Védőt igazolt a DAC, az új idényt Győrben tölti

A DAC a Csíkszereda csapatától szerezte meg a tehetséges védőt, aki a 2023/24-es idényben kölcsönjátékosként Győrben szerepel majd.

Kovács Márk (Fotó: DAC)

A DAC 1904 és a román másodosztályú FK Csíkszereda Miercurea Ciuc vezetősége megegyezett Kovács Márk átigazolásáról. A tizenkilenc esztendős hátvéd (szül. 2004. július 17-én) 2026 nyaráig szóló szerződést kötött klubbal, amely további egyéves opciót is tartalmaz.

A 19 év alatti román válogatott labdarúgó a Győri ETO FC színeiben abszolválja a következő szezont, ahova kölcsönjátékra távozik.

Kovács Márk épp ma ünnepli 19. születésnapját. A Nagyváradon született futballista négyévesen szülővárosában kezdte pályafutását, majd több kisebb klubnál is megfordult. Ifjúsági korosztályban a helyi CA igazoltja lett, amelynek színeiben a 2021/22-es idényben már folyamatos játéklehetőséget kapott a felnőtt III. ligában. A válogatottak megfigyelőinek is feltűnt a tehetsége, a 18 és a 19 éven alatti nemzeti csapatok szövetségi kapitányai is rendszerint küldtek neki meghívót. Az U19-es kategóriában Európa-bajnoki selejtezőkön is pályára lépett, beleértve az Elitkört.

2022 nyarán az FK Csíkszereda Miercurea Ciuc csapatához igazolt, ahol a másodosztályú szezon 25 összecsapásából huszonkettőn kapott lehetőséget. A jelenlegi átigazolási időszakban rábólintott a klub ajánlatára, a 2023/24-es idényt azonban a Győr színeiben a magyar másodosztályban tölti. Szeretné az ottani felnőttcsapat oszlopos tagjává kinőni magát és már várja a zöld-fehérben való bemutatkozását.

A fiatal jobblábas futballistának, aki a középső védő pozíciójában érzi magát a legjobban, de a védelem több posztján is megfordult, Sergio Ramos a példaképe.