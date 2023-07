LÉNYEG: Az önkormányzatok az Ódor-kormányhoz imádkoznak, hogy hozza helyre, amit Heger és Matovič elszúrt

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A Kercsi híd a ma reggeli robbanás után (Fotó: TASR/AP)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Az önkormányzatok már isszák Matovič ötleteinek a „levét”

„Beérett” az előző kormány politikája, az anyagi csőd felé közelednek az önkormányzatok. A Heger-kabinet ugyan ígért nekik plusz 108 millió eurót, csak közben a parlament több százmilliót elköltött rendkívüli nyugdíjemelésre és egyéb olyan intézkedésekre, amelyek elsősorban a jelenlegi parlamenti pártok kampányérdekeit szolgálják. Ezeknek a plusz intézkedéseknek természetesen semmilyen fedezete nem volt a tavaly elfogadott költségvetésben, ezért a májusban felállt szakértői kormánynak kell megkeresnie a fedezetét.

Az önkormányzatok az energiaválság ellenére nem lennének annyira nagy gondban, ha a Heger-kormány – és elsősorban a parlament – nem vágta volna vissza tavaly a képviselő-testületek költségvetését.

Igor Matovič hirtelen támadt „családérzékenysége”, vagyis az úgynevezett 200 eurós, havi és gyerekenkénti járó támogatás jelentős része ugyanis az önkormányzatok megvámolásából jött össze. A 200 euróból 140-et a településektől és a megyéktől vették el, ennyi ugyanis az adóbónusz összege.

Matovič tavaly is jól tudta, hogyha az adóbónuszt emeli, azzal az önkormányzatok adóbevételeit csökkenti, és azzal is tisztában volt, hogy idén durván megnőnek majd a települések energiaköltségei. A bevételek csökkentése a kiadások növekedésével párhozamosan most rendkívül súlyos helyzetbe sodorta az önkormányzatokat, akik már csak az Ódor-kabinetben bízhatnak. A kormányfő szerint készek tárgyalni a támogatásról, de előbb látniuk kell, hogyan alakul a költségvetés bevétele.

Akinek „mindegy ki győz” az valójában Putyinnak szurkol

Rácz András Oroszország-szakértő szerint a „mindegy, hogy ki győz” álláspont az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban teljes ostobaság. Az Orbán Viktor és szlovákiai követői által is terjesztett vélemény az elemző szerint szembenáll a józan ésszel, amellett, hogy erkölcsileg is fenntarthatatlan. Szerinte ugyanis Európa és mindenekelőtt Kelet-Európa államainak az a jól felfogott érdeke, hogy stabil, fejlődőképes és főleg önálló Ukrajna legyen a szomszédunk.

Ez nemcsak erkölcsi kérdés, hanem gazdasági is, hiszen a fejlődő, újjáépülő Ukrajna hatalmas gazdasági lehetőség az unió valamennyi tagállama, de mindenekelőtt a keleti szárny államai számára.

Ezzel szemben egy Oroszország által legyőzött, instabil, Moszkva ellenőrzése alatt álló Ukrajna, és a győzelemtől, akár még a részleges győzelemtől is, vérszemet kapó Oroszországot egyre nehezebb lenne megállítani.

Az ukrán kudarc újabb menekülthullámot indítana el, és ternészetesen azok a menekültek sem térnének vissza, akik már elhagyták az országot.

És mi akadályozná meg Putyint, hogy Ukrajna után más országokra is szemet vessen, ha a Nyugat Ukrajnában sem tudta őt megállítani? És ki állítana meg bármilyen más erős, vagy magát erősnek tartó államot, ha azt látja, nyugodtan lehet a gyengébbtől területet rabolni?

Természetesen a kérdésnek a gazdaságinál sokkal komolyabb az erkölcsi vetülete.

Aki ugyanis nem „szurkol” egyik félnek sem, annak valójában mindegy, hogy az a nyilvánvaló agresszor kerül ki – akár részleges – győztesként ebből a háborúból, aki több százezer ember haláláért felelős, és több ezer civil meggyilkolását, megkínzását lehet a számlájára írni.

A „mindegy ki győz” állásponton állók egy normális társadalomban már önmagában kiírnák magukat a demokratikusnak tekinthető politikusok közül, amellett, hogy erkölcsileg is lenullázzák magukat.

Leállhat az ukrán gabona fekete-tengeri exportja

Oroszország szándékait a mai döntése mutatja legjobban, amikor nem hosszabbította meg az ukrán gabona kivitelére vonatkozó megállapodást. Igaz, ő ezt a Kercsi híd felrobbantásával indokolta,

de Moszkva jól tudja, hogy ami válságot idéz elő a világban, az neki csak jó, tekintet nélkül arra, hogy a válság hány ember halálát okozza.

Ha nem jut el az ukrán gabona a rászoruló afrikai államokba, az rossz az ukránoknak és rossz Európának is, hiszen fenntartja az Európai Unióra nehezedő migrációs nyomást. Putyin cinikus álláspontja saját szempontjából teljesen érthető, csak az a kérdés, hogy miért állnak be mögé sokan Szlovákiából és Magyarországról is.

Lajos P. János