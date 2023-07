LÉNYEG: Ki marad a végén? Hamran vagy a miniszter? És azt tudta, hogy Matovič bandája maga a harcosok klubja?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Átmeneti uborkaszezonba csöppentünk, úgy kell külön nyomozni, hogy történt-e valami szűkebb pátriánkban. És bizony csütörtökön nem zajlott különösebben bombasztikus történés, így hát abból kell főzni, amink van.

Elvarratlan szálak

Akad azonban néhány elvarratlan szál a közelmúltból, kezdjük is mindjárt az országos rendőrfőkapitány ügyével. Hamran István főzsaru ma jelezte a portálunknak, bokros teendői miatt kénytelen lemondani a szombati gombaszögi fellépését. A rendőrök országos vezetője a Paraméter főszerkesztőjével beszélgetett volna a nyári táborban a sötét erők ellen vívott hadjáratról, de erre sajnos nem kerülhet sor. Azért nem, mert a belügyminiszterrel kialakult konfliktusa még nem rendeződött és addig inkább nem óhajt erről a perpatvarról nyilatkozni. Folynak a háttérben az egyeztetések, zajlanak a tárgyalások, hogy helyére lehessen tenni Šimko minisztert, aki a rendőrséget a politika irányítása alatt szeretné tudni. Ez a kérdés már valószínűleg arra a szintre emelkedett, ahol a miniszterelnöknek és főleg az államfőnek akad tennivalója. Azonban itt még nem tartunk, és találgatni meg nincs értelme. Mármint arról, ki marad a legvégén: a szaktárca irányítója, vagy a rendőrfőkapitány.

Harcosok klubja

Közben a belügynél kopogtat az Állami Választási Bizottság és törvénymódosítást javasol azzal kapcsolatban, hogyan kellene helyesen és nem viccesen feltüntetni a képviselőjelöltek foglalkozását a pártok választási listáin. Erre azért mutatkozik szükség, mert nem teljesen felel meg a szakmák hagyományos értelmezésének, ahogy azt egyes jelöltek kiokoskodták. És amira majd a szavazófülkében rá is csodálkozhatunk. Itt van például az OĽaNO, amelyik néhány jelöltje szokatlan hivatást regisztráltatott be. Igor Matovič neve mellett például nem az áll, hogy mondjuk parlamenti képviselő, vagy pártelnök, esetleg politikus, hanem az, hogy ő egy „maffia elleni harcos”. Párttársa, aki egyúttal a legnagyobb frakciót is irányította a törvényhozásban, azt biggyesztette a hivatalos lapra, hogy ő meg egy „hazárdjátékok elleni harcos”. A velük egy listán induló Veronika Remišová meg egyenesen azt tartja magáról, hogy ő „az eszmék erejében hívő parlamenti képviselő”.

Nemzeti érdekek és a százalékok

Ha az ország védelmi minisztere is indulna a szeptember végén esedékes választásokon és az OĽaNO-hoz hasonlóan tréfásan fogná fel a foglalkozásának megjelölését, azt tüntethetné fel, hogy ő nem más, mint a létfontosságú nemzeti érdekek védője. A tárca vezetője most érkezett vissza a NATO csúcstalálkozójáról, és még mindig a hatása alatt áll. Szerinte Szlovákia számára elkerülhetetlen, hogy a védelmi kiadásokra fordítsák a hazai nemzeti össztermék legalább 2%-át. Pozsonynak - ahogy a többi szövetségesnek is - alapból van egy ilyen értelmű kötelezettségvállalása, amit viszont már tényleg nem ártana teljesíteni, mert az ország biztonsági igényei ezt megkövetelik. Főleg mert ez a terület el lett hanyagolva az előző időszakban.

Békegalambok

Nem így látja a helyzetet az ország megtestesült békegalambja, a jómadár Robert Fico. A népszerűség-hajhászás koronázatlan királya - aki 2018-ban még helyeselte, hogy jól bevásároljunk az amerikai vadászgépekből - megint lecsapott erre a témára, és ismét bírálta a védelmi kiadások tervezett növelését. És ha már kinyitotta a száját, kritizálta a légvédelmi rendszerünk Ukrajnának való korábbi átadását is. Mert állítólag nem akar olyan régióban élni, amely katonai konfliktus forrásává válhat, ezért már jó előre világosan leszögezi, ha a Smer részévé válik a következő kormánynak, óriási probléma lesz, ha terítékre kerül Kijev NATO-csatlakozásának jóváhagyása is.

Csak az a baj ezekkel a tubicáskodó pozőrökkel, hogy szinte levegő vétele nélkül fél órán keresztül tudják szapulni az életükért küzdő szerencsétlen ukránokat, de azt egyetlen mondattal sem képesek megjegyezni, hogy a minden konfliktus okozói bizony a gyilkos hajlamú oroszok. Akik 1956-ban Budapestet lőtték szét, aztán tizenkét évvel később meg a prágai tavaszra hoztak telet a tankjaikkal. Azonban a Smer vezetője, meg a hozzá hasonló idióták túl gyávák ahhoz, hogy kimondják a tutit: Putyin rendszere maga a gonosz birodalma, és a legnagyobb szolgálatot akkor tennék Moszkva pribékjei, ha gyorsan haza takarodnának. Inkább ott éljék ki véres ösztöneiket, ott öldössék egymást halomra. És akkor Európában rögtön kitörne a béke. Amire minden normális ember vágyik.

Sidó Árpád