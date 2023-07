Tardoskeddi focicentenárium a Fradi egykori kiválóságaival

A faluházban péntek délután a Tardoskeddi Sportklub (TSC) ünnepi ülésével, a TSC 100 éve nevet viselő kiállítás megnyitójával kezdődött el a centenáriumát ünneplő dél-szlovákiai sportklub ünnepségsorozata.

Cséfalvay Á. András illusztrációs felvételei

A hétvégi rendezvények sorozata szombat délelőtt az utánpótlás korosztály erőpróbáival folytatódik. A tardoskeddi U 11-esek a Bajcs. Az U 15-ösök Zsitvabesenyő, az U 19-esek pedig Naszvad csapatával mérik össze tudásukat. Délután fél kettőkor megkoszorúzzák a község híres szülöttje, Szikora György emléktábláját. Délután öt órakor kezdődik a helyi öregfiúk és a Bánki Dodi vezette Ferencváros egykori kiválóságait felvonultató Zöld Sasok nagy érdeklődéssel várt találkozója. Az FTC küldöttsége a szokásoknak megfelelően már jóval a kezdés előtt a helyszínre érkezik, soraiban az 1975-ös KEK fináléban, és az 1995-ös Bajnokok Ligája csoportkörében szerepelt labdarúgókkal. Bajnokokat, kupagyőzteseket is láthatnak a nézők így például Mucha Józsefet, Keller Józsefet, Balog Zoltánt, Bognár Zsoltot, Szenes Sándort, no meg két egykori magyar gólkirályt, Igor Nicsenkót, valamint a világhírű Ajax Amszterdamban is futballozó Fischer Pált is. A focigála előtt és után is bőven lesz lehetőség a fradistákkal való közös beszélgetésre és fotózásra egyaránt.

A szervezők egyébként a helybeli termálstrandon délelőtt tíz órától gazdag kínálattal, kísérőprogrammal várják a gyerekeket és szüleiket. A szaladgáló mellett, lesz kreatív sarok, ugrálóvár, kempó, zumba, jóga, meridián és fürdőzés. Este pedig zenés mulatság, retroshow zárja a napot.

Vasárnap délelőtt a helyi Szent István római katolikus templomban ünnepi szentmisét tartanak, a Szikora György nevét viselő stadionban 17.00 órakor kezdődik a Nyugat-szlovákiai VI. Liga Keleti csoportjában veretlenül bajnoki címet szerzett Tardoskedd és a KFC Komárom barátságos mérkőzése. A helyszínen két DAC futballista autogramosztással tarkítja a rendezvényt.

(ái)