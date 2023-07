Megeszik a szúnyogok az embereket, mire lesz pénz irtani a Csallóközben

Az égő ház problémájához hasonlította a szúnyogirtás pénzügyi hátterének megteremtését Miklós Ferenc szapi polgármester. A megelőzés helyett akkor kezdődik a munka, amikor már lángba borult az egész. A Csallóközi Városok és Falvak Társulása (ZMOŽO) a gyorsabb elbírálás érdekében több tucatnyi község nevében pályáz a szúnyogirtásra.

Archív felvételek

„A tavaszi és nyár eleji esőzések miatt akkora lett a szúnyoginvázió, hogy az embereket már szinte megették a szúnyogok. Elkezdtünk azon gondolkodni, hogyan lehetne megoldani a szúnyogirtást, hogy az anyagilag a legkevésbé terhelje le a községeket, de csak május 19-én született egy pályázati kiírás erre a célra” – magyarázta Miklós Ferenc.

A legkisebb falvak esetében is több ezer eurós tételt jelent a szúnyogirtás egyetlen alkalommal, miközben olyankor, amikor már elszaporodtak a szúnyogok, több fázisban van rá szükség. Pláne, hogy egy-egy újabb esősebb időszak után újabb invázió érkezik. Az ideális megoldás Miklós szerint az volna, ha már tavaly sikerülne elvégezni a biológiai irtást, ami azt jelenti, hogy a szúnyoglárvákat pusztítanák el, így ugyanis később jóval kevesebb szúnyog jelenne meg a vizes területeken, és kisebb anyagi ráfordítással lehetne oldani a helyzetet, arról nem is beszélve, hogy nem alakulna ki olyan szituáció, amikor a Duna vagy Kis-Duna menti településeken az emberek nem is mernek kilépni a teraszukra.

A Csallóközi Városok és Falvak Társulása júniusban tartott egy fórumot a régió polgármesterei számára a szúnyogirtás anyagi lehetőségeinek biztosításáról, Balódi László elnök szerint pedig közel 40 község csatlakozott ahhoz a közös kérelmükhöz, amelyen keresztül a Környezetvédelmi Alapnál megpályázták a forrásokat erre a célra. A pályázati elbírálás zajlik, mikor pedig megtörtént, a ZMOŽO-nak közbeszerzést kell kiírnia a szúnyogirtásra, majd csak azután kaphatnak pénzt a tényleges irtásra.

„Egyfajta ferde tükör, hogy augusztus lesz, mire elkezdünk szúnyogot irtani. Ebből tanulni kellene, sokan különböző okokat emlegetnek, de a leginkább arról van szó, hogy a pályázati lehetőséget rosszul vagy egyáltalán nincsenek időben elkészítve“ – húzta alá Balódi.

Hozzátette, a társulás elnökeként szem előtt tartja a régió problémáit, éppen azért a ZMOŽO szerette volna megtalálni azt a mechanizmust, amellyel a közös pályázati kérelemhez csatlakozó települések elsődleges költségeit kifizetik, majd ezt a pénzt az egyes községek visszatérítik a társulás költségvetésébe, mikor ők maguk megkapják a támogatást rá. Balódi szavai szerint a pályázat áfa nélkül mintegy 180 ezer euróról szól.

Hozzátette, megyei képviselőként a nagyszombati megyei önkormányzatban is értesült egy lehetőségről, melynek keretén belül egy szlovák-cseh határon átnyúló Interreg-projekt keretén belül folyósíthatnak pénzforrásokat a szúnyogirtásra.

Miklós Ferenc pedig elmondta, hogy időközben már lezajlottak, illetve továbbra is folyamatban van a szúnyoghelyzet felmérése adott területeken, és az ez alapján készülő szakvélemények dönthetnek arról, hova a legégetőbb folyósítani a pénzt.

„Egy olyan kis falunak, mint Szap, lényegében nincs lehetősége forást biztosítani a szúnyogirtásra, és a nagyobb falvaknak is csak a gyérítésre. A tavalyi száraz évben gyakorlatilag nem voltak szúnyogok, de 10-15 évre visszamenőleg ilyesmi nem igazán fordult elő, és a következő évek sem lesznek jobbak, éppen ezért jobb volna már tavasszal elvégezni a biológiai irtást, ami jóval költségesebb, de sokkal hatékonyabb is“ – fejtette ki Szap polgármestere.

(SzT)