekménnyé minősítették át, így elérték, hogy Ján. M.-et előzetes letartóztatásba helyezzék. Erre azért is szükség volt, mert a gyanúsított nem volt együttműködő, nem jelent meg a kihallgatásokon. Végül 2022. februárjában sikerült bűncselekmény elkövetésével meggyanúsítani Ján M-et, és ezt követően többször is kihallgatták. A kihallgatások során zavartan viselkedett, mint aki nincs tudatában az addig elkövetett zaklatás súlyának.

A letartóztatására 2022. májusában került sor, amikor Ján M. a lakhelyén próbált kapcsolatba lépni későbbi áldozatával. Ján M. ekkor már körözés alatt állt, így amikor a családtagok feltartóztatták őt, a gyorsan kiérkező rendőrök azonnal le tudták tartóztatni.

„A rendőrség már korábban is csak egy dolgot szeretett volna elérni: letartóztatni a későbbi elkövetőt, ezt akkor sikerült megtenni” – magyarázta Hamran. A bíróság egyetértett az ügyészség javaslatával, és Ján M. előzetes letartóztatásba került.

A rendőrség már korábban kezdeményezte Ján M. pszichiátriai kivizsgálását, ami az előzetes letartóztatás alatt is zajlott. A bírósági szakértői vélemény végül 2022. augusztusára készült el, és megállapította, hogy Ján M. beszámíthatatlan és veszélyes a környezetére. „A jelentés kimondta, hogy intézeti pszichiátriai gyógykezelésre szorult, ezért a börtönből az igazságügyi minisztérium zárt pszichiátriai intézményébe került” – magyarázta Hamran.

Az ügy ekkor a rendőrség számára befejeződött, mivel a szakértői vélemény és az elrendelt kényszergyógykezelés egyben a nyomozás lezárását is jelentette.

Ján M. kényszergyógykezelése idén februárban fejeződött be, február 2-án engedték ki a Sučany-i pszichiátriai intézetből. A gyilkosságra június 29-én került sor.

„A két időpont között eltelt időben sem az áldozat, sem családtagjai nem léptek újra kapcsolatba a rendőrséggel – mondta Hamran. – A rendőrség arról sem értesült, hogy a gyanúsított gyógykezelése befejeződött.”

Ennek ellenére a belügyminiszter a dubnicai gyilkosság után ezt írta:

"A legjobban az fáj, ha megtudom, hogy egy emberélet veszett oda, mert a rendőr nem vette komolyan a veszélyt, közömbös volt iránta vagy félt.“

Ivan Šimko arról is írt, szerinte nem a rendőrhiány a probléma, hanem az, hogy megbízhatóbb rendőrökre van szükség, nem pedig olyanokra, akik távozással fenyegetőznek, ha nem emelik a fizetésüket.

A Markíza szerint a rendőrfőkapitány magyarázatot vár a belügyminiszter kijelentéseivel kapcsolatban, és az esetleges lemondása forog kockán.

A belügyminisztérium kedden délután a portálunkhoz is eljuttatott közleményben reagált az ügyre.

„A belügyminiszter tegnap (hétfőn) kétszer találkozott a rendőrfőkapitánnyal. Az első alkalom délelőtt egy munkamegbeszélésen, ahol több résztvevő is jelen volt szűk körben, és ahol ez a téma is szóba került. Tegnap délután egy újabb munkamegbeszélésen is kommunikáltak egymással, ismét szűk körben” – áll a közleményben, amelyben a belügy leszögezi, a tárcavezető és a rendőrfőkapitány is nyíltan tisztázta az álláspontját.

„Ivan Šimko belügyminiszter elvárja, hogy Hamran István rendőrfőkapitány továbbra is lássa el feladatait”

– szögezte le a tárca, hozzátéve, a lemondásával kapcsolatos medializált információkat illetően tiszteletben tartják, hogy szabad ember, és rajta áll, hogy dönt.



(parameter)