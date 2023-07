LÉNYEG: Erdoğan csúful cserben hagyta szegény Orbán Viktort, Fico meg azt kifogásolja, ami legjobb lenne Szlovákia biztonsága szempontjából

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Recep Tayyip Erdogan és Joe Biden a vilniusi NATO-csúcson (Fotó: TASR/AP)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Egyedül maradhat Orbán Viktor Svédország NATO-csatlakozásának akadályozásával, Recep Tayyip Erdoğan török elnök ugyanis bejelentette, hogy ők már nem fekszenek keresztbe a svédek belépésének. Svédország tavaly tavasszal, Finnországgal együtt kérte a felvételét a NATO-ba, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát. A két skandináv ország addig büszke volt arra, hogy védelmi szempontból teljesen szuverén, tavaly azonban rájöttek, hogy Putyin teljesen kiszámíthatatlan, jobb, ha ők is beállnak a NATO védernyője alá. A felvételükkel nem is voltak különösebb gondok, mindkét ország már régen együttműködik a NATO-val, Finnország már teljes jogú tagja is lett a szövetségnek.

Svédország csatlakozása azonban megakadt, mert Erdoğan kifogásolta, hogy a svédek túlságosan kesztyűs kézzel bánnak a hozzájuk menekült kurdokkal, akiket Törökország különben terroristának tart.

Majd az is kiderült, hogy Magyarország is húzza az orrát, Orbánéknak állítólag az nem tetszett, hogy a svédek túl hangosan kifogásolják a jogállami elvek sérülését Budapesten. A magyar kormány ugyan beleegyezett a svéd csatlakozásba, de az a „karakán” magyar parlament nem akarta ratifikálni az egyezményt.

Még egy bohózatba illő skandináv túrát is bevállalt a Fidesz frakció: elmentek Stockholmba, hogy egyeztessenek „kifogásaikról” a svéd féllel. Majd hazajöttek, és azt mondták most már minden rendben van. De a ratifikáció csak nem történt meg.

Orbán közben beszélt ezt-azt arról, hogy nem ők lesznek az utolsók, különben is a parlament az önálló, meg hogy rajtuk igazán nem múlik, mert a törökök…

Most viszont Erdoğan jól kitolt Orbánnal, hétfőn este bejelentette, hogy jöhet Svédország is a NATO-ba, ők már nem is annyira utálják őket a kurdok miatt, és az sem olyan nagy baj, ha egyik-másik svéd néha eléget egy Koránt. Orbán most vakarhatja a fejét, hogyan magyarázza meg otthon, hogy hirtelen még sincs semmi baj Svédországgal.

Fico „ütközőzónának” képzeli el Ukrajnát, de Szlovákiát is odadobná Putyinnak

A vilniusi NATO csúcs Szlovákiában is megkavarta kicsit a belpolitika kampányosodó állóvizét. Robert Fico hirtelen kitalálta, hogy Zuzana Čaputová „mandátum” nélkül utazott a litván fővárosba. Tekintsünk el attól, hogy kell-e Čaputovának mandátum – nem kell, hiszen ő a köztársasági elnök, a hadsereg főparancsnoka –, inkább nézzük meg mit kifogásol Fico, mi az, ami annyira „megdöbbentette”, hogy hirtelen sajtótájékoztatót hívott össze. Nem tetszik neki például, hogy az ország GDP-jének 2 százalékát védelmi kiadásokra kell költenie az országnak. Ezt egyébként a korábbi NATO-dokumentumok írják elő, a 2 százalék a minimum, ez kell ahhoz, hogy a NATO tényleg meg tudja védeni tagjait.

Erős nemzeti hadseregek nélkül ugyanis nincs erős NATO, mivel a NATO-nak nincs saját hadserege… És ezt Fico akkor is tudta, amikor ő volt a kormányfő.

Majd rátért Ukrajnára is, pontosabban keleti szomszédunk lehetséges NATO-csatlakozására. Fico szerint Ukrajnának ütközőzónaként kellene működnie a NATO és Oroszország között. Mert Fico így látja jónak, vagy mert Putyin ezt súgta neki. Tehát a Smer elnöke megmondaná egy független országnak, hogy mi legyen, vagy mi ne legyen. Ukrajna főleg NATO-tag ne legyen – gondolja Fico – mert az már teljesen betenne Putyinnak. Vajon mit szólna Fico ahhoz, ha valaki Szlovákiából akarna „ütközőzónát” létrehozni. Ha Ukrajnában Oroszország győzne, akkor valószínűleg ez lenne Putyin következő követelése, és a Smer elnöke valószínűleg még ebbe is belemenne.

Szlovákia biztonságának az tenne a legjobbat, ha Ukrajna NATO-tagállam lenne, mert az azt jelentené, hoyg a háború befejeződött, és azt nem Oroszország nyerte.

Šimko most megmutathatja, hogy nem egy „régi vágású” belügyminiszter

Nem csitul a vita Ivan Šimko belügyminiszter és Hamran István országos rendőrfőkapitány között. Hamran kifogásolja, hogy Šimko a rendőrség „politikai ellenőrzéséről” beszél, meg olyanokat mond, hogy nem is több rendőr kellene, inkább „jobb rendőrökre” lenne szükség.

Hamran és a rendőrség országos vezetése a lemondását is belengette, ha Šimko tényleg olyan „politikai ellenőrzést” akar bevezetni, mint amilyen a Smer-kormányok idején működött, amikor a rendőrséget Tibor Gašpar helyett Norbert Bödör irányította.

A párbeszéd azonban folytatódik Hamran és Šimko között, bízzunk benne, hogy csak félreértésről van szó, a belügyminiszter elhamarkodottan írt néhány posztot a Facebook-ra, még a dubnicai gyilkosság hatása alatt. Ha ez nem így van, akkor Šimko egy rossz választás volt a belügyminiszteri posztra, mert a „rendőrség politikai ellenőrzését”, ahogyan az Robert Kaliňák idejében folyt, már nem kéne visszaállítani.

Lajos P. János