SHMÚ: Csütörtökön is érvényben marad a viharriasztás

Csütörtökön (július 13-án) is érvényben lesznek a viharriasztások. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) elsőfokú figyelmeztetést adott ki Szlovákia egész területére.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Szerdáról csütörtökre virradó éjszaka az ország nyugati és déli részére is érvényes a második szintű figyelmeztetés. A meteorológusok más kísérő jelenségekre is felhívják a figyelmet, mint például a heves esőzések, a vízszint emelkedése, a jégeső vagy az erős szél.

Az elsőfokú figyelmeztetések továbbra is érvényben maradnak Szlovákia egész területére egészen csütörtök este 21 óráig.

Az SHMÚ arra figyelmeztet, hogy erős viharok során egyes területeken 30 perc alatt 30-40 milliméteres eső is leeshet, és a csapadékhoz 70-110 kilométer/órás széllökések és jégeső is társulhat. Az elsőfokú riasztási fokozatú területeken 30 percenként 20-30 milliméteres csapadékra is lehet számítani, a széllökések ereje elérhetik a 85 km/órát is.

TASR/para