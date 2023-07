LÉNYEG: Három a magyar igazság, és ennek Spišiak csak örülhet. Ukrajna meg annak a győzelemnek, amit a legerősebb országok biztosíthatnak

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Két és fél hónap múlva szavazunk az új parlament összetételéről, és most legújabban az az új fejlemény, hogy szerdán kisorsolták a választásokon induló pártok sorszámát. Innentől kezdve majd gyakrabban láthatunk olyan hirdetéseket, ahol már a politikai tömörülések villogó betűkkel fogják üzenni, a voksolni szándékozó a szavazófülkében hányas számú listára vadásszon.

Elsők a kalózkodók

A szinte sehol nem jegyzett szlovák Kalózpárt legénysége még ma biztos csapra ver egy rumos hordót örömében, mert ők lettek az elsők. Azaz ha majd szeptember legvégén a választóhelyiségben kézhez kapjuk a pártok listájának csomagját, a pakk legtetején az ismeretlen politikai „útonállók” jegyzékébe futunk bele. Akikkel összefüggésben már az is kérdés, miért éri meg számukra, hogy befizessék az induláshoz szükséges 17 ezer eurós letéti összeget. De ez legyen az ő gondjuk. A magyar szempontból érdekesnek számító hármas számot a Progresszív Szlovákia kapta, de ezzel legfeljebb az egyik magyar jelöltjük, Jaroslav Spišiak kampányol majd. Egészen az ötösig kell aztán lapozni, hogy Igor Matovičék magyar szívei megdobogtassák „ketyegőnket” és ahhoz meg át kell esnünk a kommunisták hordáján, hogy a hetedik helyen a Magyar Fórum jelöltjeiben gyönyörködhessünk. Kettővel arrébb, a kilences szám alatt a dzurindás hidasok sorakoznak fel, a 12-esnél pedig a SaS-es csapat. Majd kiderül, szerencsét hoz-e Boris Kollárnak és apostolai családjának a 13-as „helyezés”. Aztán jön pár olyan szervezet, amelyiknek a jobb érzésű ember még a nevét sem akarja leírni, mert annyira agresszió pártiak, ha az oroszok hibbant politikájáról van szó. Sajnos egy-két ilyen, kamu alapon békepártizós balfék a Szövetség sorait is „erősíti”, de azért a jegyzőkönyv kedvéért jegyezzük meg, Forró Krisztiánéknak a 18-as számmal kell beérniük. Ha meg annyira perverzek lennénk, hogy igazi operettnácik neveit szeretnénk nézegetni, mielőtt egy normálisabb pártot választunk ki magunknak, akkor a kupac legvégére kell pörgetni a 25 lapból álló paklit. Mert az utolsó helyet a Republikának szánta a sors. Csak remélni lehet, hogy néhány kevésbé elkötelezett fajankónak nem lesz türelme végignyálazni a listák kötegét, és így nem jut el Milan Uhrík szélsőséges pártjáig.

Čaputová beszél a miniszter fejével

Közben megszólalt az egyelőre egyik párthoz sem bekötött miniszterelnök is, és védelmébe vette a belügyminiszter minapi szerencsétlen megfogalmazása miatt tiltakozó országos rendőrfőkapitányt. Ódor Lajos néhány napon belül bejelenti az Ivan Šimkóval és Hamran István főzsaruval folytatott megbeszéléseinek eredményét. Addig is elégedjünk meg a kormányfő álláspontjával, miszerint a kabinet elutasít mindennemű beavatkozást a rendőrség munkájába, amit senkinek sem lehet érdeke megkérdőjelezni. És ha már itt tartott, Ódor finoman emlékeztette Matovičot, hogy ő amúgy sem hívhatja vissza a belügyminisztert, mivel ideiglenesen megbízott szakértői kormány élén erre nincs is lehetősége. Mert hogy az OĽaNO szerdán felszólította a miniszterelnököt, hogy fossza meg Šimkot a pozíciójától. Matovič szerint a tárca vezetője azt szeretné, ha a rendőrök csupán bábok lennének a politikusok kezében és őt Šimko fura megnyilatkozása a smeres Robert Kaliňák megmozdulásaira emlékezteti. Zuzana Čaputová államfő is foglalkozik a kérdéssel, még a héten találkozik a belügyminiszterrel, hogy elbeszélgessen vele a közösségi hálón közzétett béna bejegyzéséről. A vilniusi NATO-csúcsról bejelentkező elnöknek tudomása van az ügyről, egyáltalán nem örül a helyzetnek, ráadásul a miniszter kijelentését szerencsétlennek tartja.

Ukrajna győzelme

Ennél nagyobb „mázlijuk” az ukránoknak - velük együtt meg az igazságosabb békében bízóknak - volt. Mert még ha Kijev kapásból nem is kaphat meghívót a NATO-ba, hiszen a védelmi szervezet sem esett a fejére, hogy importáljon egy instant háborút egy atomhatalommal szemben, azonban a keleti szomszédunknak komoly biztonsági garanciát ígértek a világ legfejlettebb államait tömörítő G7-ek csoport. Az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország, Franciaország, Olaszország, Japán, Kanada és az Európai Unió képviselői olyan nyilatkozatot rittyentettek, hogy az ilyen kérdésekben - érthető okok miatt - gyakran türelmetlenkedő Volodimir Zelenszkij is azt mondta, Ukrajna szempontjából "látványos győzelmet" jelent ez a kötelezettségvállalás. Moszkva persze kapásból morogni kezdett, hogy ez bizony nyíltan sérti a területrabló érdekeit. A Kreml szadistái úgy pampognak, ahogy az a rablógyilkos, aki a biztonsági kamerák kihelyezése miatt sopánkodik.

Kár, hogy már az orosz politika említett perverzitásáról sem mondhatja el a véleményét Milan Kundera, aki 1968-ban első kézből tapasztalhatta meg, milyen az, ha a ruszkik zabrálni akarnak. Ma jött ugyanis a szomorú hír, hogy az elviselhetetlen könnyűségű létnek hátat fordított a XX. századi cseh irodalom legismertebb alakja, aki egész generációkat volt képes megszólítani világszerte.

Sidó Árpád