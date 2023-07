Tizenhét éve, legalább 2006 óta nem követtetek el annyi tömeggyilkosságot az Egyesült Államokban, mint az idei év első felében - adta hírül a The Guardian brit napilap hírportálja.

2023 első hat hónapja alatt összesen 28 tömeggyilkosságot jegyeztek az Egyesült Államokban, melyek közül mindössze egy olyan eset volt, ahol az elkövető nem lőfegyverrel támadt vétlen áldozataira.

Az erőszakos cselekmények - melyek között kis- és nagyvárosban, éjjel és nappal, utcán és az otthon falain belül elkövetett támadások is jószerivel szerepelnek - összesen 140 áldozatot szedtek.

Az AP amerikai hírügynökség a USA Today amerikai napilappal közösen 2006-ig elemezte a tömeggyilkosságokról szóló nyilvántartást. Tömeggyilkosságnak számít minden olyan incidens, amely során 24 óra leforgása alatt legalább négy ember erőszakos támadásban veszti életét, de ebbe az elkövető halála nem tartozik bele.

Az idei első félévi rekord eggyel előzi le a 2022 második felében elkövetett 27 tömeggyilkosságot.

Különösen megemelkedett az erőszakos bűncselekmények száma a július negyedikei amerikai nemzeti ünnep hosszú hétvégéjén, ami miatt Joe Biden amerikai elnök is szót emelt, újfent "jelentőségteljes, ésszerű" fegyverkorlátozási reformokat sürgetve. Az ünnepek alatt 13 államban összesen 16 lövöldözés történt, melyben legalább 15 ember meghalt és csaknem százan megsebesültek.

Azt egyelőre szakértők sem tudják megmondani, hogy a jövőre nézve is folytatódik-e a növekedő tendencia, vagy csak egy mélypontról van szó.

Noha hétről hétre növekszik a fegyveres tömeggyilkosságok száma, az Egyesült Államokban előforduló fegyveres bűncselekményeknek mégis csak egy részét képzik a tömeglövöldözések. Az amerikai Nemzeti Fegyverszövetség (NRA) a riasztó számok ellenére is kiáll amellett a szabad fegyvertartás mellett, hiába állt számos alkalommal iskolai lövöldözések hátterében is engedély nélküli fegyvertartás. A váratlan erőszakos támadások ellen azonban alternatív módszereket is kidolgoztak, így egy alabamai iskolában például olyan mozgatható, golyóálló falakat helyeztek el az osztálytermekben, amelyeket tíz másodperc alatt fel lehet állítani, hogy iskolai lövöldözés esetén védelmet nyújtson a gyerekeknek, s ne ismétlődjön meg - többek között - a tavaly májusi texasi tragédia, ahol egy 18 éves fegyveres 19 kisiskolást és két tanárt lőtt agyon.

