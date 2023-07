Elindult India harmadik Hold-missziója (FOTÓK)

A sikeres indítást indiaiak ezrei ünnepelték a helyszínen, és milliók a televízió előtt vagy a világhálón.

Körülbelül tizenhat perccel később az ISRO küldetésirányítása bejelentette, hogy a rakétának sikerült pályára állítania a leszállóegységet.

Thanks to our scientists, India has a very rich history in the space sector. Chandrayaan-1 is considered to be a path breaker among global lunar missions as it confirmed the presence of water molecules on the moon. It featured in over 200 scientific publications around the world. pic.twitter.com/DIUxYQcJxd