Hogyan és milyen céggel adjuk fel törékeny csomagunkat?

Az ajándékozás öröm akkor is, ha mi adunk és akkor is, amikor kapunk. Jó dolog, ha tudjuk, mit ajándékozzunk, és ismerjük a másik ízlését. De sokszor nagyon megnehezíti az ajándékozást a távolság. Napjainkban a különböző generációk már nem élnek együtt, sokszor több száz kilométer választja el őket még belföldön is, nem beszélve arról, amikor külföldön él a gyermek vagy az unoka.

Ha törékeny a csomag

A csomagfeladást sokaknak nehezíti egyrészt az a tény, hogy vannak, akik nem tudnak eljutni a postára, hogy feladják. Másrészt pedig akkor is gondolkodóba esnek, főleg az idősebbek, ha még pluszban törékeny tárgyat szeretnének feladni. A Csomagnet.hu weboldal futárszolgálatai segítségével azonban semmi ok az aggodalomra, még törékeny holmik esetében sem. Egyrészt háztól házig szállítanak, másrészt a gondos becsomagolást követően biztosak lehetünk benne, hogy semmi kár nem fogja érni a küldeményt.

A Csomagnet.hu weboldal összesíti az összes elérhető futárcég szolgáltatásait és csak annyi a teendő, hogy be kell írni az oldalon az adott küldemény paramétereit, honnan hová szeretnénk feladni, és máris kiadja a lehetséges eredményeket, amiből választhatunk. Lehet, hogy minket az fog befolyásolni, hogy mennyibe kerül, lehet, hogy inkább az, hogy minél gyorsabban eljusson az adott küldemény.

Hogyan csomagoljunk, ha törékeny a küldemény?

A legfontosabb a biztonságos csomagolás. Törékeny tárgyak küldéséhez egy legalább ötrétegű hullámpapír kartondobozt kell találnod. Ha több törékeny cuccot szeretnél küldeni egy feladással, akkor el kell választani az egyes dolgokat, pl. üvegeket újságpapírral, vagy külön kis dobozokba kell tenni őket.

A legjobb megoldás viszont a buborékfólia. Az egyes holmik elválasztására és a tárgyak körbecsomagolására is, ugyanis a dobozt belülről is alaposan ki kell bélelni, hogy az üvegek ne találkozzanak a külső csomagolással, azzal ne érintkezzenek. Ha pl. egy üveg bort vagy több bort akarunk feladni, a palackok nyakánál még pluszban érdemes valamilyen tömítőanyagot elhelyezni, hogy ott se történjen sérülés.

Hullámpapír kartondobozokat és buborékfóliákat lehet vásárolni szállítmányozó cégektől, de papírboltokban is. Fontos a doboz megfelelő lezárása is. Vastag ragasztószalaggal körbe kell ragasztani a dobozt, még a sarkoknál is. Ezt követően ellenőrizni kell, hogy nem mozognak-e azok a törékeny holmik a dobozban és minden rendben van-e. Ezután már csak a futárcég kiválasztása jön, amikor is ne felejtsd el bejelölni, hogy a doboz törékeny terméket tartalmaz.

Kivel küldjem el a törékeny ajándékomat?

A Csomagnet.hu összesíti az öt legnagyobb futárcég ajánlatait és a jellemzők alapján eldöntheted, hogy a DPD, GLS, TNT, Sprinter vagy a Palletways munkáját szeretnéd-e igénybe venni, netán Pick Pack Ponton szeretnéd, ha a címzett felvenné a csomagot.

Érdemes a Csomagnet.hu oldalán megrendelned a szolgáltatást, mert akkor kedvezményesebb áron jutsz hozzá. Az oldalon mind a belföldi, mind pedig a külföldi csomagfeladási lehetőségekről tájékozódhatsz.

(PR-cikk)